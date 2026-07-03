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Letné hudobné festivaly vo Švajčiarsku

Švajčiari sú majstri v organizovaní letných hudobných festivalov najrôznejších žánrov. Spojenie letnej dovolenky, pri Ženevskom jazere či vo švajčiarskych Alpách, s hudobným festivalom môže byť príjemné.

Vybrala som tri najpopulárnejšie letné festivaly v tejto oblasti: legendárny Montreux Jazz Festival, zážitkové Paléo či komornejší Venoge.

Montreux Jazz Festival

Montreux je jedno z najčarovnejších miest pri Ženevskom jazere. Chránia ho alpské dvojtisícovky, vytvárajúce neopakovateľnú kulisu. Návštevníkov okúzľuje subtropická klíma a atmosféra stredozemnej dovolenkovej destinácie.

Montreux, Autor: Robert Frohlich

V minulosti do svetoznámeho letoviska prichádzali monarchovia, aristokrati, umelci aj filozofi. Jeseň svojho života tu strávil Freddie Mercury...

Mesto preslávil jeden z najväčších džezových festivalov na svete, Montreux Jazz Festival (MJF). Založil ho v roku 1967 miestny nadšenec Claude Nobs, dôverne známa osobnosť švajčiarskej kultúry.

V roku 1971, počas koncertu Franka Zappu, vypukol na festivale požiar. Bol to práve Claude Nobs, ktorý pomáhal pri evakuácii horiacej budovy.

Je spomenutý ako Funky Claude v texte planetárneho hitu skupiny Deep Purple Smoke on the Water. Predpokladám, že tento hit odznie na tohoročnom festivale a ja budem pri tom:-)

MJF oslávi už 60. ročník vo veľkom štýle, od 3. do 18. júla 2026, v zrenovovanom kongresovom centre. Po dvojročnej rekonštrukcii si diváci opäť užijú výnimočnú akustiku a pohodlie legendárnych priestorov: Stravinski Auditorium a Montreux Jazz Lab.

Montreux Jazz Festival, Autor: Robert Frohlich

Na križovatke generácií, štýlov a kontinentov program spája ikony pop kultúry, etablované osobnosti jazzu, rocku a hip-hopu i vychádzajúce talenty.

Festival trvá spravidla 16 dní. Každý deň sa konajú dva koncerty renomovaných umelcov v dvoch spomínaných interiérových priestoroch. Ceny vstupeniek sa pohybujú okolo 100/150 CHF.

Festival je zaujímavý aj možnosťou prechádzky po festivalom meste. Po nábreží čarovného mestečka sú umiestnené pódiá s vystúpeniami puličných umelcov, organizátori ponúkajú i množstvo sprievodných aktivít. Pre mňa už atmosféra festivalového nábrežia je silným zážitkom...

Niekoľko slávnych mien z ohlásených účastníkov:

Sting, John Legend, Deep Purple, Van Morrison, Lewis Capaldi, The Roots, Nick Cave & The Bad Seeds.

Koho by ste si vybrali? Ja v tom mám jasno: Deep Purple:-)

Montreux Jazz Festival, Diana Ross, Autor Robert Frohlich

Paléo

Ak hľadáte najväčší z festivalov, môžem vám ponúknuť Paléo, v ďalšom roztomilom pobrežnom mestečku Nyon (medzi Ženevou a Lausanne). Tu si dokonca môžete vychutnať aj 6-dňovú festivalovo-kempingovú atmosféru, od 21. do 26. júla 2026.

Paleo 2025, Autor: Robert Frohlich

K dispozícii je cca 8 500 bezplatných miest pre festivalových noclažníkov.

Paléo je najväčší švajčiarsky festival pod holým nebom, dokonca ho zaraďujú medzi najväčšie festivaly v Európe. V roku 2025 bol ocenený titulom: Najlepší „Veľký európsky festival „.

Paleo Festival, Nyon, Autor: Robert Frohlich

Vstupenky tohto medzinárodne uznávaného festivalu sú vypredané v priebehu niekoľkých minút, tento rok za 19 minút. Sviatok hudby ponúka okolo 200 koncertov s predpokladanou návštevnosťou 250 000 festivalníkov.

Zaujímavý je aj počet dobrovoľníkov, každý rok 5 000. Ceny lístkov začínajú na sume 80 CHF/deň.

Tento rok sa uskutoční už 49. ročník. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1976, za účasti 1800 návštevníkov. Festival založila skupina priateľov, s cieľom zabaviť sa pri dobrej hudbe. Pomenovali ho podľa známeho dostihového koňa Paléo.

Paleo 2025, Autor: Robert Frohlich

Medzi najväčšie hviezdy tohoročného festivalu budú patriť:

Katy Perry, The Cure, Twenty one Pilots, Gorrilaz, Asaf Avidan, Morcheeba a samozrejme frankofónni umelci: Orelsan, Gims, Zaz či Vanessa Paradis.

Paleo 2025, David Guetta, Autor: Robert Frohlich

Keďže píšem o festivaloch vo francúzskej časti Švajčiarska, umelci z Francúzska sú tu viac ako vítaní a početne zastúpení. Za tie roky, čo tu žijem som si francúzsku hudobnú scénu mimoriadne obľúbila.

Francúzi si chránia svoj jazyk, v piesňach kladú dôraz na poéziu a príbeh. Majú obrovský hip-hopový trh. Hudba parížskeho či marseillského predmestia sa mieša s vplyvmi frankofónnej Afriky a to má špecifické čaro.

Venoge

Ak hľadáte menší festival, určite sa vám bude páčiť Venoge, v mestečku Penthaz, neďaleko Lausanne. Svoju históriu píše od roku 1995, zorganizovali ho rodičia detí jednej školy, za účelom vyzbierať peniaze na školský výlet.

Na tento festival mám slabosť z viacerých dôvodov: ani veľký, ani malý, výborne zorganizovaný, autentický. Ponúka kvalitný program za rozumné ceny. V tomto roku očakáva rekordnú účasť 50 000 festivalníkov/ 5 dní.

Venoge Festival, Penthaz, Robert Frohlich

Do kalendára si môžete zapísať dátum jubilejného 30. ročníka: od 11. do 15. augusta 2026. Ponúkne rôzne hudobné žánre ako pop, rock, elektro či rap. Vstupenky sa pohybujú v cene 75 CHF/deň.

Najväčšími hviezdami v tomto roku budú: Lisa Stansfield, David Guetta, K. Maro (Femme Like U) a množstvo francúzskych interpretov.

Účasť na vydarenom hudobnom podujatí je oslobodzujúci jedinečný zážitok. Festivaly spájajú tisícky ľudí všetkých spoločenských vrstiev a vytvárajú silné emotívne momenty. Prajem všetkým festivalníkom šťastnú ruku pri výbere letného festivalu vo Švajčiarsku, na Slovensku, v Čechách, či inde v zahraničí:-)

Autor: Sona Frohlichova | pátek 3.7.2026 10:30 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

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Sona Frohlichova

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Cestujem veľa a rada o tom píšem. Zameriavam sa hlavne na nádhernú alpskú krajinu Švajčiarsko, kde žijem už 15 rokov. Cestujte so mnou po bezkonkurenčnej Grand Tour of Switzerland...

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