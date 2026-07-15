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Dospívání Filipa Turka

Když Filip Turek v pondělí zaslechl všem dobře známý zvuk sanitního vozu a uvědomil si, co se zde odehrává, zareagoval rychlostí zkoušeného jezdce formule Enfant terrible

Ulice Prahy jdou brutálně zneužívány řidiči sanitních vozů k tajným závodům. Tito nezodpovědní řidiči rafinované tyjí ze skutečnosti, že jejich vozidla jsou opatřena výstražnými světly a klaksony, a projíždějí Prahou rychlostmi srovnatelnými s tou, již se běžně prohání čestný prezident Motoristů na českých dálnicích.
Když Filip Turek v pondělí zaslechl všem dobře známý zvuk sanitního vozu a uvědomil si, co se zde odehrává, zareagoval rychlostí zkoušeného jezdce formule Enfant terrible. Naštěstí si všiml volného levého pruhu a využil jej k bleskurychlému přesunu do jízdní dráhy tajného závodníka. Pak filigránsky jemným manévrem převrátil automobil přestupníka na střechu, čímž mu nejen znemožnil pokračovat v nezákonné činnosti, ale s nasazením vlastního života zachránil život onoho provinilce.
On sám z tohoto obětavého a vpravdě hrdinského vyvázl díky svým zkušenostem z tvrdého zápolení na dětských závodištích poměrně dobře.Už dva dny je sice omluven z jednání Sněmovny kvůli drobným zdravotním problémům, ale jeho aktivita na sociálních sítích tím nebyla nijak ovlivněna. Již v úterý ve svém videu v emotivním prohlášení připomínajícím slovník legendárního rétora a posledního generálního tajemníka ÚV KSČ prohlásil, že dal k dispozici svoji funkci vládního zmocněnce, dokud policie nehodu nevyšetří. Nyní na Facebooku skromně připustil, že řidiči fabie „zachránil“ život.
Poslední výroky extrémně čestného prezidenta Motoristů ocenil i předseda této parlamentní strany Petr Macinka slovy, že Filip Turek se zachoval dospěle. Stane se tato vlaštovka odrazem politiky Motoristů ode dna na cestu ke světlým zítřkům?
Zdroj:

Řidiči „sanitky“ jsem zachránil život, v odbočovacím pruhu jsem nejel, tvrdí Turek
Autor: Emrich Sonnek | středa 15.7.2026 17:01 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

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Emrich Sonnek

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  • Průměrná čtenost 765x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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