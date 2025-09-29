Čtyři štíři
Emrich Sonnek
Hlava v písku?
"Český ministr zahraničí si předvolal ruského velvyslance kvůli incidentu v Polsku, který se netýká České republiky. To nevymyslíš. Už aby byly volby."
Emrich Sonnek
Robert, jemný dobyvatel II
My jsme ani nezavřeli dveře do ložnice, a tak jsme na sebe všichni tři koukali, my nazí, on v šedém tesilovém kvádru, asi nějakej ouřada či co, a hned v té chodbičce spustil: "Ty couro, sotva vytáhnu paty z baráku a ty..."
Emrich Sonnek
Kdo to neumí, ten to učí
Postpubertální výrostci pořádají webináře jak uhranout ženu, aby navždy patřila jen vám, absolventi vysoké školy života radí, jak získat pevné zdraví navzdory lékařům, údajně jen posluhujícím farmaceutickým firmám.
Emrich Sonnek
Volební kalkulačka - pro volby zbytečná hračka
Volební program Motoristů sobě je zkrátka tak krásné čtení, že mě vede k otázce, jestli jej sepsali pracovníci Institutu Václava Klause, nebo umělá inteligence.
Emrich Sonnek
Jak potkávám zvířata
Nebydlím na Slovensku, a tak naštěstí mohu do přírody chodit tiše a sám nepozorován pozorovat. A k vidění je toho v naší přírodě stále dost, i když na medvěda tu člověk narazí jen zřídka.
