Dobývá islám západní svět?
"Dobudeme Evropu vaginami vašich žen," prohlásil kdysi libyjský vůdce plukovník Muammar Kaddáfí. Nepovažuji za pravděpodobné, že je to příčinou značného snížení porodnosti žen evropského původu, ale zdá se, že islamisté získávají v Evropě stále silnější vliv i bez naplňování plukovníkových snů.
Druhé výročí běsnění palestinských výrostků z pásma Gazy na jihu Izraele "oslavili" studenti některých našich vysokých škol vyvěšením palestinských vlajek, studenti VŠCHT navíc vyvěšením transparentu s číslem 680 tisíc palestinských obětí, což představuje zhruba desetinásobek toho, co uvádí Hamás.
Ale lhaní a demagogie v této záležitosti zdaleka není jen českým jevem. Před pár dny byl armádou Izraele zadržen konvoj lodí s údajnou humanitární pomocí evropských aktivistů a aktivistek, mezi nimiž byly vedle jedné Češky a známé švédské (ekologická) profesionální aktivistka Greta Thunberg i německá aktivistka Yasemin Acar, která zveřejnila na Instagramu příspěvek o utrpení palestinských vězňů, přičemž jako důkaz použila fotografii izraelského rukojmího Evjatara Davida, kterého Hamás unesl 7. října 2023 během útoku na festival Nova.
Těžko si představit větší nehoráznost, ale podobných lží a překrucování faktů by se dala najít řada tak dlouhá, že nemá smysl v tom výčtu pokračovat.
K postupu Izraele v Gaze má výhrady i část jeho vlastních obyvatel. Ale prvotním viníkem vzniklé situace, která nemá jednoduché řešení, je Hamás a pokud půjdeme hlouběji do historie, pak neochota předků dnešních Palestinců dohodnout se na konstruktivnim řešení v době, kdy se dělil Britský mandát Palestina.
K vyvolání konfliktu vždy stačí jedna strana. K jeho řešení je však nutná dobrá vůle obou.
Emrich Sonnek
Záludnosti poměrného volebního systému
Nespokojenost s výsledky letošních voleb zavládla v Libereckém kraji a ODS se dokonce chystá podat ústavní stížnost. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj), je důvodem volební systém.
Emrich Sonnek
Vláda končí. Přijde lepší?
Letošní volby do poslanecké sněmovny nakonec dopadly lépe, než jsem očekával. Volební účast byla vyšší než několika předchozích a vyšplhala se na téměř šedesát devět procent.
Emrich Sonnek
Tak už tento víkend...
Žádná vláda nejen nevyřeší všechny naše problémy, ale s pravděpodobností hraničící s jistotou ani nesplní své sliby, a to tím spíše, čím lákavěji vypadají
Emrich Sonnek
Čtyři štíři
Kdyby byli naši, ať si tady straší, ale když jsou cizí, ať raději zmizí, než je impulsivně čistě preventivně samozvaní kati na životě zkrátí.
Emrich Sonnek
Hlava v písku?
"Český ministr zahraničí si předvolal ruského velvyslance kvůli incidentu v Polsku, který se netýká České republiky. To nevymyslíš. Už aby byly volby."
