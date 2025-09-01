Jak potkávám zvířata

Nebydlím na Slovensku, a tak naštěstí mohu do přírody chodit tiše a sám nepozorován pozorovat. A k vidění je toho v naší přírodě stále dost, i když na medvěda tu člověk narazí jen zřídka.

Daněk nepatří k evropským starousedlíkům. Svůj domov má v Asii, ale doufám, že se nestane obětí boje proti invazním nepůvodním druhům a imigraci. Jsou jich u nás početná stáda.

K invazním nepůvodním druhům patří i husice nilská. Od Nilu se nejprve rozšířila po celé Africe, a když jí začala být malá objevila se i v Evropě:

V Evropě je naopak jako doma veverka. A podle toho se i chová:

Chvilku mě pozorovala, ale když zjistila, že se s ní o lesní plody dělit nebudu, odběhla si je hledat sama.

Zajíce běžně potkávám i v Praze. pohybují se i v blízkosti tartanové dráhy, po které občas běhám nenjen já, ale podle neklamných stop i oni.

V lese raději potkávám koně než auta.

Po zemi se plazí nejen plazi:

Ale o plazy na ni taky není nouze. Toto je nejmenší slepýš, jakého jsem kdy viděl:

A tady je jeho starší kamarád:

K plazům patří i ještěrka vyhřívající se na borůvčí:

Kachny sice patří k vodě, ale tyhle dvě zalétly do lesa. K nejbližší vodní haldině to odsud mají přibližně kilometr.

Matky s malými kachňátky se od vody nevzdalují.

A někdo se drrží i nad vodou.

Občas dojde i na souboj. Tady však nebojují kachny, ale holubi:

Řečtí holubi se neprali, možná proto, aby za nevhodné chování nepřišli o bydlení s vyhlídkou na moře:

Na cestách potkávám i osamělé kočky:

Psi mají zřejmě raději společnost, a to i za cenu omezení vodítkem. Na ploše necelých sto metrů čtverečních jsem jich napočítal šestnáct:

Jen tento pes je sám. Možná proto, že má heterochromii, tedy každé oko jiné barvy.

Někdo považuje psy za zodpovědnější než jejich majitele:

Medvědi u nás jsou jen výjimečně na návštěvě. Častěji narazím na lva:

Nebo můžu potkat orla:

Tohle stvoření jsem spolehlivě neidentifikoval. Odpočívalo na živém plotě a možná čeká na majitele.

Autor: Emrich Sonnek | pondělí 1.9.2025 18:40 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Emrich Sonnek

  • Počet článků 307
  • Celková karma 13,52
  • Průměrná čtenost 804x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času.

