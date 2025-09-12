Hlava v písku?
"Český ministr zahraničí si předvolal ruského velvyslance kvůli incidentu v Polsku, který se netýká České republiky. To nevymyslíš. Už aby byly volby." Objevilo se na Facebookovém účtu jednoho z bojovníků za mír za každou cenu.
Jeho jméno není důležité; myslím, že kandiduje v nadcházejících volbách a já mu nechci dělat reklamu. Ostatně, se svým názorem není nijak originální. Pro mě je důležité jen to, že podobné výroky mi přece jen usnadňují orientaci přinejmenším v tom, koho určitě volit nebudu.
I já chci samozřejmě žít v míru, ale za život v míru nepovažuji situaci, kdy se musím obávat podobných incidentů. Politik, který nechápe, že jedinou šancí menších zemí tváří v tvář hrozbě od země velké je jednota nejen na papíře, ale i v jednání, je pro mě nevolitelný, a to ani v případě, že mi volební kalkulačka ukazuje nejvyšší shodu.
Jan Lipavský i ostatní ministři zahraničí, kteří jednali stejně, udělali krok správným směrem. Vysvětlit ruské drony nad Polskem lze dvojím způsobem. Buď došlo k omylu, nad kterým Rusko projeví lítost včetně ochoty uhradit vzniklé škody, nebo se jedná o zkoušku, co všechno jim projde. K tomu, aby se Rusové k incidentu postavili čelem, je však třeba vytvořit na ně tlak, na který jedna napadená země sama nestačí.
Tvářit se, že se nás to netýká, je krátkozraké. O takové politiky v čele státu nemám zájem právě proto, že chci žít ve skutečném míru a ne v jeho iluzi.
