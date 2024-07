Nutella. Božská pomazánka, kterou zná téměř každý. Za jediný rok se prodá tolik skleniček Nutelly, že by osmkrát pokryly Velkou čínskou zeď. Ale jak přesně se tato oříšková pochoutka rozšířila a stala senzací?

Jak se brzy dozvíte Nutella se zrodila v nejtemnějších časech dějin – v časech války a chaosu. Příběh této krémové hmoty je dlouhý a spletitý a začíná v 19. století v Itálii.

První předchůdce Nutelly vznikl zásluhou samotného Napoleona Bonaparta. Během napoleonských válek, kdy proti sobě stáli Francie a Velká Británie se stala čokoláda nedostatkovým zboží. Británie byla světových obchodním centrem a kromě jiného zboží zásobovala čokoládou celou Evropu, kterou získávala od svých afrických kolonií. Napoleon přirozeně zakázal Francouzským spojencům a svým koloniím obchodovat s Brity ve snaze zničit její ekonomiku. Výsledkem byla kontinentální blokáda, která vyhnala ceny čokolády nahoru. Slavní italští mistři čokolády se tak snažili najít řešení, aby mohli pokračovat ve výrobě.

A tak jednoho dne....Jednoho důvtipného italského cukráře napadlo přidat do čokolády sekané lískové ořechy. Výsledkem byla chutná oříšková hmota, která byla známá jako Gianduia. Zatímco během války byla tato čokoládovo-oříšková kostka populární nakonec upadla v zapomnění, jakmile se dovoz kakaa vrátil k normálu.

Ale víte, co se říká... historie se ráda opakuje. Netrvalo dlouho a stín dalšího diktátora znovu ohrožoval italský čokoládová průmysl. Italští milovníci čokolády se tak museli znovu pustit do práce a najít cestu, jak vystačit s omezenými zásobami kakaa. Tentokrát to byl cukrář Pietro Ferrero, který si vypůjčil původní recepturu na Gianduiu a vytvořil nový recept s použitím oleje z lískových ořechů, melasy, kokosového másla a té trochy kakaa, kterou dokázal sehnat. Výsledkem byl silný sladký bochník, kterému říkal Giandujot podle oblíbené karnevalové postavy.

Jestli máte potíž představit si Nutellu, která se krájela nožem buďte v klidu... moc se to neujalo. Avšak tento neúspěch Ferrera neodradil od dalších pokusů. Vrátil se k práci a v roce 1951 uvedl roztíratelnou variantu. Nazval ji Supercrema. A protože byla roztíratelná a cenově dostupná byla mezi milovníky čokolády velice populární. Dozvuky 2. světové války nadále měnili svět. Ale lidé měli konečně dostupný způsob, jak uspokojit svoji chuť na sladké.

Teď se posuňme do roku 1964. Tehdy Pietro předal vedení firmy synovi jménem Michele, který recept na Supercremu zdokonalil přidáním palmového oleje a uvedl na trh pod názvem - Nutella (̈́''nut''anglicky ořech ''ella'' latinsky sladká). A jeho plán vyšel... do roku 2015 se jedna sklenice Nutelly prodávala každé 2,5 sekundy.

Michele podobně jako jeho otec byl obdařen kreativitou a vytvořil další ikonické pochoutky. V roce 1968 byla uvedena na trh Kinder Chocolate. O rok později byl představen Tic Tac a v roce 1982 slavné Ferrero Rocher.

Nutella rychle přestala být náhražkou čokolády a stala se sama kultem. Dnes se můžete připojit k zástupu fanoušků, kteří každý rok 5. února oslavují Světový den Nutelly. Slovy Michele Ferrera: ''Nezabýváme se pouze výrobou čokolád, děláme lidem radost.''