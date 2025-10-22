Dobrá, nebo špatná zpráva?
Končící ministr životního prostředí Petr Hladík se vracel z úterního jednání v Lucemburku nadšený. Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu emisních povolenek.
Evropská komise představila na základě návrhu České republiky, opatření, která by měla udržet cenu povolenky ETS2 na úrovni 45 eur a zabránit vstupu spekulantů na trh.
Pro srovnání, současná cena povolenek (EUA) se pohybuje kolem 73 až 75 eur za tunu CO₂, což je asi 1 784 až 1833 Kč.
Nové povolenky mají začít platit od začátku roku 2027 a ovlivní cenu zemního plynu, CNG, LPG, benzinu, nafty a uhlí.
Jejich cena není vztažená k inflaci, a měla by platit až do roku 2032, pokud bude fungovat opatření proti růstu této ceny.
To je pro spotřebitele ta lepší stránka zprávy, ačkoliv oni povolenky nakupovat nebudou. Povolenky pro ně budou nakupovat provozovatelé čerpacích stanic a dodavatelé plynu a uhlí a promítnou je zákazníkům do ceny energií a pohonných hmot. Nakupovat by je však nesměli spekulanti, tj. ti, kteří je ke svému podnikání nepotřebují a jejich cílem je vydělat na nich v důsledku měnící se nabídky a poptávky.
S tím je ovšem v rozporu informace, že emisní povolenky ETS2 je možné je nakoupit dopředu na dvou evropských burzách v rámci tzv. futures kontraktů a jejich cena se tam pohybuje kolem 80 eur za tunu oxidu uhličitého. A to už tak dobrá zpráva není, i když těch obchodů zatím proběhlo jen málo.
Ta nejdůležitější informace však je, jak se zvednou náklady na vytápění. Končící vláda nás ujišťuje, že ten dopad nebude velký, tak jsem to zkusil spočítat co možná nejpřesněji.
Všechno se odvíjí od obsahu uhlíku v palivu, přičemž je nutno vzít v úvahu, že každých 12 gramů uhlíku se dokonalým spálením převede na 44 gramů oxidu uhličitého. (Při nedokonalém spalování vznikne "jen" 28 gramů oxidu uhelnatého, ale od toho raději dál.)
Začněme zemním plynem, který obsahuje nejméně uhlíku. Jedná se o směs methanu, ethanu, propanu a butanu, která může obsahovat ještě další plyny (dusík, kyslík, vzácné plyny).
Americký zemní plyn z Aljašky obsahuje téměř čistý methan, ale běžně se pohybuje obsah methanu mezi 70 až 90 %, obsah ostatních plynných uhlovodíků mezi 0 až 20 %. Po přepočtu na čistý uhlík obsahuje jeden metr krychlový přibližně 0,52 kg uhlíku, jehož spálením vznikne 1,93 kg oxidu uhličitého. Při spotřebě jednoho tisíce metrů krychlových zemního plynu by cena povolenky znamenala 0,87 eur, tj. 21 Kč.
Jeden litr kapalného zemního plynu váží 400 gramů, z čehož 297 gramů tvoří uhlík, jehož spálením vznikne 1,089 kg oxidu uhličitého.
Emisní povolenka ETS2 tedy zatíží cenu jednoho litru kapalného zemního plynu částkou necelých pět eurocentů, tj. 1,20 Kč.
Stejně lze spočítat, že když 1 litr benzínu váží 750 gramů s obsahuje 652 gramů uhlíku, promítne se to do jeho ceny částkou 0,1076 eur, tedy 2,61 Kč.
Nafta obsahuje těžší uhlovodíky než benzín. Litr nafty váží 835 gramů, z čehož na uhlík připadá 720 gramů. Cena povolenky je v tomto případě 0,1188 eur, tj. 2,88 Kč.
Jak už napovídá název, na uhlík je nejbohatší uhlí. To hnědé obsahuje mezi 60 a 75 % uhlíku, černé mezi 75 a 95 % uhlíku. Zbytek tvoří těkavé látky a anorganické látky, které po spálení tvoří popel.
Tuna hnědého uhlí tedy obsahuje 600 až 750 kg uhlíku a cena povolenky se tedy bude pohybovat v rozmezí 2.400 až 3.000 Kč, u černého uhlí pak mezi 3.000 s 3.800 Kč. Současná cena hnědého uhlí v Praze je 6.500 Kč za tunu, černého uhlí 9.999 Kč na tunu.
Jak významnou položkou je pro domácnosti cena emisních povolenek, nechávám na posouzení laskavého čtenáře.
Emrich Sonnek
Stručné dějiny strany mírného konzervatismu aneb jak je důležité míti Filipa
"Mluvil hovorově, ale bez vulgarit a působil dojmem skutečného gentlemana. Otevřeně hovořil o tom, že chce být prezidentem a myslel to zcela vážně,"
Emrich Sonnek
Je Turek ta nejsilnější káva?
Ti investigativní novináři jsou hrozní. Člověk se vzdá lukrativního teplého místečka v cizině, jen aby mohl sloužit do roztrhání těla vlasti a oni na něj nacházejí kýbl špíny.
Emrich Sonnek
Daj-li medaili
"Prezident Trump bude pokračovat v uzavírání mírových dohod, ukončování válek a zachraňování životů. Má srdce lidumila a nikdy nebude nikdo jako on, kdo by dokázal přenášet hory pouhou silou své vůle."
Emrich Sonnek
Dobývá islám západní svět?
Druhé výročí běsnění palestinských výrostků z pásma Gazy na jihu Izraele "oslavili" studenti některých našich vysokých škol vyvěšením palestinských vlajek.
Emrich Sonnek
Záludnosti poměrného volebního systému
Nespokojenost s výsledky letošních voleb zavládla v Libereckém kraji a ODS se dokonce chystá podat ústavní stížnost. Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj), je důvodem volební systém.
