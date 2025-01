Když musíš, tak musíš. Někdo sportovat, jiný třeba dobrou kávu či foťák do ruky anebo všechno. Procházku, foťák i kávu. Tak jsem skončila já. A jak to dopadlo? Podívejte se sami.

„ Jo, kávu mám vypitou. Ale kdeže to jsem? To vím, že v Praze...aha, na Pohořelci u Strahovského kláštera a u Pražského hradu...Tak my s Pufíkem vyrážíme na procházku.

Věže Strahovského kláštera

Ty staré kliky. Kdopak slavný za ně kdy vzal?

Okna v podloubí

Skrz dveře kostela

Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Počasí nejen pro fotografa

Kostel sv. Rocha

Od Strahovského kláštera je na Petřín coby kamenem dohodil.

Kočkaři nesmí minout Galerii Mňau, kde najdou krásná dílka s kočičí tématikou, bohužel za méně krásnou cenu.

Další nepřehlédnutelnou dominantou jsou staré komíny.

V jejich kouři je skrytá jistá tajemnost.

Pražský hrad

A celkový pohled na naši matičku Prahu. Pohled, který se neokouká.

A dáma s Pufíkem? Věřte nebo ne, ale potkala jsem ji v Loretánské ulici...

...v kavárně „U Zavěšenýho kafe“

jak se kochala u kafíčka krásným výhledem na Prahu.

/Fotografie pořízeny mojí osobou/