Ve čtveřici po opici dva páry se milující II. (dokončení)

Ač byl horký červenec, oba koukali jak z jara, jaká pomoc se od nich očekává v ložnici. Monča s Katkou na sobě měly jen spodní díl plavek a netrvalo dlouho a obě byly v rouše Evině. A Tomáš s Lukášem „uctívali“ jejich svatyně.

VE ČTVEŘICI PO OPICI DVA PÁRY SE MILUJÍCÍ II.

1999

Lukáš byl zaslepený, omámený láskou, a tak nejen že neviděl, ale ani neslyšel. Mateo svůj dotaz proto zopakoval.

„Kam máš jít, abys sbalil nějakou štěrbinu?“ přeložil si jeho hatmatilku do češtiny. Jejich společný kamarád Matea s oblibou učil sprosťárny a tomu to díky jeho jižanskému šarmu a temperamentu u dívek nejen procházelo, ale měl s těmi sprosťárnami úspěch.

Ti tři se znali z Domu dětí a mládeže. Lukáš tam s kamarádem vedli turistický oddíl, Mateo zde měl kurzy italštiny. Lukáš mu poradil rockový klub, kam chodil jeho bratr. On sám tam nikdy nebyl, neboť neměl rád hlučné prostředí a davy lidí. Mateo tam následující večer poznal Katku a Tomášův sen o švédské trojce se díky tomu rozplynul v nedohlednu.

2024

Lukáš fascinovaně zíral na své zmáčené prsty.

Rozechvělá a roztoužená Katka se k němu přitiskla, „nevadí ti to?“zašeptala.

Nepatrně zavrtěl hlavou a opět zajel prsty do její štěrbinky. Další mokrý orgasmus na sebe nenechal dlouho čekat. Poprvé ho Katka zažila až v šestatřiceti a nebylo to s Mateem, ale s jeho kamarádem Paulem. Tehdy se zahanbeně omlouvala, protože se domnívala, že se počůrala. Zkušený harcovník mnoha nemanželských loží jí vysvětlil, že nešlo o únik moči, ale ten nejkrásnější projev vrcholu blaha. S nikým dalším už ho nezažila, dokud nenarazila na Lukáše a jeho mistrovský prstoklad. Ti dva si v mnohém rozuměli a dokázali si v posteli vyjít vstříc. Zároveň si ale na rovinu řekli, že jsou jen a pouze přátelé s výhodami.

„Takže ji nemiluješ, jen s ní šukáš?“ dorážel na mladšího bratra po schůzi hasičů Tomáš. Pořád mu to nešlo na rozum. Ve svých představách dělal s Katkou stejné věci jako v reálu bratr, ale snil i o tom, že by se s ní jen tak líbal, hladil ji, objímal, vodil se s ní za ruku.

„A byl jsi někdy vůbec to … zamilovanej?“ vysoukal za sebe po dalším mohutném hltu pěnivého moku.

„Kdysi dávno, ale nechtěla mě,“ přiznal neochotně Lukáš.

„Kráva, dnes určitě lituje, bráško,“ objal chlácholivě kolem ramen mladšího sourozence.

Jejich důvěrný hovor pokračoval dál, a čím víc toho vypili, tím víc byli otevřenější. Tomáš Lukášovi přiznal, že se mu Katka líbí a že na ni nedokáže přestat myslet. Rovněž mu neopomněl připomenout, že kdyby Matea před léty nenasměroval do klubu, mohl se s Káťou pomilovat už tenkrát.

Lukáš naopak Tomášovi zazlíval, že si Moniky dostatečně neváží. Podle něj je naprosto dokonalá, úžasná žena.

Když závěrem svého chvalozpěvu dodal, „hned bych s tebou měnil!“ bratři, kteří mezitím opustili hospodu a mířili k domovu, se na sebe významně podívali.

„Myslíš na to co já?“ nadhodil Tomáš.

„Myslím na to, že chci chcát,“ oddaloval odpověď Lukáš, „a na to, zda by mi vadilo, že by ses pomiloval s Katkou.“

„Mně by nevadilo kdybys … s Mončou … když by chtěla ona.“ Tomášovi v tu chvíli došlo, že si vlastně tak jistý není. Bratr v podstatě nic neriskuje, protože Katka není jeho žena, ani přítelkyně. Ale on by mu půjčil svou zákonnou manželku. „Ale zase je to v rodině,“ zamumlal polohlasně.

„Ale musíme s tím všichni čtyři souhlasit a nikdo nebude s nikým nic dělat za zády toho druhého,“ vyřkl již o poznání hlasitěji Tomáš.

Na důkaz svých slov vytáhli z poklopců bimbase a začali močit na trávník nenáviděného souseda Maňase.

Když se proudy jejich moči protnuly, stanovil Tomáš dodatečně ještě jedno pravidlo. „Pokud dojde na grupáč, tak žádný křížení mečů.“

Zatímco muži si se svým pragmatickým, nadrženým způsobem domluvili budoucí neformální křížený poměr poměrně snadno, horší bylo přesvědčit k témuž jejich lepší polovičky. Začali proto trousit nenápadné narážky a organizovat společný čas ve čtyřech. Samozřejmě za předpokladu, že se jim podařilo „udat“ Tobiase se Sebastianem k Moničině sestře. Monice samo sebou neušlo ani to, že Tomáš omezil pití a bílý sex (noční obcování s ledničkou), začal cvičit, jezdit na kole a změnil styl oblékání a péče o svůj zevnějšek.

„Myslíš, že má milenku?“ zeptala se Katky nad sklenkou červeného Tramínu.

Katka nejistě pokrčila rameny. „Vždyť jsi mu vyčítala, že o sebe nedbá, žere blafy?“ namítlapo chvíli přemýšlení.

„Ale on nikdy nedělá, co chci,“ oponovala Monča. „Vždycky udělá přesný opak.“

„Tak po něm chtěj přesný opak, aby udělal to, co chceš ty,“ napadlo Katku a usmyslela si, že pozadí Tomášovy proměny odhalí.

Využila k tomu svoje ženské zbraně, a když na Lukáše upřela své zelené oči, překvapivě rychle kapituloval.

„Takže Tomáš po mně touží,“ potvrdila si, co už dlouho tušila, „to je ale výborný.“

„Lukáš nechápal, „proč je to výborný? Ty ho taky chceš?“ lehce znejistěl.

„Ne, ale ty celý život miluješ svoji švagrovou a tohle je příležitost.“

Lukáš zapíral, vymlouval se, že to není pravda, je to směšné, ale nakonec přiznal barvu.

Katce to přišlo roztomilé a romantické, a tak se stala třetím spojencem a zároveň Lukášovi slíbila, že si jeho tajemství nechá pro sebe.

1999

Monča nosila vždy krátký, takřka klučičí sestřih. Jenže Tomášovi se na dívkách líbily vlasy dlouhé, pokud možno ještě vlnité. Proto ji opakovaně žádal, prosil, aby si vlasy nechala dorůst. Zkoušela to několikrát, ale nikdy neměla dost trpělivosti. Tenkrát v devětadevadesátém byla asi nejblíže jeho vysněnému ideálu.

A jednou v noci (ve fázi dorůstání) když se vrátila z tahu, měla sdílnou náladu. Tomáš, který byl nemocný, už ale tvrdě spal. A tak ho „nedopatřením“ vzbudila. A začala drmolit o tom, že všechny z jejich party porazila v bowlingu. A že jí cizí kluci dělali nemravné návrhy. A že má strach o Lukáše, protože jí vyznal lásku. Strach měla z toho, jak si její odmítnutí přebere. Nechtěla mu ublížit, ani dávat falešné naděje.

Tomáš v polospánku na její výčet novinek nereagoval.

„Tomi, spíš?“ přitiskala se k němu pod dekou.

„Spím a navíc … jsem i mrtvej,“ zamumlal do polštáře.

„Mám o Lukáše strach …“

„Něco provedl?“

„Vyznal mi lásku …“ připomenula mu.

„No bodejď by ne, vždyť jsi skvělá.“

Moniku ta odpověď zaskočila. „a taky mi řekl, že bych se měla vrátit k těm krátkým vlasům …“

Tomáš se zničehonic na posteli vztyčil, „Ostříhat! Já toho zmrda zabiju!“

2024

Všichni tři se shodli, že přesvědčit Moniku bude nejtvrdší oříšek. Kdysi bývala spontánní, otevřená, ale mateřství ji zásadně proměnilo. Pokračovali proto v troušení nenápadných podnětů, kterými by ovlivnili její vnímaní.

Všichni tři vůči ní byli mílí, pozorní a Katka Lukáše coby milence vychvalovala až do nebes. A též se zmínila, že má pocit, že už mu v posteli nestačí.

Monika žasla. „Tichá voda břehy mele, zdá se,“ polilo ji horko. A nesouviselo to s tím, že byl červenec a ony chytaly bronz na terase u bazénu.

„Říkám ti, že ten by nás zvládl upokojit obě,“ přitvrdila Katka.

„Vždyť je to můj švagr,“ zhrozila se Monika.

„Neříkej, že tě to nikdy nenapadlo,“ podněcovala dál její fantazie Katka. „Já když se kouknu na Tomáše, tak si taky říkám, jakej je asi ve srovnání s bráchou.“

„Před lety jsi to málem zjistila,“ vybavila si bezděčně Monča a osvěžila se skleničkou Frizzante s bezinkou, mátou a ledem.

„No jo! Máš pravdu, kdyby mě tenkrát Lukáš neposlal do cesty Matea, zjistila bych, jak umíš líbat,“ dodala laškovně Katka.

Monice tím nasadila brouka do hlavy, a když se odpoledne přehouplo v podvečer a ke Katce s Mončou se připojili navrátivší se muži, už i Monče ta varianta nepřipadala zavrženíhodná. Obzvlášť když si v koupelně vzájemně natíraly záda Panthenolem. Katka beze slova Monču obešla a začala ji chladivý gel roztírat i po ramenou a rukách. Když svými prsty zamířila k prsům, Monča špitla, že tam opálená není, protože měla bikiny.

„To je ale škoda, protože máš krásná prsa a bez těch barevných přechodů by ještě více vynikly.“ Monča jen nasucho polkla a přistihla se, že jí ty lichotky dělají dobře. Ač měla pocit, že po dvou porodech a kojení, to už není, co to bývalo. Katka se na rozdíl od ní nestyděla při opalování vrchní díl plavek sundat a svá o poznání menší prsa se rozhodla natřít Panthenolem sama. Monika si při sledování té live show nervózně kousala spodní ret a nakonec i ona přiložila ruku k dílu.

„Kluci, můžete nám nahoře s něčím píchnout?!“ přivolaly si dvě rozdováděné čtyřiačtyřicítky mužské polovičky do vrchního patra.

Ač byl horký červenec, oba koukali jak z jara, že pomoc se od nich očekává v ložnici. Monča s Katkou na sobě měly jen spodní díl plavek a netrvalo dlouho a obě byly v rouše Evině. A Tomáš s Lukášem „uctívali“ jejich svatyně. První jejich milostný polyptych měl k dokonalosti hodně daleko. Provázela ho určitá nervozita, neohrabanost, omluvy. A v žádném případě ještě nedošlo ke střídání partnerů, jen holky se vzájemně líbaly a hladily. Neznamená to, že by byly lesbičky, ale žena jednoduše ví, co se ženě líbí. Prokazatelně největším úspěchem ale bylo, že Monča negativně nekomentovala sérii Katčiných mokrých orgasmů. S ohledem na to, že měla čerstvě povlečeno a postel byla zmáčená natolik, že s Tomášem museli spát v obýváku na gauči.

O týden později na tomtéž gauči seděl Tomáš vedle Moniky, drželi se za ruce a horečně přemítali, co si myslí jejich protějšek. Před nimi na zemi totiž klečeli Katka s Lukášem a poskytovali jim nesmírně vzrušující orální uspokojení. Ta iniciativa vzešla od nich a Tomáš ani Monika nevěděli, jak se k situaci postavit. Na jedné straně šlo o nepoznaný, vzrušující zážitek, na straně druhé se nedokázali úplně uvolnit. Katka se dívala Tomášovi přímo do očí a sledovala, jak se mu rozšiřují zorničky a povrchně dýchá.

Monika křečovitě svírala Tomášovu dlaň, zatímco jí prsty a jazyk jejího švagra rozpalovaly klín. Monika byla vzrušená i zmatená. Nebude Lukáš zklamaný, že nemám Mokrouše? Nebude Tomáš naštvaný, až bude po všem? Vzdychá víc než obvykle nebo se mi to zdá? Dovolí mu Katka, aby jí explodoval do úst, když já to zásadně odmítám? Aniž to Monča tušila, i Tomáš měl dilema. Byl vzrušený na nejvyšší možnou míru, a přece se bál, že se neudělá. Celá ta situace byla natolik absurdní, že začal vzdychat ještě víc. Lapal po dechu, aby Katku povzbudil a aby neměl výčitky, přitáhl si ženu blíž a vroucně ji líbal. V momentě kdy virtuos Lukáš dovedl svůj part do finále a sklízel pochvalné reakce Moničina klína, kousla Monika Tomáše do rtů a i on odměnil Katku za její excelentní představení.

Pokud po první společné noci byly mezi čtveřicí přátel znát mírné rozpaky, tentokrát byly mnohem větší a trvalo déle, než se znovu rozhodli, navázat, tam kde skončili.

Katce na tom, aby se jejich vztahy urovnaly, natolik záleželo, že založila WhatsApp skupinu Four friends, kde si na její popud měli vyříkat nedorozumění a vzájemná očekávání. Vycházela z toho, že snáz se pravda napíše, než sděluje z očí do očí. Což se nakonec ukázalo jako prozíravé řešení. Jen Tomáš musel syna Tobiase požádat, aby mu vysvětlil, jak ten WhatsApp funguje, protože ho doposud nepoužíval.

„No jo, ale co když tam těch zpráv mám víc a chci odpovědět na jednu konkrétní?“ vytáhl praktickou otázku, neboť ostatní tak činili.

„Tak mi to ukaž?“ vyzval ho netrpělivě Tobias.

„Ne, ne, ne,“ zděsil se Tomáš. „To já jenom hypoteticky.“

„Když tam těch zpráv máš víc a chceš odpovědět na konkrétní, tak tu, na kterou odpovídáš, posuneš palcem doprava.“

Tomáš to dle jeho instrukcí zkusil, ale nešlo mu to. „A musí to být palec nebo to jde i jiným prstem?“

Tobias se teatrálně pleskl do čela a označil otce za boomera. Tomáš si vzpomněl, jak kdysi Tobík přišel ze školy, kde se učili o druhé světové válce. Měl k tomu spoustu dotazů, a když mu na ně otec odpověděl, zeptal se zcela vážně, „a tati, nebál ses, že tě ty Němci zastřelí?“

Tenkrát se cítil dotčeně, ale nyní v boji s moderními technologiemi si připadal, že tu druhou světovou snad pamatuje.

Léto se přehouplo k podzimu a stejně jako ze stromů opadalo listí, padly i poslední zbytky obav a zábran. Čtveřice si opět užívala společně i v párech a atmosféra v domácnosti Moniky i Tomáše byla na hony vzdálená předchozím měsícům. Dokonce i to milování ve dvou si užívali jako zamlada. Monča si pochvalovala, že Tomáš věnuje mnohem více času předehře a jejím potřebám. A na oplátku se naučila nějaké ty triky od Katky. A jako bonus, díky tomu, že zhubnul, Tomášovy klesly jeho hodnoty cukru v krvi natolik, že mohl po letech vysadit prášky na diabetes.

Tatam byly i jeho moudra z internetu, kterými si bratrovi stěžoval, že mu Monča nerozumí: hádka se ženou je jako paralympiáda. Můžeš vyhrát, ale pořád budeš kripl.

Aby si odpočinuli od stresu všedních dní, překvapil Tomáš Monču poukazem na wellness pro dva. Uvědomil si, že spolu nikdy nebyli sami celý víkend bez dětí mimo domov.

„A neřekneme i Kátě a Lukášovi?“ překvapila pro změnu Monča jeho.

Tomáš si úplně jistý nebyl, protože při posledním vzájemném sblížení měl pocit, že se na něj Katka dívá jinak. Skoro by řekl láskyplně.A v něm se probudily staré city, náklonnost a pochybnosti. Nakonec přeci jen podlehl naléhání a přikoupili další dva poukazy. Každý pár měl svůj pokoj a společně se těšili na relax, dobré jídlo a bouřlivé milování. Hned druhý den vyrazil Lukáš s Mončou do vířivky. Protože je slečna recepční upozornila, že ve wellness je bezplavková zóna, v šatně se svlékli, osprchovali a zabalili do prostěradel. Jaký byl jejich údiv, když ve vířivce byli hoteloví hosté s malými dětmi a všichni v plavkách.

Na pokoj se vrátili rozhořčení se stížností na rtech, „takový bordel jsme ještě neviděli!“

To co ovšem viděli na pokoji, jim zaneslo do mysli mnohem větší nepořádek.

Katka ležela na zádech, ruce měla přivázané k pelesti postele a Tomáš jí prsa a klín zdobil šlehačkou ve spreji. To bylo poprvé, co někdo z nich porušil pravidlo: nikdo nebude s nikým nic dělat za zády toho druhého.

„Tome!“ zakřičela ve dveřích šokovaná Monča. Pak si uvědomila, že sama zvažovala líbání a hlazení s Lukášem ve vířivce.

„Ano … Moni,“ vykoktal zblble Tomáš.

„Tu šlehačku slížu já s Tomášem, ty máš cukrovku,“ zachránila existenci Four friends.

