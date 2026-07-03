Letné hudobné festivaly vo Švajčiarsku
Vybrala som tri najpopulárnejšie letné festivaly v tejto oblasti: legendárny Montreux Jazz Festival, zážitkové Paléo či komornejší Venoge.
Montreux Jazz Festival
Montreux je jedno z najčarovnejších miest pri Ženevskom jazere. Chránia ho alpské dvojtisícovky, vytvárajúce neopakovateľnú kulisu. Návštevníkov okúzľuje subtropická klíma a atmosféra stredozemnej dovolenkovej destinácie.
V minulosti do svetoznámeho letoviska prichádzali monarchovia, aristokrati, umelci aj filozofi. Jeseň svojho života tu strávil Freddie Mercury...
Mesto preslávil jeden z najväčších džezových festivalov na svete, Montreux Jazz Festival (MJF). Založil ho v roku 1967 miestny nadšenec Claude Nobs, dôverne známa osobnosť švajčiarskej kultúry.
V roku 1971, počas koncertu Franka Zappu, vypukol na festivale požiar. Bol to práve Claude Nobs, ktorý pomáhal pri evakuácii horiacej budovy.
Je spomenutý ako Funky Claude v texte planetárneho hitu skupiny Deep Purple Smoke on the Water. Predpokladám, že tento hit odznie na tohoročnom festivale a ja budem pri tom:-)
MJF oslávi už 60. ročník vo veľkom štýle, od 3. do 18. júla 2026, v zrenovovanom kongresovom centre. Po dvojročnej rekonštrukcii si diváci opäť užijú výnimočnú akustiku a pohodlie legendárnych priestorov: Stravinski Auditorium a Montreux Jazz Lab.
Na križovatke generácií, štýlov a kontinentov program spája ikony pop kultúry, etablované osobnosti jazzu, rocku a hip-hopu i vychádzajúce talenty.
Festival trvá spravidla 16 dní. Každý deň sa konajú dva koncerty renomovaných umelcov v dvoch spomínaných interiérových priestoroch. Ceny vstupeniek sa pohybujú okolo 100/150 CHF.
Festival je zaujímavý aj možnosťou prechádzky po festivalom meste. Po nábreží čarovného mestečka sú umiestnené pódiá s vystúpeniami puličných umelcov, organizátori ponúkajú i množstvo sprievodných aktivít. Pre mňa už atmosféra festivalového nábrežia je silným zážitkom...
Niekoľko slávnych mien z ohlásených účastníkov:
Sting, John Legend, Deep Purple, Van Morrison, Lewis Capaldi, The Roots, Nick Cave & The Bad Seeds.
Koho by ste si vybrali? Ja v tom mám jasno: Deep Purple:-)
Paléo
Ak hľadáte najväčší z festivalov, môžem vám ponúknuť Paléo, v ďalšom roztomilom pobrežnom mestečku Nyon (medzi Ženevou a Lausanne). Tu si dokonca môžete vychutnať aj 6-dňovú festivalovo-kempingovú atmosféru, od 21. do 26. júla 2026.
K dispozícii je cca 8 500 bezplatných miest pre festivalových noclažníkov.
Paléo je najväčší švajčiarsky festival pod holým nebom, dokonca ho zaraďujú medzi najväčšie festivaly v Európe. V roku 2025 bol ocenený titulom: Najlepší „Veľký európsky festival „.
Vstupenky tohto medzinárodne uznávaného festivalu sú vypredané v priebehu niekoľkých minút, tento rok za 19 minút. Sviatok hudby ponúka okolo 200 koncertov s predpokladanou návštevnosťou 250 000 festivalníkov.
Zaujímavý je aj počet dobrovoľníkov, každý rok 5 000. Ceny lístkov začínajú na sume 80 CHF/deň.
Tento rok sa uskutoční už 49. ročník. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 1976, za účasti 1800 návštevníkov. Festival založila skupina priateľov, s cieľom zabaviť sa pri dobrej hudbe. Pomenovali ho podľa známeho dostihového koňa Paléo.
Medzi najväčšie hviezdy tohoročného festivalu budú patriť:
Katy Perry, The Cure, Twenty one Pilots, Gorrilaz, Asaf Avidan, Morcheeba a samozrejme frankofónni umelci: Orelsan, Gims, Zaz či Vanessa Paradis.
Keďže píšem o festivaloch vo francúzskej časti Švajčiarska, umelci z Francúzska sú tu viac ako vítaní a početne zastúpení. Za tie roky, čo tu žijem som si francúzsku hudobnú scénu mimoriadne obľúbila.
Francúzi si chránia svoj jazyk, v piesňach kladú dôraz na poéziu a príbeh. Majú obrovský hip-hopový trh. Hudba parížskeho či marseillského predmestia sa mieša s vplyvmi frankofónnej Afriky a to má špecifické čaro.
Venoge
Ak hľadáte menší festival, určite sa vám bude páčiť Venoge, v mestečku Penthaz, neďaleko Lausanne. Svoju históriu píše od roku 1995, zorganizovali ho rodičia detí jednej školy, za účelom vyzbierať peniaze na školský výlet.
Na tento festival mám slabosť z viacerých dôvodov: ani veľký, ani malý, výborne zorganizovaný, autentický. Ponúka kvalitný program za rozumné ceny. V tomto roku očakáva rekordnú účasť 50 000 festivalníkov/ 5 dní.
Do kalendára si môžete zapísať dátum jubilejného 30. ročníka: od 11. do 15. augusta 2026. Ponúkne rôzne hudobné žánre ako pop, rock, elektro či rap. Vstupenky sa pohybujú v cene 75 CHF/deň.
Najväčšími hviezdami v tomto roku budú: Lisa Stansfield, David Guetta, K. Maro (Femme Like U) a množstvo francúzskych interpretov.
Účasť na vydarenom hudobnom podujatí je oslobodzujúci jedinečný zážitok. Festivaly spájajú tisícky ľudí všetkých spoločenských vrstiev a vytvárajú silné emotívne momenty. Prajem všetkým festivalníkom šťastnú ruku pri výbere letného festivalu vo Švajčiarsku, na Slovensku, v Čechách, či inde v zahraničí:-)
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc
Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Čelní srážka kamionů na Havlíčkobrodsku. Po nehodě začaly hořet, řidiči zemřeli
Provoz na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku v pátek dopoledne zastavila čelní srážka...
iDNES: Pojišťovna musí podle soudu rozhodnout o léčbě, i když už je zaplacená
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) se musí dál zabývat tím, zda zaplatí léčbu chlapce ze...
Pardubický kraj pokračuje v úpravách léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku
Pardubický kraj pokračuje v úpravách areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku na Svitavsku. Za...
Vědci prokázali velké rozdíly v zahřívání střešních krytin, dál ale vedou tmavé
Vědci sice různými pokusy prokázali rozdíly v zahřívání světlých a tmavých střešních krytin, ale...
Prodej chaty na Hracholuské přehradě v Butově, 90 m2
Stříbro, okres Tachov
2 990 000 Kč
- Počet článků 1
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 22x