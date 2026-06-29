Hrozní jsme...
Když Andrej Babiš sestavoval na konci roku 2025 svou již třetí vládu, byl ve svízelné situaci. Jeho hnutí ANO sice zvítězilo na celé čáře a získalo 80 mandátů, ale žádná ze stran předchozí vládní koalice, které dohromady získaly 92 mandátů, neprojevila potřebnou úroveň směsi pragmatismu a ochoty k sebevražednému jednání, aby porušila předvolební sliby, že do koalice s ANO nepůjde. Nepochybně v tom hrál roli i osud nebohé české sociální demokracie, kterou dvojí účast ve vládě s hnutím ANO prakticky rozvrátila.
Jít do koalice s SPD se podle předvolebních výroků špiček ANO zdálo nemožné a černý kůň volebního klání, Motoristé sobě, byl velkou neznámou.
Prezident Petr Pavel navíc požadoval, aby Andrej Babiš před očekávaným jmenováním premiérem alespoň naznačil, jak vyřeší hrozící střet svých zájmů.
Zákon o střetu zájmů je formulován tak, že prakticky vylučuje, aby majitel firmy pobírající dotace nebo pracující na státních zakázkách byl členem vlády. Pokud jej máme brát vážně, jedinou možností takového kandidáta je buď se vzdát firmy, nebo touhy po premiérském, ba i ministerském křesle.
Andrej Babiš si však jasně uvědomil, kde je opravdový střed jeho zájmů a bleskově konal. Střet zájmů vyřešil emotivním vystoupením, ve kterém se se slzou v oku a bolestí v srdci na věčné časy vzdal jakéhokoliv spojení s milovaným a léta od píky budovaným Agrofertem a jeho nelíčené utrpení přineslo ovoce.
Nastala druhá etapa tvrdé práce, vytvoření koaliční vlády. Poměrně rychle se ukázalo, že neuvážené řeči o nemožnosti spolupráce ANO s SPD patrně vznikly v důsledku špatné akustiky, neboť jsou v příkrém rozporu s průsečíkem zájmů obou předsedů těchto spolků, totiž v ochraně těchto osob před jejich zlovolným a politicky motivovaným trestním stíháním.
Drobná překážka, personální úhor, jehož důsledkem je skutečnost, že z patnácti poslanců SPD plná třetina je členy jiných stran, byla překonána tím, že za SPD byli do vlády navrženi a posléze jmenováni nestraničtí odborníci, a aby byly naplněny i mocenské ambice, šéf SPD se stal předsedou poslanecké sněmovny.
Snad ještě vyprahlejším personálním úhorem jsou Motoristé sobě. Ze třinácti poslaneckých mandátů jich nadpoloviční většinu, tedy sedm, museli obsadit nečlenové. I přes tuto nouzi však Motoristé na čtyřech ministerských křeslech trvali. A nejvíce se prali o svého prominentního nečlena, čestného prezidenta Filipa Turka.
Jeho mimořádná schopnost diplomaticky mluvit i jednat a impozantní hranatý zjev jej zjevně předurčují k pozici ministra zahraničí, ačkoliv nejen prezident republiky jej hodnotí jako hrozné dítě (enfant terrible).
I v tak složité situaci, vyhrocené ještě zhoršením stavu páteře hrozného dítěte, pracovitý a cílevědomý Andrej Babiš během pouhých osmi dnů od svého jmenování premiérem vládu nejen sestavil, ale u prezidenta republiky dosáhl i jejího jmenování .
Drobný zádrhel, že jmenování zlobivého dítěte prezident odmítl, byl dočasně vyřešen tím, že se jeho kulatější spolužák z Institutu Václava Klause obětavě chopil role dvojministra, což se v Babišových vládách pomalu stává tradicí, a tak jsme před několika dny mohli oslavit půl roku veleúspěšné činnosti nové vlády.
Země zplundrovaná Fialovou vládou znovu vzkvétá a nová vláda jejímu lidu měrou vrchovatou vrací vše, oč byl okraden.
Státní správa zeštíhluje, pijavice přisáté k cecku státního rozpočtu jsou odhalovány a šmahem deratizovány, klimatická krize byla zažehnána a její poslední vzepětí v těchto dnech je už jen její labutí písní. A samozřejmě byl splněn jeden ze stěžejních cílů nové koalice, zamezení politicky motivovaných procesů vedených proti jejich prominentům.
Přesto však zůstává dostatek práce do konce volebního období a problémů, které si žádají vyřešení a jistě vyřešeny budou.
Zdánlivý nedostatek bytů je způsoben zčásti i tím, že někteří členové vládních stran zapomínají, kolik bytů vlastně vlastní.
Ke slibovanému snížení úroků hypotečních úvěrů se banky stavějí více než liknavě.
Rovněž valorizace důchodů se zatím nevrací na úroveň před jejím surovým znehodnocením Fialovou vládou, ale zrušení televizních a rozhlasových poplatků tento nedostatek důchodcům zatím plně kompenzuje.
Konečné řešení však jistě můžeme očekávat v posledním roce Babišova mandátu, aby se voliči měli na co těšit a utkvěly jim v paměti, až zase půjdou k volbám.
Objevuje se nám tu však takový problém. Ukazuje se, že být hrozným dítětem je nakažlivé. Od hranatého Filipa Turka to už chytil jeho zatím kulatější kolega Petr Macinka a novým heslem Motoristů se namísto "pohlídáme Babiše" stává "hrozní jsme" a tento slogan zcela řídí jejich vystupování v posledních týdnech.
Emrich Sonnek
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