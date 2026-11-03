Bezpečnost nade vše?
O nečekaném a zdánlivě přelomovém rozhodnutí CAS nařídit Mezinárodní federaci ledního hokeje, aby přestala bránit reprezentacím Ruska v účasti na mistrovství světa už bylo napsáno mnoho. Ani já jsem nemohl věřit svým očím, když jsem tu zprávu četl.
Přetřásalo se složení tříčlenné arbitrážní komise, která ve věci rozhodovala, zaznamenal jsem i názor, zda se rozhodnutí nedá vysvětlit nečekaným zbohatnutím některého z arbitrů, ale pravda je, že arbitrážní komise rozhodla jednomyslně a, ač mě to netěší, nelze jí nic vytknout. Ten pes je zakopán jinde.
Vrátíme-li se zpátky v čase, sama IIHF své rozhodnutí vyloučit Rusy ze svých soutěží zdůvodnila tak, že se nejedná o sankci, ale bezpečnostní politiku, která není diskriminační, ale přiměřená.
"Bylo by nepřijatelné bezpečnostní riziko buď hostit MS v Rusku, nebo mít ruské a běloruské týmy v soutěžích IIHF."
Pokaždé, když se Rusko odvolalo, vysvětlovala hokejová federace své zamítavé stanovisko stejně, tedy s odkazem na bezpečnost, ochranu, provozní proveditelnost a sportovní integritu. Nikde ani slovo o pokračující válce a distance od všech, kteří reprezentují agresora.
Mimochodem, na obavy o bezpečnost sportovců se odkazovaly i komunisty ovládané země při zdůvodnění bojkotu olympijských her v roce 1984. A že to byly obavy nepodložené, dokázali reprezentanti Rumunska, kteří na těch hrách úspěšně závodili.
Skutečně opodstatněné obavy o bezpečnost sportovců i diváků vedly jen o rok později k vyřazení anglických fotbalových týmů na pět let ze všech evropských pohárů poté, co na stadionu Heysel v Bruselu zaútočili fanoušci FC Liverpool na fanoušky Juventusu Turín, následkem čehož zemřelo 39 lidí a byly zraněny stovky dalších. Samotný FC Liverpool byl vyřazen ještě o rok déle.
Tříčlenná arbitrážní komise CAS dospěla k jednomyslnému závěru, že tvrzení IIHF, že "současné bezpečnostní podmínky neumožňují zajistit požadavky pro organizaci turnajů garantující bezpečnost všech" jsou nedostatečně doloženy, a proto nařídila IIHF, že musí Rusku umožnit účast na mistrovstvích světa.
Můžeme diskutovat o tom, zda arbitrážní komise splnila roli užitečných idiotů, když vzala doslova zdůvodnění IIHF, aniž by vzala v potaz to, co je ukryto mezi jeho řádky, protože sport je apolitický a válka je, jak známo, pokračováním politiky jinými prostředky, ale dle mého názoru je představa zcela apolitického sportu stejně nereálná jako existence vrcholového sportu bez účasti sponzorů. V očích fanoušků sportovci reprezentují svou zemi, ti poučenější za nimi vidí i sponzory.
Sport nežije ve vakuu. Kvůli sponzorům se už změnila pravidla nejednoho sportu, ba i účasti na olympijských hrách. Je tedy na místě neschovávat se alibisticky za odkazy na bezpečnost sportovců nebo diváků, ale jasně pojmenovat důvody, proč nechceme, aby se mezinárodních sportovních soutěží zúčastňovali sportovci země, která vede agresivní válku s cílem získat území jiného státu.
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