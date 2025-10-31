Co nám chybí?

Ve druhém kole minulých prezidentských voleb bylo při historicky nejvyšší účasti voličů odevzdáno 99,99 % hlasů jednomu z bývalých komunistů.

Před pár dny prezident republiky Petr Pavel vyznamenal 48 osobností za jejich přínos České republice. Podle mého názoru se na dekoračním pódiu sešla výborná parta v neobvyklém věkovém rozsahu devadesáti let.
Jsem přesvědčen, že každý z nich si vyznamenání zaslouží, a přesto jsem zaznamenal výhrady. Jednou z těch, která je vyvolala, je výjimečná tenistka Martina Navrátilová. Té je na vytýkáno, že si vyznamenání nezaslouží, protože vystupuje proti transgender lidem.
Pokud je mi známo, Martina Navrátilová skutečně ostře odmítá účast transgender žen v ženském sportu, ale proti tomu musí být přirozeně každý, kdo uznává fair play.
Jiní naopak Martině Navrátilové vytýkají , že jako žena, která se nejednou vyjádřila, jak jí komunisté zničili rodinné vztahy, přijala vyznamenání od komunisty.
Jedni i druzí kritici, ač jsou jejich postoje protichůdné, řadím do stejné party okopávačů kotníků.
Petr Pavel členem komunistické strany byl. Ale není jeho chybou, že se i více než tři desítky let po konci komunistické nadvlády neobjevil žádný kandidát na prezidenta republiky, který by dokázal ve volbě zvítězit. Ve druhém kole minulých voleb bylo při historicky nejvyšší účasti voličů odevzdáno 99,99 % hlasů jednomu z bývalých komunistů. Zbývající hlasy byly neplatné nebo byly odevzdány prázdné obálky. Je tedy vysoce pravděpodobné, že ti kteří kritizují komunistickou minulost současné hlavy státu, nekriticky volili jiného komunistu, nebo k volbám nešli vůbec, a třeba právě tím ovlivnili personální složení druhého kola.
Věkem patřím mezi oba poslední prezidentské kandidáty a jsem starší než Martina Navrátilová. Dobu, ve které se rozhodovali, na jakou životní cestu se vydat, si velmi dobře pamatuji. Člověk, který měl vysoké ambice, se často musel rozhodnout, jestli z nich sleví, nebo vstoupí do strany.
Martina Navrátilová se rozhodla pro svobodu. Andrej Babiš zvolil kariéru a v dalších letech dokázal, že usiluje především o svůj prospěch. Petr Pavel chtěl sloužit rodné zemi a v dalších letech dokázal, že to pro něj není prázdný pojem.
A my bychom si měli uvědomit, že chybovat je lidské, a umět chybu přiznat a odčinit je hodno uznání.

Autor: Emrich Sonnek | pátek 31.10.2025 14:16

Emrich Sonnek

  • Počet článků 321
  • Celková karma 16,02
  • Průměrná čtenost 796x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času.

