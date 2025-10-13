Je Turek ta nejsilnější káva?

Ti investigativní novináři jsou hrozní. Člověk se vzdá lukrativního teplého místečka v cizině, jen aby mohl sloužit do roztrhání těla vlasti a oni na něj nacházejí kýbl špíny.

Staré přísloví, že doma není nikdo prorokem, platí nejspíš všude. Třeba v Rakousku. Ještě si dobře pamatuji případ Kurta Waldheima. V letech 1972 až 1981 byl váženým generálním tajemníkem OSN, což dokládá Medaile míru Organizace spojených národů, která mu byla udělena v roce 1977.
Když ale byl v roce 1986 zvolen rakouským presidentem, vyštrachali na něj, že je nositelem i dvou vyznamenání Německé říše, Železného kříže II. třídy a Medaile za východní frontu.
Byly zveřejněny dokumenty, podle nichž byl v roce 1943 ve službách wehrmachtu v řecké Soluni členem speciální jednotky likvidující tamní partyzánské jednotky a údajně i členem štábu, který organizoval deportace 40.000 řeckých Židů do nacistických vyhlazovacích táborů.
Na mladickou nerozvážnost už to svádět nemohl, a tak se hájil tím, že dělal jen tlumočníka, ale ocitl až do konce volebního období v mezinárodní izolaci.
Nepoučen jeho osudem se Filip Turek obětavě vzdal bruselského mandátu a přišel nezištně sloužit vlasti. Jeho vlastní minulost má samozřejmě k té Waldheimově přece jen daleko.
Hrubě se chová jen ke svým partnerkám a to je přece chlapácké stejně jako překračování rychlosti. Následné zatloukání sice už tak chlapácké není, ale účel zjevně světí prostředky.
A jeho výroky na sociálních sítích v minulosti?Sám přece dal heslo ke svému účtu na Facebooku Gabriele Sedláčkové, aby promazala jeho nevhodné "úlety z mládí" a ona určitě dělala, co mohla. Tím ovšem nepřímo přiznal, že je si vědom toho, že jeho výroky z minulosti byly nepřijatelné.
Motoristé si za svým opravdu čestným předsedou stojí a presumpce neviny platí, ale člověk tohoto formátu by nás na mezinárodním poli reprezentovat neměl. Toho másla na hlavě má přece jen trochu více, než je únosné.

Autor: Emrich Sonnek | pondělí 13.10.2025 12:55 | karma článku: 8,46 | přečteno: 142x

