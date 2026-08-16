Ano, bude líp
Mao ce-tung přeplaval Jang-c’-ťiang,
když byl stár dvaasedmdesát let,
aby tak přesvědčil Čínu i svět,
že nezdolný je stále jako tank.
Téměř přesně šedesát let nato
věkem dnes už blízký svému vzoru
Andrej Babiš dobyl Lysou horu
a též politicky prodává to.
Řeka plyne, hora klidně stojí,
obě viděly už papaláše
prahnoucí po všelidové chvále.
Dnes máš moc a zítra ležíš v hnoji.
Maa bys dnes v mauzoleu našel,
ani Babiš nebude tu stále.
_______
Šikovná Alena Schillerová
státni dluh do aktiv hravě schová.
Tím u všech příznivců spolku ANO
na stálý úspěch má zaděláno.
Vždyť pro ně to jsou jen prázdná slova.
Emrich Sonnek
Ňadra mé lásky
Ne vždy, ale často méně může být více a kvalita je důležitější než množství. A když ne dnes, tak později. Nakonec všechno prověří čas.
Emrich Sonnek
Motoristé a volby do senátu
No vidíte. A já v tom vidím spíš oslabení pozice Motoristů v ní," pravil Václav Klaus potřásaje nesouhlasně hlavou: "to jste opravdu nemohli postavit kandidáty aspoň tam, kde kandidáti ANO a SPD za moc nestojí?
Emrich Sonnek
Příští prezident? Shoda v nabídce koalice i opozice
Pravděpodobnost stejného druhého kola je však zatím mimořádně nízká. Zatímco Petr Pavel chce konečné rozhodnutí oznámit až v příštím roce, Andrej Babiš se už spálil s možnost, že by na ta kamna sahal znovu, vylučuje.
Emrich Sonnek
Nejlepší nápady mám, když jsem v opozici
Všichni, kdo sledují oslnivou kariéru Andreje Babiše, dobře vědí, že jeho nejlepším nápadem bylo Čapí hnízdo. Ale i jako vůdce opozice dokáže leccos vymyslet. Jen ve vládě mu ty dobré nápady chybí.
Emrich Sonnek
Motoristé mají kandidáta pro prezidentské volby
"Ale to se rozpadne koalice," namítl Macinka. "Nerozpadne. Babiš i Okamura potřebují, aby vydržela. Babiš vám něco nabídne, ale na vašem místě bych první nabídku nebral. On rád přidá."
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