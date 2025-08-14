Každá mince má dvě strany
Cestou z práce se Alice narychlo zastavila v obchodě pro něco k večeři. U pokladny před ní právě platila drobná stařenka, kterou občas potkávala.
"Ještě osmnáct korun, mladá paní," ozvala se poněkud nesmyslně pokladní, jako by tím oslovením chtěla zmírnit dopad svých slov.
"To není možné, ještě byste mi měla vrátit, počítala jsem si to jako vždycky. Já víc peněz u sebe nemám," prohledávala si stařenka kapsy, snad v naději, že tam přece jen nějakou zatoulanou minci najde.
"Ale na ty sýry dva plus jedna musíte mít aktivovaný kupón v aplikaci," došlo pokladní, kde asi je zakopán pes.
"Já žádnou aplikaci nemám," odpověděla vcelku očekávaně stařenka. Stála tu bezradně, jako by se nemohla rozhodnout, co z nákupu vrátit, ale to už Alice lovila ve vlastní peněžence, aby stařence vypomohla.
"Já to zaplatím. Kartou, prosím," ozval se v té chvíli tichý, ale důrazný tenor muže, který byl obsloužen před nimi.
Pokladní mlčky vrátila staré paní peníze a požadovanou částku poslala na terminál. Muž přiložil k displeji svou kartu, přesvědčil se, že platba proběhla, a odcházel.
"Počkejte, mladý pane, já nedělám dluhy. Moc vám děkuju a vezměte si zatím aspoň tohle."
Muž pochopil, že by se stařenky dotklo jeho odmítnutí, a tak peníze přijal, pomohl jí sesbírat nákup a s její taškou v ruce ji doprovázel z obchodu. Mezitím zaplatila i Alice a u východu se k nim připojila, protože měla cestu stejným směrem.
Ušli sotva tři stovky metrů, když stařenka poprosila muže o svou tašku a se slovy "hned jsem zpátky" zamířila ke dveřím svého obydlí.
"Nechte to být, já spěchám a těch pár korun klidně počká do příště."
Alice čekala, že teď se jejich cesty rozdělí, ale on žádné známky spěchu nejevil. Naopak se slovy "dovolíte, pomůžu vám" natáhl ruku k její tašce.
"Ta je lehká, vždyť je skoro prázdná" namítla.
"Nebojte se, já vám s ní neuteču. To jen abych byl rovnoměrně zatížený. Pomůže to vám i mně," usmál se.
Zkouší to na mě s galantností, blesklo Alici hlavou, ale přijala tu hru. Víc než polovinu cesty k jejímu domku měli za sebou. Proč nenechat věcem volný průběh? Toho muže neznala, ale nesympatický jí nebyl. Spíše vzbuzoval její zvědavost.
Byl hnědovlasý, mírně při těle, jen o málo vyšší a odhadem tak o čtyři, možná pět let mladší než ona.
Šli vedle sebe mlčky, on zjevně v rozpacích, jak začít rozhovor, a ona neměla chuť mu to příliš usnadnit.
Jeho zjevný zájem o ni ji nijak nepřekvapil. Jen málokdo jí věří, že svou první , dnes už skoro patnáctiletou dceru porodila až po třicítce.
Ostatně i její exmanžel byl mladší než ona o osm let. Vzali se, když ještě studoval. Pomohla mu nejen s dokončením školy, ale i se začátky kariéry.
"Hrajete na mě ženskou přesilovku," říkával, když se jim dva a půl roku po první narodila druhá dcera. To mu však nezabránilo, aby si našel čtvrtou, svým věkem přibližně v polovině mezi ní a jejich starší dcerou Lindou, která se tehdy chystala do první třídy. Asi už nechtěl dál hrát roli toho méně zkušeného a rozhodl se své zkušenosti zištně předávat dál.
Když na to přišla, nezapíral ani nesmlouval. Bez řečí si sbalil své věci a odešel. K rozvodu sice došlo až po šesti letech, ale on omezil kontakt nejen s ní, ale i s dcerami na naprosté minimum. Zůstala na ně i na hypotéku sama. A možná to tak bylo lepší, protože dcery po každém setkání nebo telefonickém hovoru s ním končily v slzách smutku nebo bezmoci.
Často si kladla otázku, jestli je tak bezcitný, nebo jen neumí najít způsob, jak své city vyjádřit, ale odpověď neznala. A tak žila se svými dcerami a pro ně a vlastně si zvykla.
Jak se blížili k jejímu domku, rostlo v ní napětí. Projeví zájem o další setkání, požádá ji o telefonní číslo, nebo v něm převáží plachost a ponechá to náhodě?
Namísto otázky sáhl do náprsní kapsy a vytáhl vizitku:
"Kdybyste zase potřebovala odnést tašku, ať víte, kam se obrátit."
Rychlým pohledem přečetla Martin Forejt, web designér. Telefonní číslo, webové stránky, mailová adresa a adresa bydliště.
Překvapilo ji, že bydlí jen o pár ulic dál.
"Já si dost vystačím," odpověděla: "asi budete čekat marně."
"Když nejde hora k Martinovi, zachrání ho paměť," upravil přísloví: "Tenhle domeček jsem si tam právě uložil i se zahradou."
Nechtěla, aby někdy zazvonil u vrátek a její dcery se s ním seznámily dříve, než o tom rozhodne sama. Vlastně si ani nebyla jistá, jestli o nějaké sblížení stojí.
"Já jsem Alice," řekla a do mobilu mu esemeskou poslala své telefonní číslo. Pokud bude chtít, ať zavolá on. A ona má čas všechno si ještě pořádně promyslet.
---
Stává se, že kolem někoho chodíte léta nevšímavě, ale když na sebe jednou upozorní, najednou jej potkáváte tak často, že nechápete, jak jste se mohli tak dlouho míjet. Stejné pocity zažívali Alice a Martin.
Pozdní léto přecházelo do podzimu. Dny se krátily a stromy v zapadajícím slunci zlátly a červenaly. Jejich společné cesty se postupně prodloužily od doprovodu domů až na výpravy za město nejen obdivovat barvy podzimu, ale Martin znal i spoustu míst, kde dozrávalo různé ovoce. A tak se vraceli nasyceni nejen krásnými scenériemi, ale i sladkými plody.
Od jejich prvního setkání uplynuly skoro tři měsíce. Alice už věděla, že Martin má za sebou manželství mnohem kratší než ona, je bezdětný a děti ani neplánuje. Naopak byl rád, že ona děti má.
Dospěla k názoru, že přišel čas je seznámit. Dcery už možná stejně něco tuší. Martin ji vždy doprovází domů. Linda s Brendou sice většinou bývají ve svém pokoji na opačné straně domu, ale to neznamená, že jej u branky nemohly zahlédnout.
"Mohl bys k nám pozítří přijít na oběd?" zeptala se Martina po dlouhé páteční procházce.
"To bych mohl a rád," reagoval bez rozmýšlení: "ve dvanáct?"
"Raději v jednu. Holky o víkendech vyspávají a snídají dost pozdě. Oběd ve dvanáct je na ně moc brzo."
---
V neděli přesně v jednu hodinu stál Martin před brankou s kyticí růží a taškou s lahví vína a bonboniérou.
Oběd však měl hodně daleko k jejich představám. Alice se sice předvedla jako skvělá kuchařka, ale atmosféra u stolu by se dala krájet, jak byla hustá. Obě dívky zřejmě přes všechno, co zažily od táty, nebo možná právě proto, nebyly nijak nadšené z matčina rodícího se vztahu a nepokrytě to dávaly najevo. Mladší Brenda se uzavřela do sebe, ale aspoň se tvářila neutrálně, ale Linda nijak neskrývala svou odmítavou reakci.
"A to jako zase bude nějaký nový strýček?" obrátila se na Alici, jako by tu Martin ani nebyl.
Alice zrudla v rozpacích: "Na co se to ptáš? Kolik jich tady bylo?"
"To je jedno," řekla Linda tónem, který se dal vysvětlit jako vědoucí rezignace, ale Martin v tom cítil snahu vrazit mezi ně klín. Nikdy nepátral po tom, jestli Alice po rozpadu svého manželství zkoušela další vztahy. Žil přítomností a těšil se na společnou budoucnost. Ale Lindino chování mu dávalo jasně najevo, že tu není vítán. Snažil se zůstat klidný, ale cítil, že i v Alici roste napětí, kterému nedokázal zabránit.
Nakonec usoudil, že bude nejlepší, když návštěvu co nejrychleji ukončí.
Odcházel jako zpráskaný pes, a protože věděl, že Alice by pro své dcery udělala cokoliv, cítil, že všechno směřuje ke slovům "jenom kamarádi". Samozřejmě se ještě pokusí něco s tím udělat. Alici při loučení řekl, dejme jim čas, aby to vstřebaly, ale cítil, že ho čeká tvrdá práce.
O to víc jej překvapilo, když mu ve čtvrtek dopoledne zavolala Linda. Zjistit si jeho číslo pro ni nemohl být žádný problém, ale proč volá?
"Čau, Martine, mohli bychom se sejít?"
"Dobře, tak já se u vás k večeru zastavím, budeš doma?".
"Doma to nejde, chystám pro mámu překvapení. Mohli bychom se vidět zítra v pět Na Slovance?" jmenovala nejlepší restauraci ve městě.
"Dobře, budu tam," odpověděl jí a přemýšlel, co ji přimělo k takovému obratu. Před pár dny mu jasně dávala najevo, že je vetřelec, a teď jako by připouštěla, že znám mámu líp než ona.
"Ale mamince nic neříkej," dodala ještě celkem zbytečně. Má-li to být pro mámu překvapení, bylo by od něj hloupé zklamat její důvěru hned v zárodku.
Linda přišla s mírným zpožděním. V růžových šatech vypadala trochu dětsky, ale bylo vidět, že z ní roste dokonalá kráska po mamince. Jsou si tak podobné, že je lidé mohou považovat za sestry.
"Objednáš mi víno?" odpověděla otázkou na dotaz, co si dá.
"Lindo, to přece nejde. Nemáš..."
"Ty si myslíš, že jsem dítě?!" přerušila jej.
"To si nemyslím já, ale zákon."
"Ty jsi ještě větší fosil, než jsem si myslela."
"Tak podívej, já si dám rybízový džus a ty si taky nějaký vyber. Nebo chceš radši kolu?"
"Dám si kolu. Sugarfree," procedila na půl úst. Pokud doufal, že Linda přichází s návrhem aspoň příměří, zdá se, že byl naivní. Ta holka mu nedá nic zadarmo.
Objednal pití pro oba. Servírka jim je přinesla tak rychle, že ticho, které se rozhostilo po jejích posledních slovech, ani nestačilo dozrát do trapnosti. Prolomila je ona:
"Ty s mojí mámou spíš?" zeptala se, jako by zjišťovala, kolik je hodin.
"Lindo, gentleman na takové otázky neodpovídá. Jestli to chceš vědět, zeptej se mámy."
"A vyspíš se se mnou?"
"Co je to za otázky? Ani náhodou."
"A proč ne? Nelíbím se ti?"
"Líbíš. Ale je ti čtrnáct!"
"Příští měsíc mi bude patnáct!"
"I kdyby ti bylo minulý měsíc dvacet. Já miluju tvou mámu. Tohle bych jí přece nikdy nemohl udělat. A ty taky ne."
"Ty mě nenávidíš?"
"Zatím k tomu nemám důvod. Podívej, já se teď budu tvářit, že jsem nic neslyšel a ty zkus pochopit, že to nebylo dobré ani jako vtip."
"Já to myslím vážně."
"Já taky. Jestli jsi chtěla mámu překvapit tímhle, tak se mnou nepočítej."
"Jak chceš. Ale, řeknu mámě, že jsi mě znásilnil."
"Neblázni, to přece nemůžeš udělat."
"Myslíš, že mi to máma neuvěří?"
"To nevím, zná tě určitě líp než mě. Ale když ti uvěří, musí to ohlásit a policie ti neuvěří bez důkazů. Myslíš, že nějaké najdou?"
Na chvíli se odmlčela, jako by zvažovala pro a proti.
"Napráskáš mě mámě?" zeptala se pak téměř neslyšně.
"Nenapráskám, když mi něco slíbíš."
"A co by to mělo být? Chceš mě vydírat?"
"Vydírat mě zkoušíš ty. Zapomenu na to, když mi slíbíš, že to mámě neřekneš ani ty a už to na mě nebudeš nikdy zkoušet."
"Promyslím to," řekla, a než se stačil zeptat, jak to má chápat, rychle se zvedla a vyběhla z restaurace. Přestože celou dobu mluvili tiše, několika lidem její úprk neušel.
Ani on nedopil svůj džus. Okamžitě zaplatil a vyšel ven. Lindu už ale na ulici nezahlédl.
Cestou domů přemýšlel, jestli se nemá zastavit u Alice a říct jí, co se stalo, ale nakonec usoudil, že by jen přiléval olej do už tak nezvládaného ohně.
Linda se ho jen snaží vyprovokovat a nabourat jejich vztah. Kdyby to řekl Alici, nejspíš by všechno popřela.
Došel domů a dal se do práce. Dokončoval webové stránky pro velkou firmu. Zadání bylo jasné: stránky musí být úplně jiné než ty původní, ale musí zachovat firemní identitu a být pro uživatele stejně přehledné jako ty původní.
Zabral se do práce a přestal vnímat čas.
Byl zrovna v nejlepším, když jej vyrušilo zvonění mobilu. Volá Alice. To musí vzít.
"Jak jsi to mohl udělat, ty zrůdo?" Alice zněla úplně nepříčetně. Takovou ji neznal.
"Linda ti něco řekla? zeptal se v šoku.
"Ty se ještě ptáš? Ani nemusela. Půl hodiny byla ve sprše. Šaty špinavé od trávy, punčochy a kalhotky roztržené a na stehnech modřiny. To bych musela být úplně slepá."
"Ale já jsem jí nic neudělal. Pokud přišla domů v tomhle stavu, musel to být někdo jiný."
"Prosím tě, aspoň mi nelži. Zná tě a popsala přesně nejen tebe, ale hodně podrobně i to, co jsi s ní vyváděl, ty prasáku. To jediné, co jim chybělo, byly biologické stopy, které smyla ta sprcha. Se divím, že si pro tebe ještě nepřišli."
"Cože? Vy jste byly na policii?"
"A co sis myslel? Že to nechám jen tak? Jsi normální? Víš, co to je, něco takového slyšet od vlastní dcery?"
"Alice, myslím si, že byste to oznámení měly stáhnout, dokud se to ještě pořádně nerozběhlo."
"Stáhnout? Ty ses úplně zbláznil! To si myslíš, že tě budu krýt? Že to zůstane mezi námi? Nebo mi chceš namluvit, že si za to může sama?"
"Alice, počkej. Já ti musím něco důležitého říct. Uklidni se a dobře mě poslouchej. Já jsem se narodil a až do rozvodu jsem žil jako MARTINA."
Emrich Sonnek
