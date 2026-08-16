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Ano, bude líp

I když se nám to občas nezdá, máme se stále lépe. Jen ta cesta k tomu lepšímu není vždy přímočará, ale má různé zákruty a někdy odbočí do slepé uličky. Ale přesto nesmíme ztrácet naději. Protože ta cesta potřebuje naši práci.

Mao ce-tung přeplaval Jang-c’-ťiang,
když byl stár dvaasedmdesát let,
aby tak přesvědčil Čínu i svět,
že nezdolný je stále jako tank.

Téměř přesně šedesát let nato
věkem dnes už blízký svému vzoru
Andrej Babiš dobyl Lysou horu
a též politicky prodává to.

Řeka plyne, hora klidně stojí,
obě viděly už papaláše
prahnoucí po všelidové chvále.

Dnes máš moc a zítra ležíš v hnoji.
Maa bys dnes v mauzoleu našel,
ani Babiš nebude tu stále.
_______
Šikovná Alena Schillerová
státni dluh do aktiv hravě schová.
Tím u všech příznivců spolku ANO
na stálý úspěch má zaděláno.
Vždyť pro ně to jsou jen prázdná slova.

Autor: Emrich Sonnek | neděle 16.8.2026 9:13 | karma článku: 7,78 | přečteno: 62x

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Emrich Sonnek

  • Počet článků 366
  • Celková karma 15,55
  • Průměrná čtenost 760x
Přiznávám, že nic z toho, co jsem napsal, píšu nebo se chystám napsat, není pravda, ale jen můj pohled na věc. Jediná jistota, kterou vám mohu poskytnout, je, že četbou mých textů přijdete o větší než malé množství svého času. A protože čas je ta nejvzácnější komodita, děkuji všem, kteří si jej na četbu mých textů najdou.

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