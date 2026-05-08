Poslední pokušení Kristy II. (dokončení)
LÉTO Mám v hlavě hlas co dál, mi připomíná tiše mou první lásku. A naše velký plány,vítr co rozfoukal, jak chmýří pampelišek. Vzhůru, co náš dech hnal. (Xindl X)
Když se Magda jakžtakž vyrovnala se zjištěním, že Roman vyrovnal skóre vzájemných nevěr na 1:1, podnikla několik pokusů o nápravu. Příměří však byla vždy jen dočasná a vydržela stěží pár dní. Oba se sice snažili, ale bylo to křečovité jednání. Když Roman mířil domů, nikdy nevěděl, co ho čeká. Jednou se Magda nechala obejmout a Roman ji mohl dát i pusu na tvář. Jindy se naopak odtáhla a cítil, že je jí jeho blízkost vyloženě nepříjemná. S Šiškovou se přestal vídat a i to Magdě řekl, ale zároveň vnímal, jak podezřívavě si ho prohlíží, pokaždé když mu přijde sms zpráva. Při občasných pokusech o navázání intimní blízkosti si oba představovali, jak to dělal ten druhý s někým jiným. Což nemělo právě afrodiziakální účinky. Ve chvíli kdy už nevěděli kudy kam, dokonce poslechli párovou terapeutku a zkoušeli si každý večer vyhradit čas a objímat se beze slov. Vsedě na gauči. Dalším následným krokem mělo být objímání se v posteli. A vrcholným číslem pak objímání se v posteli nazí. Pravdou ovšem bylo, že skončili u první lekce hned třetí den, jelikož Magda byla unavená z práce.
„Ten váš vztah se prostě vyčerpal a je na čase jít dál,“ řekl Romanovi v hospodě dvakrát rozvedený kamarád Filip. „Dali jste si, co jste měli, vychovali dvě dcery. Něco kdysi hezkého skončilo a něco jiného zase začne,“ filozofoval nad rozlitým pivem.
Zcela rozdílný názor měla Kristy, která byla Romanovi vrbou i oporou dlouhé měsíce. Sice to byla spíš kamarádka Magdy, ale tajně pomáhala jejímu muži, když se jí po provalení nevěry vybrečel na rameni.
„To bude dobrý, pomůžu ti, víš, co já jsem zachránila manželství.“ Roman neměl tušení a hlavně nevěděl, jakým způsobem je zachránila. Kristy měla za sebou pár ne moc šťastných vztahů, neměla děti a většina chlapů ji chtěla jenom do postele, protože měla výrazné přednosti. Taky nízké sebevědomí a ochotu být jim kdykoliv k dispozici. Byla věčnou milenkou a sama před sebou se obhajovala tak, že zachraňuje cizí manželství. Tím, že muže vyslechne, utiší a poskytne jim, co mají nejraději. Ti se zbaví napětí v gatích a pokračují po svých vlastních tratích. I Roman podlehl té péči a bezpečí, a ačkoliv měl výčitky, že ji zneužil, opak byl pravdou. Kristýně pomáhala jeho blízkost, a i když zpočátku tvrdila, že mu pomůže získat Magdu zpět, čím dál častěji se přistihla, že si přeje, aby jejich manželství skončilo a ona měla Romana jen pro sebe. Zároveň jí ale záleželo i na kamarádce a nechtěla být příčinou rozvodu. Myšlenkami jak tohle vybalancovat se užírala dnem i nocí. Tím impulzem, který změnil její uvažování, byl fakt, že Roman jí jako první muž doopravdy naslouchal a snažil se jí pomáhat. Opravil ji kapající kohoutek, vyčistil ucpaný odpad. Od Olgy Šiškové byl navíc vycvičený, že žena potřebuje orgasmus a nevedou k němu vždy stejné cesty. Kristy mu na rovinu řekla, že cesty k tomu jejímu jsou křivolaké a plné slepých odboček a že ho měla jen párkrát za život. A za žádnou cenu mu nechtěla prozradit, jak ji k němu dopomoc. Vždy upřednostňovala vzrušení mužů před tím svým, protože to pro ni bylo jednoduší. Styděla se za to, že není „normální“. Romanovi své tajemství prozradila až po tom incidentu s nožem, po kterém se jí dlouho vyhýbal. Kristy vzrušovalo hrubé zacházení, bolest, ponižování. Což byly praktiky, které nebyly Romanovi právě vlastní. Nikdy ženu neuhodil, nebyl na ní sprostý. Zároveň měl ale pocit, že to Kristy dluží, a tak požádal Olgu, aby mu vysvětlila, jak na to. Olga jako zkušená sexuální harcovnice měla ráda rozmanitost a zažila mnohé, takže mu ze staré známosti, ráda pomohla. Na Romanovi bylo ovšem vidět, jak mu to není přirozené a při přenášení teorie do praxe to občas vypadalo spíše komicky. Přesto přese všechno Kristy to vrcholné vzrušení oplatil. Ona po vysilujícím maratonu, při kterém ji mimo jiné seřezal a poplival zadek, pokousal ji na vnitřní straně stehen, vytahal za vlasy a dal menší facku, dosáhla orgasmu.
Roman ležel na zádech a srdce mu tlouklo jako o závod. Kristy seděla na něm a spokojeně vydechla, „konečně.“
„Ale že to trvalo,“ ulevil si Roman, „Šišková by se za tu dobu udělala dvacetkrát.“ Nevhodně připomněl Kristy svou předchozí multiorgastickou milenku. Poznámku pronesl napůl v žertu, ale Kristy nesdílela jeho smysl pro humor a reagovala tak, že mu vypálila tři rány pěstí do hrudníku.
PODZIM Láska je strašne bohatá. Láska tá všetko sľúbi. No ten, čo ľúbil, sklamal sa. A ten, čosklamal, ľúbi. Prach dlhých, smutných, letných dní. Na staré lístie padá. Poznala príliš neskoro. Ako ho mala rada. (Miroslav Válek)
„Dobré ráno,“ pozdravila Kuket Magdu, když vešla v pondělí do jejich kanceláře na Městském úřadě. Magda měla za sebou tři dny wellnessu a byla nabitá energií.
„Ahoj Kuket, jaký jsi měla víkend?“ přivítala ji kamarádka a postavila vodu na kávu. Jenže tentokrát dala vody víc než obvykle a nepřichystala dva hrníčky, ale tři.
„Pořád ještě není hotová oprava stoupaček u nás v paneláku, takže nic moc. Ty někoho čekáš?“
„Jo Adama,“ odvětila ledabyle Magda, což v Kuket vyvolala zvědavost.
Magda se jí v předchozích týdnech svěřovala, jaké podniká kroky ohledně přípravy rozvodu. Samo sebou tajné, protože chtěla mít před Romanem náskok. Za její rozhodností byla další Romanova pravděpodobná nevěra. Dva dny poté, co dostal od Kristy rány pěstí, šel ráno rozespalý v trenkách do koupelny a tam minul s Magdou, která si ho nevěřícně prohlížela. Až když stanul proti zrcadlu, zjistil, že se mu přes noc udělaly na hrudníku dvě fialovo zelené modřiny. Magda si to vyložila tak, že má další milenku a praktikují Padesát odstínů šedi naruby.
„A Adam je … milenec nebo právník?“ snažila se Kuket o žertovný tón.
„Tak jako milenec by možná nebyl špatný, ale je to spolužák mojí dcery ještě z gympu. Takže k tobě by možná pasoval spíš než ke staré vyzobané slunečnici,“ zhodnotila své šance Magda.
„My o vlku a vlk za dveřmi,“ dodala vzápětí, neboť Adam po zaklepání vstoupil do kanceláře. Magdě jen problesklo hlavou: proboha snad neslyšel, jak jsem ho hodnotila, coby možného milence. Adam se netvářil pohoršeně, a tak ho představila Kuket.
„Kuket?“ žasnul Adam, neboť takové jméno v životě neslyšel.
„Promiňte, to není jméno, ale celoživotní přezdívka,“ vysvětlila mu Kuket.
„A z čeho vznikla?“ Adama zaujala nejen přezdívka, ale i osoba, s níž byla spjata. Kuket mu přišla povědomá.
„To nechtějte vědět,“ kroutila odmítavě hlavou Kuket. „Je to strašná story.“
„Podle šušňů v nose,“ nebrala ohled na společenské konvence Magdaléna a přeskočila rovnou k pointě.
„To sice jo,“ připustila zahanbená a studem zrudlá Kuket, „ale ne mých,“ snažila se vysvětlit Adamovi. „Bratránek je jako malý pořad vytahoval z frňáku, žmoulal, střílel po nás a taky nám přitom nadával. A tak jsme se sestřenkou vymysleli říkanku: Mirku, zavři kušeň a nestřílej po nás ten šušeň. A nějakým záhadným způsobem se to otočilo proti nám a od šesti let mě i sestřenici Kláře všichni říkají Kuket.
„No a jak se tedy jmenuješ?“ přešel Adam k tykání.
„Jmenuje se Kristýna,“ odhalila Kuketinu pravou totožnost nedočkavá Magda. „A já bych ráda věděla, jestli pro mě máš to, o co jsem tě žádala?“
„Samozřejmě paní Nečasová,“ sypal si popel na hlavu Adam, sundal ze zad batoh a vytáhl z něj A4 obálku.
„Tak já vás asi nebudu rušit,“ vzpamatovala se Kuket Kristýna a chtěla opustit kancelář.
„Ne, ty zůstaň, tebe se to taky týká?“ nedopřála ji možnost ústupu Magda. Potřebovala u sebe mít Kuket jako morální podporu. „Adam studuje fotografickou školu a já jsem si ho najala, aby nafotil nevěru mého muže s tou rajdou,“ vysvětlila jí, proč velkou obálku mění s Adamem za menší, ve které byla zřejmě finanční odměna. „Nechtěla jsem to řešit elektronicky, protože máme s Romanem společný počítač. A do práce si to posílat taky nenechám.“
Kuket tam stála jak špatně vyřezaný svatý a měla pocit, že sebou co nevidět flákne o zem. Věděla, že její osud je zpečetěn, jakmile Magda obálku otevře, protože v neděli řádili s Romanem na jejich chatě. Ačkoli byla ateistka, začala se v duchu modlit. Panebože, jestli nějak zařídíš, že na těch fotkách nebudu k poznání, v životě už nebudu spát s ženatým chlapem. Mozkové závity se jí vařily, a protože úplně na pomoc shůry nespoléhala, nenapadlo ji nic lepšího, než vzít do zaječích. Nenápadně se sunula ke dveřím a v momentě kdy brala za kliku, uslyšela Magdin nenávistný komentář, „ty tlustá krávo …!“
V tu chvíli do ní vjel takový vztek, že se bez ohledu na zradu, které se dopustila, začala bránit. Její mírná obezita pro ni bylo citlivé téma, chůze po tenkém ledě, „vždyť jsem zhubla už šest kilo, žeru jen ty hnusný saláty a suchary! Víno jsem neměla už půl roku a chleba naposledy tenkrát, jak měl Roman vánoční večírek!“
Magda i Adam na ni zírali s pusou dokořán. „Co to do tebe vjelo, Kuket, jsi v pořádku?“
Kuket si nebyla ani trochu jistá. „Řekla jsi, že jsem tlustá kráva,“ připomněla jí.
„To jsem řekla, když jsem viděla ty fotky,“ snažila se jí vysvětlit Magdaléna.
„Foťák, přidává pět kilo, že jo, Adame?“ domáhala se pomoci u profesionála.
„Ale paní Magdaléna nemluvila o tobě, Kristýno, ale o ní,“ dál ji ještě víc mátl Adam a naznačil jí, ať se jde kouknout na předmět doličný. Kristýna věděla se stoprocentní jistotou, že včera byla s Romanem na chatě celý den, ale přeci jen poslechla a sklonila se nad pracovním stolem, kde byly fotografie vyskládány.
Aleluja. Panebože, děkuji, stal se zázrak! Křepčila ve svém nitru Kristýna. Žena na fotografiích zachycena opravdu nebyla ona a navíc byla podstatně silnější. „Promiňte, asi jsem přetažená,“ konstatovala Kristýna a odešla z kanceláře.
Adam sáhl do obálky a ze čtyř tisíc, co mu Magda zaplatila, ji dva vrátil. „Zaplatila jste mi, abych ho sledoval celý víkend, ale já ty kompromitující materiály pořídil hned v sobotu,“ dodal na vysvětlenou. „A smím se zeptat … ta vaše trhlá, roztomilá kolegyně ... je singl?“
