SPRAVEDLNOST PRO TVOU ŽENU

Někdo se narodí s bruslemi na nohou a s hokejkou v ruce a díky nezměrné píli se z něj stane Jarda Jágr. Jiný přijde na svět se stříbrnou lžičkou v puse, a aniž by hnul prstem, čeká ho takřka pohádkový život. Tomášovo početí neodpovídalo ani jednomu z těchto uvedených příkladů. Kdyby měl v ruce lžičku, tak nanejvýš plastovou nebo vydlabanou ze dřeva. A pokud by v drobné ručce svíral nějaký předmět, byl by to nejspíš šroubovák, imbus, kladivo nebo jakýkoli klíč, plochý, nástrčný, francouzský.

Díky otcově zálibě v pití a hazardu byla jejich rodina neustále ve finanční tísni a malý Tomáš si na místo hraček musel vystačit s jeho vercajkem. Otec opravoval auta a byl to Tomášův hrdina, neboť ho bral jako parťáka a všechno ho učil. Oproti tomu máma byla věčně ustaraná, bázlivá a měla potřebu Tomáše i jeho mladší sestru Terezu chránit. Skutečnost, že nosí vyřazené oblečení po bratrancích, nejezdí jako kamarádi na dovolené a o Vánocích nedostává hromadu dárku, si postupně uvědomoval. Jenže jakákoli zmínka o tom, že sousedi mají tohle či spolužáci tamto, otce vždy rozpálila a sahal po řemenu. V tu chvíli už pro Tomáše nebyl takový hrdina a svou gloriolu ztratil úplně, když před jeho zraky vztáhl ruku i na mámu. Tomášovi bylo tehdy dvanáct a až tehdy mu začalo docházet, z čeho pramenily maminy obavy a strachy. Otec měl dřív lepší a horší dny, ale s přibývajícími dluhy a problémy jakoby se po spirále vzdaloval pevnému středu, který tvořili Tomáš, máma a Terka. Permanentní napětí, jež je sužovalo, vedlo mimo jiné k tomu, že se Terka večer co večer zamykala na záchodě, kde brečela a pořád dokola opakovala, proč mě tatínek nemá rád. Tomáš se zhoršil ve škole, měl kázeňské přestupky a stal se divokým, nepředvídatelným rebelem s příčinou.

O šest let později vzal Tomáš „spravedlnost“ do svých rukou a už otci nedovolil, aby mámě a sestře ubližoval. Jen jsem je bránil, opakoval pořád dokola policistům. Otec si pro svůj agresivní útok nevybral dobrý den, protože byl pátek. Tomáš dostal za zabití čtyři roky nepodmíněně ve věznici s nízkým stupněm zabezpečení. Jak říkal jeho nový kamarád číšník Evžen čtyři knedlíky v první cenový. Kdyby je otec napadl o pár dní dřív, dostal by maximálně rok ve věznici pro mladistvé. Onen pátek už mu bohužel bylo osmnáct let a dva dny a byl souzený jako dospělý. Jeho advokát samo sebou poukazoval na léta domácího násilí a že jednal v sebeobraně, ale Tomášovy dřívější kázeňské prohřešky, vylomeniny a vyloučení ze školy ho nestavěly do dobrého světla. Tomáš ve vězení začal studovat obor Elektrotechnické a strojně montážní práce. Po dvou letech zažádal o podmíněné propuštění a soud jeho žádosti díky slušnému chování vyhověl. Na pár následujících let se ještě vrátil k matce a sestře a po dokončení studia si ještě dálkově dodělal obor automechanika. Na té samé škole odkud ho v pubertě vyhodili. Jenže najít pořádnou práci v oboru se mu s cejchem otcovraha nedařilo. Všichni automechanici v kraji si otce pamatovali jako bodrého a veselého chlapa. Když mu čerstvě propuštěný Evžen nabídl, aby ho následoval na druhý konec republiky, kde ho nikdo neznal, rozhodl se chytit příležitost za pačesy.

Evženova rodina vlastnila na kraji městečka starý polorozpadlý kravín a v něm si kluci zřídili v provizorních podmínkách autodílnu. Evžen obstarával zakázky, účetnictví a objednával díly, Tomáš auta opravoval. A protože oba měli škraloup, jako majitel a jednatel byl vedený Evženův otec. Na začátku sice Tomáš Evžena žádal, ať nezmiňuje, že se znají z kriminálu, ale na malém městě se nic neutají. Obzvlášť když byl Evžen pod vlivem, byly kecy jeho palivem. Byl to vypravěč menšíkovského typu a všichni ho měli rádi. Číšníkem se vyučil ve věznici pro mladistvé a podruhé ho zavřeli za to, že s důslednou precizností a systematicky okrádal hoteliéra, kterému se ho po propuštění zželelo. U soudu se poté hájil známým rčením, že kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu. Pobavený soudce Vilém mu na to pohotově odpověděl, že na jeho obhajobu nebude brát soud zřetel, neboť je stále svobodný a bezdětný.

Evžen rovněž miloval filmy z vězeňského prostředí. Frajer Luke, Motýlek, Útěk z Alcatrazu, Zelená míle. Nejradši měl ale Vykoupení z Věznice Shawshank a stejně jako filmoví muklové na otázku za co seděl, odpovídal, byl jsem v tom nevinně! Advokát to posral!

V „byznysu“ se jim ale kupodivu dařilo, a tak mohli časem přikoupit dvousloupový zvedák, vyvažovačku kol, lepší nářadí a diagnostiku. Jednak proto, že byl Tomáš šikovný a i proto že měli nejnižší ceny široko daleko. A známým dělali auta levněji bez papíru. Evžen měl hodně známých.

Co se týče soukromého života, na Evžena čekala jeho Bárča, s kterou chodil od čtrnácti a tvrdil, že by nikdy za žádnou jinou neutekl. Jelikož měl sto dvacet kilo, Tomáš mu to i věřil. On sám prozatím nebyl schopen navázat žádný trvalý vztah. Připadal si trochu jako citový mrzák, ale když měl potřebu, měl vždy po ruce tříprstou Anču. Anča žila na stejném kraji města a sama se starala o statek po rodičích. Nebyla ani hezká, ani ošklivá, prostě průměrná, hodná a pracovitá, mladá holka. Tomáš ji bral spíš jako kamaráda s vaginou a ňadry. A co pro něj bylo nejdůležitější, Anča nad ním neohrnovala nos kvůli jeho minulosti. Přezdívku tříprstá Anča dostala proto, že si jako malá uřízla dva prsty na cirkulárce. Malíček a prsteníček jí odnesl a nejspíš někam zahrabal sousedovic pes. Anča to vzala sportovně a v osmnácti si na záprstní kůstky levé ruky nechala vytetovat nápis: BYLO NÁS PĚT. A protože byla od narození levák, naučila se muže uspokojovat rukou pravou. Jen Franta, co měl trabanta a nebyl tak obdařen, si vyloženě přál tříprstou Anču se vším všudy.

Jejich život by nejspíš poklidně plynul dál, kdyby se jednoho dne v autoservisu U DVOU MUKLŮ (Evžen se rozhodl, že špatná reklama je taky reklama) neobjevila bílá Toyota Corolla.

„Negře, to je sexy potvora!“ upozornil pracujícího Toma Evžen. Z auta vyplula kráska s vlasy v barvě mědi a Evžen už se chystal ke zpovědi, neboť měl hříšné myšlenky.

Tomáš si oproti Evženovi zachovával na oko profesionální odstup, ač ho boule v rozkroku montérek usvědčovala z ryze amatérské erekce.

Daniela Stará, jak se žena jmenovala, mu vysvětlila, s čím má problém, a on se jí kouknul pod kapotu auta. Poté ji ujistil, že to je banalita a oprava mu zabere nanejvýš hodinu. Po jeho návrhu, ať sejde zatím projít, se zatvářila pobaveně. Rozhlédla se po polní cestě a pak pohledem sklouzla na své nohy. Tomáš její pohled následoval a když uzřel střevíce na podpatku, došlo mu, že tohle na procházku nevypadá. Při tom pohybu hlavou dolů Daniele lehce sklouzly sluneční brýle z nosu a on strnul, neboť uviděl monokl. Ihned to v něm vyvolalo vzpomínky na dospívání. Daniela si brýle rychle posunula na kořen nosu a přijala Evženovu nabídku, že jí uvaří kávu, než Tomáš auto opraví.

„Negře, tu jsme tady neviděli naposledy,“ věštil Evžen, když Daniela odjela.

„Neměl jsi jí říkat, že jsme se poznali v kriminálu, a už vůbec přijímat platbu bez dokladů. Co když to byla kontrola z finančáku?“ maloval čerta na zeď Tomáš. U nich na zdi přitom byly vyvěšené jen fotografie a plakáty nahých, většinou bujně obdařených žen. Stejná výzdoba je provázela za mřížemi i na svobodě.

V tom, že Danielu neviděli naposledy, se Evžen částečně mýlil. Viděl ji jen Tomáš a nikoli v servise, ale před jejich novostavbou, protože mu za čtrnáct dní zavolala, že má další problém. A on samozřejmě všeho nechal a na pomoc jí spěchal. Ona se omlouvala, že otravuje, ale Evžen jí prý vnutil jejich vizitku a stejně nevěděla na koho jiného se obrátit. Někdo jí v noci propíchal pneumatiku. Tomáš jí kolo vyměnil za rezervu a slíbil, že objedná pneumatiku novou. Tentokrát už neměla na očích brýle a Tomáš se topil v jejích smaragdových očích. Když Daniele před odjezdem podával ruku, sykla bolestí. Horečně se omlouval, ale ona ho ujistila, že to není jeho chyba, že je pouze nešikovná a ráno v koupelně uklouzla a při pádu si pohmoždila zápěstí. Následujících pár týdnů se neviděli, ale Tomáš se od všudybyla Evžena dozvěděl, že policie zasahovala u Starých, kvůli domácímu násilí. Jednotlivé dílky skládačky do sebe zapadly a jemu došlo, že se nemýlil. Sebral veškerou odvahu a Daniele napsal sms se stručným dotazem, jestli je v pořádku. Trvalo dva dny, než se mu ozvala. Volala z cizího čísla a byla trošku paranoidní. Tomáš se omlouval, že ji otravuje, že se vlastně vůbec neznají, ale má o ni obavy, protože slyšel, co se u nich stalo. Daniela to bagatelizovala, že o nic nejde a že to je její vina. A že by se manžel zlobil, kdyby zjistil, že se baví s cizím mužem. O pár dní později se mu ale opět ozvala z toho cizího čísla a kladla mu prapodivné otázky. Co by Tomáš poradil její kamarádce, kterou její starej bije?

Tomášovi samo sebou ihned došlo, že ta kamarádka je Daniela, ale aby ji nevyplašil, na její hru přistoupil. Řekl jí, že by měla okamžitě kontaktovat Policii a vyhledat odbornou pomoc. Daniela mu poděkovala, rozloučila se a zavěsila. Na scéně se znovu objevila následující týden, a to přímo u jejich autodílny. Byl už pozdní večer a Tomáš právě vylezl ze sprchy s ručníkem omotaným kolem beder. Za dílnou měl malý kamrlík, kde přespával a kam za ním občas chodila tříprstá Anča. Noční návštěvnice byla starší, hezčí, měla o dva prsty víc, ale evidentně neměla všech pět pohromadě. Daniela mu padla do náruče, brečela, vzlykala, nesouvisle blábolila. Až v tom jeho kamrlíku na posteli, když do ní nalil dva panáky Jägermeistera se maličko uklidnila a během jejich první společné noci mu převyprávěla svůj životní příběh.

Pocházela z malé vesnice a s budoucím manželem se poznali na vysoké škole, Měli spolu kluka a holku a zatímco Daniela byla na přání manžela v domácnosti, on dělal kariéru. A dařilo se mu. A čím víc se mu dařilo, tím víc se měnil a stával se z něj přehnaně sebevědomý až arogantní muž. A odtud už byl jen krůček k prvním vulgárním nadávkám, výhružkám, fackám. Tomáš nevěděl, co na to říct, a tak Danielu jen objímal, hladil a osušoval jí slzy, dokud na jeho posteli neusnula. On sám si ustlal na zemi. Od té noci se mu se svými obavami svěřovala pravidelně. Nejprve po zprávách, později i při krátkých setkáních, kdy neměla na starost děti. Po tom nočním incidentu, kde zasahovala policie, už její manžel sice neměl přístup do domu ani k dětem, ale chodili jí znepokojivé zprávy. Nejen prostřednictvím sms brány, ale i v papírové formě přímo do schránky. V těch anonymech jí bylo vyhrožováno znásilněním, zbitím i smrtí. Policie ale prý nezjistila, kdo je pisatelem. Tomáš je pročítal několikrát a došel ke stejnému závěru jako Daniela. Její muž se nezastaví před ničím. Tomáš jí nakonec vypověděl i svůj příběh a Daniela nejen že ho neodsoudila, ona ho považovala za pravého a statečného chlapa.

A pravý a statečný chlap se po dvou milostných eskapádách s vdanou paní rozhodl, že ji zachrání. Daniely manžel bydlel dočasně u rodičů a ona mu dala klíče od jejich zadního vchodu. Tomáš se kolem domu pod rouškou noci pravidelně toulal a přemýšlel, co udělá. Vystraší ho, pohrozí mu, zmlátí ho nebo dokonce …. .

Ale neudělal nic a jednou se tak tak vyhnul policejní hlídce. Daniele se jeho nerozhodnost vůbec, ale vůbec nelíbila a zapochybovala o jeho lásce k ní. Ten večer omluvil Anče, které rovněž nedokázal říct ne, a stále s ní udržoval kamarádský poměr, a ač měl stále strach a trému, vyrazil znovu do terénu. Daniela mu totiž prozradila, že tchán s tchyní nebudou ten večer doma. Tomáš kupodivu přišel na způsob, jak jejího muže sprovodit ze světa, aniž by mu stanul tváří v tvář. Vedle garáže pod pergolou stálo každý večer jeho auto. Tomáš se rozhodl, že mu poškodí brzdové trubičky k předním kolům. Jen nepatrně, aby to vypadalo jako únava materiálu a nešťastná náhoda. Kupodivu vůbec nedomyslel, že při následné bouračce můžou zemřít i jiní nevinní lidé. Jenže auto před pergolou nebylo, bylo výjimečně v garáži, když byla volná. V garáži se svítilo, a když Tomáš přišel blíž k domu, bezpečně poznal, že uvnitř je nastartované auto. Přeskočil nízký plot, nahlédnul dovnitř oknem a pak bez rozmyslu dům oběhl, odemkl si zadní vchod a přes chodbu vběhl do garáže. Z výfuku auta totiž vedla plastová hadice do přivřeného okénka, kde utlumený prášky vdechoval oxid uhličitý Danielin manžel. V rozporu se záměrem, kvůli kterému sem přišel, mu Tomáš zachránil život.

Dokončení příště

