Kdo to neumí, ten to učí
Je neuvěřitelné, kolik rádců dnes nabízí své rady na sociálních sítích. Postpubertální výrostci pořádají webináře jak uhranout ženu, aby navždy patřila jen vám, absolventi vysoké školy života radí, jak získat pevné zdraví navzdory lékařům, údajně jen posluhujícím farmaceutickým firmám, dívky nejisté samy sebou nabízejí koučink čehokoliv.
Docerla by mě zajímalo, kolik zákazníků dokážou nalákat. Chápu, že život je složitý, a spousta lidí pociťuje nejistotu a obavy z budoucnosti, ale spoléhat na to, že naše problémy nezištně vyřeší někdo jiný, zejména pokud jeho jedinými přednostmi jsou zduřelé sebevědomí a zpochybňování vědy, je cestou do pekla.
Emrich Sonnek
Volební kalkulačka - pro volby zbytečná hračka
Volební program Motoristů sobě je zkrátka tak krásné čtení, že mě vede k otázce, jestli jej sepsali pracovníci Institutu Václava Klause, nebo umělá inteligence.
Emrich Sonnek
Jak potkávám zvířata
Nebydlím na Slovensku, a tak naštěstí mohu do přírody chodit tiše a sám nepozorován pozorovat. A k vidění je toho v naší přírodě stále dost, i když na medvěda tu člověk narazí jen zřídka.
Emrich Sonnek
Robert, jemný dobyvatel
"Je mi jedno, jestli říká ne proto, že chce být věrná svému chlapovi, nebo je na ženský, nebo ji sex nebaví. Proč bych ztrácel čas a energii, když mi jiná řekne ano."
Emrich Sonnek
Erotoman nemotora
Základem vztahu je dobrá komunikace. Potkávám je už léta. Stále jsou kousek od sebe, oba mají nakročeno, ale ani jeden z nich ten krok neudělá. A tak jsem nechal pracovat fantazii. Jména a adresu obou protagonistů jsem změnil.
Emrich Sonnek
Každá mince má dvě strany
Na chvíli se odmlčela, jako by zvažovala pro a proti. "Napráskáš mě mámě?" zeptala se pak téměř neslyšně. "Nenapráskám, když mi něco slíbíš." "A co by to mělo být? Chceš mě vydírat?"
