Život se ženou je jako chůze v minovém poli, šlápneš-li vedle dost to bolí.
Volně navazuje na Hádka se ženou je jako paralympiáda - Blog iDNES.cz
Radek vytáhl z vrchní skříňky kuchyňské linky dva staré keramické džbány a houknul na nasupenou manželku, že jde s bratrancem Martinem pro pivo.
„Vždyť tu máš celou basu lahvového!“ argumentovala nahlas Magda, které se ani trochu nelíbilo, že ji nechá napospas tchýni a všem příbuzným z jeho strany. Před chvíli přišli z kostela, kde se sloužila večerní mše za Radkova tátu, a on hned bral kramle.
„Martin lahvový nepije … to víš Pražák příjmením i bydlištěm,“ odfrkl si pohrdlivě a s prosebným gestem se Martinovi, mimo dosah očí příbuzných a ženy, pantomimicky omlouval.
A šeptem přidal i jeden rozpor mezi medicínou a lidovým rčením.
„Víš, co je zajímavý? Loni jí vyoperovali žlučník … a stejně jí hýbu žlučí.“
„Mně lahvový přece nevadí …“ dožadoval se vysvětlení o rok mladší, již dvakrát rozvedený, Martin, jen co vyšli na ulici. Martin byl bratranec z matčiny strany, a ač kluky dělilo dvě stě padesát kilometrů vzdálenosti, byli si blízcí jako bratři. Každé letní prázdniny trávil Martin minimálně tři týdny u tety a strýce na vesnici a Radek pak stejnou dobu v hlavním městě.
„To já přece vím, ale chci si s tebou v klidu promluvit,“ ujistil ho Radek a zamířili do hospody V práci, kde to hučelo jak ve včelím úle.
Radek veškeré osazenstvo nahlas pozdravil, předal servírce Jarmile džbány a požádal ji o dvě točené ke stolu. Ke stolu, kde už na něj čekal strýc Jarin a Ondra.
„Marka choť nepustila, protože je pátek a ne neděle,“ informoval je, aniž by se ptali, s lehkou škodolibostí Ondra.
Tedy až poté, co je pozdravil a směrem k Martinovi si neodpustil tradiční rýpanec. „Dobrý den, pane Pražáku!“
„Dobrý den, pane Dohnale,“ opětoval Martin stejně ostentativně.
Ti dva sice byli kamarádi, ale s výhradami.
Když jim bylo nějakých deset let, házeli si šipky u Dohnalů na dvorku. Terč jim starý Dohnal nakreslil na vrata stodoly křídou a Ondra, který pravidelně trénoval, nad Martinem a Radkem jasně vedl. Jeden hod se mu ovšem nepovedl a šipka se od prkna odrazila a vlétla do stodoly. Verze toho, co se dělo vzápětí, se dochovaly dvě a jsou diametrálně odlišné. Ondra po celá léta vyprávěl, že když vyšel s nalezenou šipkou před stodolu, zapíchl se mu bez varování hrot té další do stehna. Martin se naopak hájil, že šipku hodil až poté, co ho k tomu Ondra opakovaně vybízel. S posměšným konstatováním, že je srab. A Radek? Ten celých těch třicet let tvrdil, že si pamatuje jen na tu zapíchnutou ocelovou špičku a jak legračně se ta červená šipka ve stehně houpala. Ale v duchu vždy dával spíše za pravdu bratranci.
Prapůvod jejich vykání ovšem nesouvisel s přesnostní volnočasovou aktivitou. Ten započal před čtrnácti lety, kdy byli oba zasaženi Amorovým šípem, a jak od té doby říkal Martin: Lenka skončila s tím špatným cypem.
Strýc Jarin, který byl též na mši a pozvání k rodinnému posezení s díky odmítl, teď s povděkem kvitoval, že se synci urvali z domu a alespoň na chvíli vzali místo u jejich stolu. Představa, že stráví celý večer jen s Všeználkem Ondrou, ho mírně řečeno děsila.
„Tak co je nového, synku?“ obrátil se na Martina, s kterým před mší stihl stěží prohodit pár slov.
„Strýcu, Nový Jičín, Bydžov, Hrádek, Bor,“ odvětil bohorovně Martin. „Jinak nic moc, přežívám.“
„A co ženy?“ nevzdával to strýc.
„Nechávám to plynout, druhá ex mi pěkně pustila žilou. Teď si hledám jenom holky na zábavu, nic vážného.“
„Synku, život se ženou je jako chůze v minovém poli, šlápneš-li vedle, dost to bolí,“ poučoval ho strýc Jarin.
Martin měl slušné postavení (teď nemyslím erekci, ale dobrý job v korporátu), ale řídil se pořekadlem, že co je v domě, není pro mě. Tedy přesněji řečeno začal se jím řídit po tom druhém rozvodu. Kvůli kolegyni a nastávající druhé ženě totiž opustil ženu první kolegyni z předešlé práce.
„A kde je hledáš?“ zajímalo Ondru, který si i po letech vychutnával domnělou převahu nad sokem v lásce.
„Tak různě, Tinder, Badoo …“ přiznal Martin neochotně, že na ulici jako dřív už to nejde.
„Kýho výra, co to je?“ žasl strýc Jarin, a tak mu Martin předvedl mobilní aplikaci.
„Jako dcerek tam je hodně, v tom tvým mobilu, ale jak to s nimi děláš?“
„Prostě si je prohlížíš, a když se ti nějaká líbí, tak ji swajpneš.“ Strýc Jarin koukal, jako kdyby mu uletěly včely, a tak mu to Martin názorně předvedl. „Prstem doprava mám zájem, prstem doleva ani omylem. A když ona takhle olajkuje tebe, tak máte match.“
„Meč jako … zbraň?“ žasnul strýc.
„Ne meč, ale m a t ch jako shodu, soulad,“ zapojil se do diskuze Ondra. Ač jeho vědomosti byly pouze teoretické a slyšel o tom v podcastu Dlouhý Široký. Pro Radka to byla stejná španělská vesnice jako pro strýce Jarina.
„To je moc složitý, já šel zamlada na zábavu, tam jsem se popral, zeptal se Nebožky, jestli půjde tančit a meč byl v pochvě natotata. A pak mě s vidlemi po návsi honil její tata.
„Zase tu valíš filmy pro pamětníky, dědku?!“ flákla na stůl čtyři půllitry Jarča.
„My už nechceme, vezmeme si ty džbánky a půjdeme,“ informoval Jarču Radek.
„Já na tebe zapomněla jak na smrt, tak nekecej a chlastej nebo tě zabiju!“ odbyla ho Jarča. „Beztak ještě nemáte dořešené ty vaše hovadiny.“
„Řešíme randění kdysi a dnes,“ informoval Jarču strýc Jarin, „kdy jsi měla naposledy rande ty?“
„O tom slušná holka nemluví …“
„No slušná možná ne …“ rýpl si Ondra.
„Můžu se kouknout do svého deníčku,“ navrhla Jarča, sáhla do zástěry a vytáhla odsud vztyčený prostředník.
„Nebude Magda nasraná, že nejdeme,“ ukázal Martin na stále prázdné džbány.
„Radek se momentálně víc bojí Jarči než Magdy,“ správně odhadl situaci strýc Jarin.
„Ta bude na BBC!“ poznamenal ke kroutícímu se zadku Jarči mířícímu s prázdným podnosem k výčepu Ondra.
„Jako že sleduje britskou televizní stanici?“ nechápal strýc Jarin.
„Ne on myslí velký, černý péra,“ zasvětil ho do novodobého názvosloví erotických zkratek Martin.
Ten se s těmito termíny setkal nejen v pornu, ale i na seznamce. O zkušenostech s ní doposud s nikým nemluvil, ale teď když měl upito, si pustil pusu na špacír.
Ještě předtím ale položil Ondrovi řečnickou otázku: kolik černochů u nich na vesnici asi tak Jarča potká?
„Jako anglicky umím docela slušně, ale z některých těch úchylek a fetišů jsem byl dost mimo,“ postěžoval si Martin.
„A po tobě to reálně někdo chtěl … tyhle věci?“ žasnul Radek.
„Měly to napsané některé ty holky a ženy na seznamce v požadavcích. Měl jsem pocit, že kdo nemá nějakou jinakost, tak je divnej.“
„Co třeba?“ vrtěl nechápavě hlavou Radek. On měl s Magdou sex jednou, dvakrát do měsíce a vždy to byly dvě, maximálně tři polohy a za dvacet minut nebylo co řešit.
„Třeba SsBBW hledá muže na foot fetish a dogplay,“ zapátral Martin v paměti.
Strýc Jarin vyvalil oči jak přišlápnutá žaba. „Co to je za kravinu?“
„Strýcu SsBBW je Super Size Big Beautiful Woman, po našem něco jako velmi, velmi velká, krásná žena hledá muže, co bude uctívat její nohy a zároveň bude dostávat lekce jako její pes.“
„Kurva, drát!“ ulevil si Radek, „takže jako machna a ty ji budeš aportovat?“
„Nebo to může být místo psa klidně králíček,“ doplnil Martinův výklad Ondra, pročež na něj všichni tři upřeli tázavé pohledy.
Strýce Jarina, který choval králíky a měl kolii, polil studený pot. „Ještě že se toho nedožila Nebožka, to je ale divná doba,“ filosofoval a poté co se napil piva, se zakuckal a děsně se rozchechtal.
„Jsem si představil, že by přišla z JZD, sundala galoše, já šel na čtyři a začal ji lízat nohy,“ zašeptal, přičemž se stále dusil smíchy. „Co tam máš dál?“
„No …“ přešel do šeptání i Martin a naznačil jim, ať se nahnou blíž. „Víte, jak jsem loni říkal, že už si nikdy nebudu hledat ženskou v práci?“
„Protože jsi to zkusil dvakrát a vždy to skončilo rozvodem,“ připomněl mu s chutí Ondra.
„Jsem prostě nesmělý a neumím se seznamovat,“ připustil Martin.
„Ty sis zase našel někoho v rachotě?“ pojal podezření Radek.
„Není to kolegyně ...“ urputně se bránil Martin. „Je to kolegy manželka.“
Všichni tři se nadechli, že mu dají kázaní, ale v tom na stole přistály další čtyři půllitry, „pořád řešíte randění?“ kroutila hlavou Jarča.
„Teď spíš Desatero,“ naznačil strýc Jarin.
„Konkrétně Nepožádáš manželky bližního svého?“ dovtípila se Jarča.
Ondra přikývl a Jarča mu položila chlácholivě ruku na rameno, „líbí se mi tvůj přístup, vagína není mýdlo, používáním z ní neubejvá.“
Ondra nechápavě zakroutil hlavou a ukazováčkem si zaťukal na spánek, aby ostatním naznačil, že Jarče nejspíš hrabe.
„Jak s manželkou kolegy? To bude průser jak vrata, až to praskne,“ maloval čerta na zeď vedle těch vrat Radek.
„Nebude, on to ví,“ snažil se je uklidnit Martin, ale vyvolal jen další smršť dotazů.
A tak musel on nesmělý „skoro panic“ vysvětlovat přátelům, že z nedostatku jiných příležitostí souloží s vědomím svého kolegy s jeho ženou.
„Chceš tím říct, že on o tom ví a nevadí mu to?“ rekapituloval si to nahlas Radek.
„Jo, jsme normálně kamarádi, chodíme spolu na pivo, na squash, jsem něco jako rodinný přítel. Oni mají skvělý, otevřený vztah, všechno spolu komunikují a on se přizpůsobuje jejím potřebám.“
„A to děláte ve třech nebo jen ty s ní, on se dívá?“ měl spoustu otázek Ondra a zároveň zuřivě surfoval po internetu.
„Ona je HotWife a on Cuckold?“ přidal další dotaz, když našel, co hledal.
„Zatím je to tak, že mu to jen vypraví. Jdeme na to pomalu. Vlastně to udělali fikaně, prohlédla si mě na firemním večírku, kde byli i partneři a partnerky zaměstnanců, pak mě pozvali na večeři, když jsem prý po rozvodu sám. Následovalo grilování na chatě, kde mě měli seznámit se svobodnou kamarádkou. Ale byla tak hrozná, že jim bylo předem jasné, že z toho mráčku pršet nebude. Po pár týdnech mě pozvali znovu na večeři a já byl najednou s Pavlínou sám, protože Emil se někde zdržel. Když konečně dorazil, měl jsem v sobě už pár skleniček vína, protože Pavlínka nerada pije sama. Chtěl jsem si vzít taxík, ale nabídli mi, ať přespím na gauči.“
„A co bylo dál?“ hořel zvědavostí Radek.
„Na gauči spal Emil,“ přiznal barvu Martin.
„Tak jestli jste už dorandili, konečně jsem ti natočila ty džbánky,“ houkla na Radka Jarča.
Radek se podíval na hodinky a konstatoval, že přijít domů teď, by se rovnalo sebevraždě. A proto bude bezpečnější přijít domů až ráno. Vzal si džbánky z pultu a rozlil je do poloprázdných půllitrů.
„Ještě jsi nám neřekla, jak to máš s mužskýma ty?“ rejpal dál do Jarči strýc Jarin.
Na vesnici se nic neutají, co se odehrálo na mezi, u lesa či ve stáji, a tak všichni věděli, že co Jarču před deseti lety opustil Standa Háma, je oficiálně sama.
„Hoši, randění po čtyřicítce je jako nákup v second handu. Vybíráš si ty nejzachovalejší kousky, co pokud možno nesmrdí.“
„A jaké máte plány na sobotu?“ zajímalo Ondru, jestli by si s ním někdo nezapařil na PlayStationu NHLko. Lenka měla nějakou dámskou jízdu a jeho obvyklý parťák Marek měl noční šichtu.
„Martin jede na koncert do města,“ odpověděl za bratrance Radek.
„No vlastně nejedu.“
„Vždyť jsi říkal, že jedeš do klubu na swing?“ připomínal mu Radek.
„Swing, já mám radši něco tvrdšího,“ ohrnoval nad tím nos Ondra.
„Ona je Pavlína shodou okolností taky odsud a je tu na víkend u rodičů. Takže mě pozvala, ať jdu s ní.“
Akorát jsem jí v telefonu špatně rozuměl. Nebylo to do klubu na swing, ale na swingers.“
„A v tom je nějaký rozdíl?“ nechápal strýc Jarin.
„Strýců, swing je druh jazzové hudby a swingers hromadné prcání,“ vysvětlil mu alespoň ten zásadní Ondra.
Z údivu nevycházel ani Radek. Takového bratrance neznal. „Chceš mi říct, že dneska jsi byl v kostele na mši a zítra jdeš na swingers párty?“
„Ještě že to nebylo naopak,“ komentoval Martinovo souhlasné přikývnutí strýc Jarin. „To bychom museli kostel znovu vysvětit. Sodoma a Gomora.“
„No jo Pražáci, ty neví roupama, co dělat,“ odfrkl si Ondra.“
„Jo proto jezdíme prcat na Moravu do nějakýho klubu, kde nikoho neznám. Myslíš, že jsem z toho nadšenej?!“
O dvacet čtyři hodin později musel Martin chtě nechtě konstatovat, že není nadšený ani vyloženě zklamaný a že není pravda, že by zde nikoho neznal. V momentě kdy zde narazil na Ondrovu Lenku, která měla být na dámské jízdě, a kamaráda Marka, který měl být na noční šichtě, pochopil, co znamenalo to Jarčino: líbí se mi tvůj přístup, vagína není mýdlo, používáním z ní neubývá.
Ani jeden z přistižených milenců vlastně nelhal. Dam tu bylo hodně, jízda to byla divoká a noční šichta též.
Příště: Život bez ženy aneb příliš krátká swingers párty
Mé předchozí Všehochuť povídky:
David Snítilý
Hádka se ženou je jako paralympiáda
Majitelem hospůdky s matoucím názvem V práci byl Slovák Ludovít Nagy, který se honosil titulem Ing., ačkoli byl vyučený krejčí. Pokud na to někdo neznalý poukázal, odvětil Ludovít s bohorovným klidem, „však ... ihly, nite, gombiky!“
David Snítilý
Adieu & díky
Víš, moje ženo, je dlouho zataženo a nad naším vztahem smráká. Vybíjíš si na mě zlosti a všechny slzy sebelítosti by naplnily i jezero Titicaca.
David Snítilý
Dvojí život Veroniky V. (část třetí - závěrečná)
Doposud Lukáš fotil Veroniku jen oblečenou nebo lehce obnaženou. A samozřejmě jí musel slíbit, že její fotky nikdy nikomu neukáže. Jenže teď si Veronika dodala kuráže a v rouše Evině mu pózovala víc hříšně než nevinně.
David Snítilý
Dvojí život Veroniky V. (část druhá)
Veronika Lukáše chválila, jak krásné s ní nafotil akty a přitom si ho za pásek u kalhot přitáhla k sobě. „Ale jednu věc si zapomněl říct,“ vytknula mu a pásek rozepnula. „Jakou?“ tápal Lukáš. „Přece pozor, vyletí ptáček!“
David Snítilý
Dvojí život Veroniky V.
Její muž byl přesný jak švýcarské hodinky. „Čau, co je k večeři?“ zamručel. A sladký jak jejich čokoláda.„Co jsi celé odpoledne dělala, to jsi nemohla alespoň uklidit?“ Charakterově byl jako jejich sýr. Kvalita, co každému nevoní.
|Další články autora
