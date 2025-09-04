Kdo to neumí, ten to učí

Postpubertální výrostci pořádají webináře jak uhranout ženu, aby navždy patřila jen vám, absolventi vysoké školy života radí, jak získat pevné zdraví navzdory lékařům, údajně jen posluhujícím farmaceutickým firmám.

Docerla by mě zajímalo, kolik zákazníků dokážou nalákat. Chápu, že život je složitý, a spousta lidí pociťuje nejistotu a obavy z budoucnosti, ale spoléhat na to, že naše problémy nezištně vyřeší někdo jiný, zejména pokud jeho jedinými přednostmi jsou zduřelé sebevědomí a zpochybňování vědy, je cestou do pekla.

Autor: Emrich Sonnek | čtvrtek 4.9.2025 18:53

Emrich Sonnek

  • Počet článků 309
  • Celková karma 13,87
  • Průměrná čtenost 801x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času.

