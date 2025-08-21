Erotoman nemotora
Emrich Sonnek
Každá mince má dvě strany
Na chvíli se odmlčela, jako by zvažovala pro a proti. "Napráskáš mě mámě?" zeptala se pak téměř neslyšně. "Nenapráskám, když mi něco slíbíš." "A co by to mělo být? Chceš mě vydírat?"
Emrich Sonnek
Jako tělo bez hlavy?
Po této anabázi by člověk mohl snadno nabýt dojmu, že poté, co byl bývalý ředitel nemocnice převlečen do tepláků, myši, totiž zaměstnanci mají pré a buď si dělají, co chtějí, nebo co dělat nevědí.
Emrich Sonnek
Génius, nebo šílenec?
Svět se stále mění. Optimisté věří, že k lepšímu, pesimisté od nepaměti tvrdí, že k horšímu a realisté vědí, že ještě než se vyřeší jeden problém, objeví se jiný. Zlatý věk, kdy se věci jevily jednoduchými, je nenávratně pryč.
Emrich Sonnek
Od myšlenky k činu
Říká se, že myšlení bolí. Ale ještě bolestivější může pro někoho být přechod od přemýšlení k činu. Zvlášť když je člověk ostýchavý a neví, jak důrazně je po něm požadovaná takzvaná korektnost, za níž se může skrývat leccos.
Emrich Sonnek
Excentrický grafoman
Už naši předkové říkali, že drzé čelo je lepší než poplužní dvůr, ale dnešní doba postfaktická to dovedla k dokonalosti. Zdá se, že důležitější než obsah sdělení je způsob, jakým je podáno.
