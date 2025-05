Podezřelá v muzeu

Expozici skla druhé poloviny 20. a začátku 21. století, tzv. autorské sklo můžeme shlédnout v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze pod názvem „Plejády skla 1946-2019“. Všechna díla vznikla před desítkami let, ale nestárnou.

Jsou stále esteticky současná, nápaditá v použité technologii i provedení.

Mnohdy na fotografiích není skoro poznat, že se jedná o sklo.

Můžete najít třeba i lidské tváře, celé postavy, nadpřirozené bytosti nebo možná i měsíc. Fantazii se meze nekladou.

A proč podezřelá? Protože „ostraha“ byla ve střehu před ženou s foťákem, která na výstavě vydržela neuvěřitelně dlouhou dobu a fotila a fotila. Co když měla nekalé úmysly? Jenže zdržovati se dlouho pod bezpečnostními kamerami s foťakem a ještě mít ony nekalé úmysly, to může napadnout jen nějakého zlodějského amatéra. No né?