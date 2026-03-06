Je Andrej Babiš gentleman?

S napětím včera celý národ sledoval jednání Poslanecké sněmovny o vydání dvou jejích členů. Snad jen otrlý cynik tušil, že výsledek závěrečného hlasování je jasnější než konec notoricky známé pohádky.

Vždyť etický kodex hnutí, které založil Andrej Babiš, když se rozhodl vstoupit na politickou scénu, aby z ní vykořenil korupci, zavazuje jeho členy k odstoupení z funkce a podrobení se soudnímu přezkumu jeho (ne)viny.
A jen škodolibý pamětník by připomněl, že onen kodex funguje úplně stejně jako odvolatelnost poslanců lidovým hlasováním v době, kdy Andrej Babiš byl členem úplně jiné státostrany, která byla vždy připravena použít tuto možnost v případě, že se některý soudruh poslanec pokusí vyklouznout ze stranické ohlávky.
Andrej Babiš nám připomněl, že vyšetřování kolem Čapího hnízda se táhne už devatenáct let, aniž by ovšem upřesnil, jak velkou část protahování způsobil on sám. V něčem má ale pravdu. Určitě nebyl jediný, kdo využil lákavé možnosti nasát peníze z dotací určených drobným podnikatelům. Možná byl naopak jediný, kdo peníze vrátil. A je pravděpodobné, že kdyby do politiky nevstoupil, vracet nic nemusel a soud by mu nehrozil. Na druhou stranu je to on a jeho vláda, která o podmínkách přidělování dotací rozhoduje, čímž se Andrej Babiš dostává do střetu zájmů.
Z možnosti trestního stíhání se Babiš přinejmenším dočasně vyvlekl a s ním si pomohl i Tomio Okamura. Není však schopen zabránit soudnímu stíhání manažerky společnosti Farma Čapí hnízdo Jany Nagyové, která mu k získání dotace pomohla, a nechal ji v tom samotnou. Slíbil však, že proces bude sledovat.
Andrej Babiš je zkrátka gentleman jak se patří.

pátek 6.3.2026

Emrich Sonnek

  • Počet článků 327
  • Celková karma 18,33
  • Průměrná čtenost 788x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času.

