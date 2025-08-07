Jako tělo bez hlavy?
Před pár dny se mi po ránu neudělalo dobře. Nejsem žádný hypochondr, a tak jsem tomu nechal volný průběh v naději, že se to zlepší. Jenže při obědě se můj stav naopak výrazně zhoršil.
Návštěva praktického lékaře sice vyloučila to nejhorší, ale přesto mě odtamtud odvážela záchranka do Motolské nemocnice.
Tam jsem strávil napojen na sledovací přístroje přiměřeně příjemné pozdní odpoledne a k večeru jsem byl propuštěn s tím, že můj oběhový systém je v pořádku, ale bylo mi doporučeno gastroskopické vyšetření. A tak jsem se na ně telefonicky objednal, a to rovněž do Motola.
Recepční na gastroenterologickém oddělení mi sice hned na úvod oznámila, že nové pacienty nepřijímají, ale já jsem ji ujistil, že ani já netoužím stát se pacientem a spokojím se s pouhým vyšetřením, na které mám žádanku.
Rychle našla volný termín asi za čtrnáct dnů, ale ten jsem musel odmítnout, protože v té době mám v plánu být mimo Prahu, a tak mi nečekaně navrhla termín mnohem dřívější - za tři dny, takže dnes už je to za mnou.
Vyšetření jsem měl absolvovat v půl deváté ráno, a to po alespoň dvanáctihodinovém půstu. Nevěděl jsem přesně, kde gastroenterologie je, a tak jsem do nemocnice přišel s patnáctiminutovým předstihem. Hned u vchodu jsem narazil na krásnou kukaň s velkým nápisem
Informace, která však byla prázdná a opatřena informací, že zde informace nejsou. Procházeje dále do útrob hlavní budovy nemocnice jsem postupně narazil na dalších šest informačních kukaní seřazených po dvojicích, vybudovaných zřejmě v době poplatkového boomu, jak dokládal nápis na nich. Poplatkový boom však skončil, a tak všechny bez výjimky měly za okénkem plechové zábrany. V jedné z nich sice seděla nějaká žena, ale nepřítomný výraz a stejná plechová zábrana před okénkem sloužícím zřejmě za normálních okolností ke komunikaci mi dávaly jasně najevo, že (se) raději nemám obtěžovat.
Z dřívějších návštěv jsem věděl, že se ve vstupní hale vyskytuje orientační tabule, ta však mému zraku zůstávala skrytá.
Nemoha ji najít obrátil jsem se na muže, který svým oblečením vzbuzoval dojem, že tu pracuje.
Ukázalo se, že to nejsou mimikry, že tu opravdu nějakou práci vykonává, ale neuměl příliš dobře česky a o umístění gastroenterologického oddělení neměl ponětí. Naštěstí však rozuměl pojmu orientační tabule a dokonce věděl, kde se nachází. Kdybyste ji někdy hledali, je umně skryta za velkým bufetem, který jen předstírá, že spoluvytváří zadní stěnu veliké vstupní haly.
Pak už jsem snadno našel nejen orientační tabuli, ale i informaci o umístění hledaného oddělení.
Po této anabázi by člověk mohl snadno nabýt dojmu, že poté, co byl bývalý ředitel nemocnice převlečen do tepláků, myši, totiž zaměstnanci mají pré a buď si dělají, co chtějí, nebo co dělat nevědí.
Ten dojem by však byl unáhlený. Po příchodu na gastroenterologii jsem dostal pětistránkovou informaci, co mě čeká, a ještě když jsem dočítal poslední stránku, byl jsem pozván do ordinace. Tam mě mladá lékařka seznámila s tím, co mě čeká a pak jsem ulehl na lůžko a pozoroval jak v mých ústech postupně mizí asi osm milimetrů tlustá černá hadice s žárovkou a malou kamerou.
Na hadici byla po pěti centimetretrech vyznačena délka a lékařka hlásila, co na té cestě mým jícnem, žaludkem a dvanácterníkem vidí. Naštěstí pro mě hlásila samé dobré zprávy. Problém, který jsem měl, sice byl opravdu v mém zažívacím traktu, ale už byl prakticky vyléčen.
A já jsem se přesvědčil, že nemocnice sice byla zbavena své bývalé hlavy, ale její kvalifikovaní zaměstnanci jsou profesionálové, kteří hlavu tohoto druhu ke své práci nepotřebují.
Emrich Sonnek
