Jak potkávám zvířata
Nebydlím na Slovensku, a tak naštěstí mohu do přírody chodit tiše a sám nepozorován pozorovat. A k vidění je toho v naší přírodě stále dost, i když na medvěda tu člověk narazí jen zřídka.
Daněk nepatří k evropským starousedlíkům. Svůj domov má v Asii, ale doufám, že se nestane obětí boje proti invazním nepůvodním druhům a imigraci. Jsou jich u nás početná stáda.
K invazním nepůvodním druhům patří i husice nilská. Od Nilu se nejprve rozšířila po celé Africe, a když jí začala být malá objevila se i v Evropě:
V Evropě je naopak jako doma veverka. A podle toho se i chová:
Chvilku mě pozorovala, ale když zjistila, že se s ní o lesní plody dělit nebudu, odběhla si je hledat sama.
Zajíce běžně potkávám i v Praze. pohybují se i v blízkosti tartanové dráhy, po které občas běhám nenjen já, ale podle neklamných stop i oni.
V lese raději potkávám koně než auta.
Po zemi se plazí nejen plazi:
Ale o plazy na ni taky není nouze. Toto je nejmenší slepýš, jakého jsem kdy viděl:
A tady je jeho starší kamarád:
K plazům patří i ještěrka vyhřívající se na borůvčí:
Kachny sice patří k vodě, ale tyhle dvě zalétly do lesa. K nejbližší vodní haldině to odsud mají přibližně kilometr.
Matky s malými kachňátky se od vody nevzdalují.
A někdo se drrží i nad vodou.
Občas dojde i na souboj. Tady však nebojují kachny, ale holubi:
Řečtí holubi se neprali, možná proto, aby za nevhodné chování nepřišli o bydlení s vyhlídkou na moře:
Na cestách potkávám i osamělé kočky:
Psi mají zřejmě raději společnost, a to i za cenu omezení vodítkem. Na ploše necelých sto metrů čtverečních jsem jich napočítal šestnáct:
Jen tento pes je sám. Možná proto, že má heterochromii, tedy každé oko jiné barvy.
Někdo považuje psy za zodpovědnější než jejich majitele:
Medvědi u nás jsou jen výjimečně na návštěvě. Častěji narazím na lva:
Nebo můžu potkat orla:
Tohle stvoření jsem spolehlivě neidentifikoval. Odpočívalo na živém plotě a možná čeká na majitele.
