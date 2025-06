Dnes už to snad ani...

Nevím, čím to je, snad setrvačností, ale zjistil jsem, že si v duchu ubírám pár let svého věku. Kdybych se včas nezarazil, na přímou otázku dám o šest let nižší odpověď. Ale někdy dostanu zprávu a ta mě zase srovná…

Dnes už to snad ani... Někdy vzpomínky mě zavedou k té době, kdy jediným majetkem mým bylo mládí. V jeden letní večer pozvalas mě k sobě, aniž bylo patrné, kdo koho svádí. Od slov k dotekům to trvalo jen chvíli, seznali jsme, že šat překáží a škrtí, a pak, poté, co jsme všechno odhodili, přišlo to, co podobá se malé smrti. I když dnes už vím, že byl jsem jemně veden po stezce, jež tobě byla dobře známa; byl jsem skoro kluk a tys už byla dáma a ten večer provždy zůstal jenom jeden, za ten zážitek ti budu stále vděčný; růži kladu tam, kde sníš sen nekonečný.