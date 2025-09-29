Čtyři štíři

Kdyby byli naši, ať si tady straší, ale když jsou cizí, ať raději zmizí, než je impulsivně čistě preventivně samozvaní kati na životě zkrátí.

Obr. Pixabay

Autor: Emrich Sonnek | pondělí 29.9.2025 11:12 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Emrich Sonnek

Hlava v písku?

"Český ministr zahraničí si předvolal ruského velvyslance kvůli incidentu v Polsku, který se netýká České republiky. To nevymyslíš. Už aby byly volby."

12.9.2025 v 14:10 | Karma: 16,21 | Přečteno: 324x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Robert, jemný dobyvatel II

My jsme ani nezavřeli dveře do ložnice, a tak jsme na sebe všichni tři koukali, my nazí, on v šedém tesilovém kvádru, asi nějakej ouřada či co, a hned v té chodbičce spustil: "Ty couro, sotva vytáhnu paty z baráku a ty..."

11.9.2025 v 13:54 | Karma: 13,74 | Přečteno: 204x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Kdo to neumí, ten to učí

Postpubertální výrostci pořádají webináře jak uhranout ženu, aby navždy patřila jen vám, absolventi vysoké školy života radí, jak získat pevné zdraví navzdory lékařům, údajně jen posluhujícím farmaceutickým firmám.

4.9.2025 v 18:53 | Karma: 11,34 | Přečteno: 240x | Diskuse | Poezie a próza

Emrich Sonnek

Volební kalkulačka - pro volby zbytečná hračka

Volební program Motoristů sobě je zkrátka tak krásné čtení, že mě vede k otázce, jestli jej sepsali pracovníci Institutu Václava Klause, nebo umělá inteligence.

2.9.2025 v 13:20 | Karma: 20,39 | Přečteno: 763x | Diskuse | Společnost

Emrich Sonnek

Jak potkávám zvířata

Nebydlím na Slovensku, a tak naštěstí mohu do přírody chodit tiše a sám nepozorován pozorovat. A k vidění je toho v naší přírodě stále dost, i když na medvěda tu člověk narazí jen zřídka.

1.9.2025 v 18:40 | Karma: 14,73 | Přečteno: 129x | Diskuse | Fotoblogy
Emrich Sonnek

  • Počet článků 312
  • Celková karma 14,42
  • Průměrná čtenost 796x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času.

