Genderová vyváženost a EU

Bývalý bankéř a současný ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela se nestane budoucím eurokomisařem pro obchod, ale zbylo na něj portfolio s názvem „mezinárodní partnerství“. Eurokomisařem pro obchod se stal slovenský komisař Maroš Šefčovič, nominovaný stranou Směr premiéra Roberta Fica, který se údajně v Bruselu netěší zrovna velké přízni.

Je možné, že kdyby vláda nominovala Danuši Nerudovou, tedy ženu, kterou požadovala Ursula von der Leyen, dostalo by Česko lepší portfolio? Nasvědčuje tomu skutečnost, že von der Leyen uložila Síkelovi dbát na genderovou rovnost. Nevím, co uložila Maroši Šefčovičovi, protože nejen on, ale v podstatě celá slovenská vláda nevyvolává v Bruselu zrovna nadšení.

Aniž bych chtěl zpochybňovat hodnotu portfolia eurokomisaře pro mezinárodní partnerství, připadá mi, že buď Česká republika nemá v Bruselu zrovna silnou pozici, nebo ji málo využívá k prosazení svých zájmů.

Genderová vyváženost je sice hezký slogan, i když si myslím, že o postu (nejen) eurokomisaře by měly rozhodovat především kvality uchazeče, ale pokud by to skutečně platilo, neměli bychom Ursule von der Leyen taktně naznačit, že poměrně dlouhou dobu byla eurokomisařkou Věra Jourová, tedy prokazatelně žena, a že tedy navržení Josefa Síkely na post eurokomisaře je s genderovou vyvážeností v dokonalém souladu?