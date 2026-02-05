Dilema České televize aneb hloubení příkopů
Ani jeden z obou letošních olympijských ohňů ještě nebyl zapálen, ale líté boje už jsou v plném proudu. A to nejen na ledových a sněhových plochách, ale i o pár set kilometrů severněji, u českých obrazovek a displejů.
Zahájení těch prvních je dáno časovým harmonogramem her a omezenou kapacitou sportovišť, na kterých se má vše odehrát, ty druhé způsobila Česká televize svým oznámením, že po debatách s Ústavem pro jazyk český upraví svá pravidla přechylování ženských jmen.
Od doby, kdy se nám otevřely hranice všedních dnů, je přístup k přechylování cizích ženských jmen benevolentnější než dříve. Část médií od něj upustila, ale ta veřejnoprávní se ho dál drží. Například ČT paradoxně přechyluje jména cizinek, zatímco u Češek, pokud měly příjmení bez koncovky -ová, respektovala jejich přání a nepřidávala ji.
Nekompromisní zastánce přechylování Ota Černý sice už sportovní redakci ČT nešéfuje a podle jeho nástupce Michala Dusíka redakce respektuje přání sportovkyň, ale Česká televize oznámila, že se rozhodla přechylovat příjmení všech žen včetně českých.
Z českých účastnic Zimních olympijských her se to sice týká jen dodatečně nominované sjezdařky s italskými kořeny Elise Marie Negri, ale ke vzedmutí vášní zastánců i odpůrců přechylování to zjevně stačí.
Jedni argumentují pravidly českého pravopisu a tím, že je jasnější, zda se jedná o ženu či muže, druzí považují přechylování za mrzačení jmen sportovkyň.
Osobně bych doporučil klid na obou stranách. Pokud se dívám na sportovní přenos, je zcela zjevné, zda se jedná o mužskou nebo ženskou disciplínu. Je sice pravda, že v posledních letech roste počet smíšených soutěží družstev, ať už v různých štafetách nebo třeba v curlingu, ale pokud někomu vadí (ne)přechylování tak hodně, že mu hrozí prasknutí naběhlé cévky, ať ztiší zvuk a kochá se krásou a dramatičností sportu. Podstatné věci si může přečíst z textů na obrazovce. Riskuje snad jen to, že mu uniknou legendární výroky jako "Přepište dějiny" Roberta Záruby v Naganu nebo slavná hláška Karola Poláka: "Bodaj by sme aj my mali takýchto Kokotov" na halovém mistrovství Evropy v atletice 1973.
A České televizi mohu jen doporučit, aby pro příště takové podružnosti neoznamovala předem. Všem divákům se stejně nezavděčí a v dramatických momentech budou komentátoři mluvit tak, jak to cítí.
Každý živý jazyk se vyvíjí a většina sporů o jeho okamžitou podobu je malicherná.
Emrich Sonnek
Žalobníček Filip Turek
Filip Turek by tedy měl žalovat nikoliv Petra Pavla, ale toho, kdo porušil listovní tajemství a skutečnosti uvedené v dopise předal veřejnosti.
Emrich Sonnek
Šance pro Filipa Turka trvá
Turkovo chování tedy papalášské není. Je to spíše chování třídního grázlíka, který provokuje paní učitelku a snaží se tím získat obdiv svých spolužáků.
Emrich Sonnek
Radosti cestování MHD
Metro je ideálním prostředkem cestování. Nehrozí tu zácpy, červená vlna na křižovatkách ani neukáznění řidiči vjíždějící na koleje. Ale svá úskalí přece jen má.
Emrich Sonnek
Přátelská služba
Střet zájmů sice Ústava neřeší, je tu však zákon, sice zvaný Lex Babiš, ale přijatý v souladu s unijním právem, a proto se nedá obejít například tím, že někdo do třiceti dnů tento zákon změní ve zrychleném režimu.
Emrich Sonnek
Co by se stalo, kdyby...
"Tomio, jmenujte mě premiérem, ať konečně zbavíme tuto zemi fialové bídy a zajistíme prosperitu jak jí, tak mým firmám." "Já to samozřejmě udělám, ale chci za to alespoň jednoho ministra ve vládě," odpověděl Okamura.
|Další články autora
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Zájem o dotovaná sdílená kola ve Dvoře Králové roste, město je objedná i letos
Dotovaná sdílená kola a elektrokola v patnáctitisícovém Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku budou...
Poděbrady vybudují ve Velkém Zboží multifunkční hřiště, nápad vzešel od místních
Poděbrady vybudují v městské části Velké Zboží multifunkční hřiště, poslouží pro několik druhů...
Úřad uložil Pirátům za pochybení při volbách v roce 2024 pokutu 80.000 Kč
Za porušení několika předpisů při volbách do Senátu a do krajů v roce 2024 uložil Pirátům dohledový...
Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali
Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru....
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 327
- Celková karma 17,12
- Průměrná čtenost 787x