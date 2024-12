Když otec lamentoval, že je Tonda nemehlo a budižkničemu, překvapil ho potomek z ateistické rodiny konstatováním „Koho má pán Bůh rád, toho zkouší utrpením.“ „Tak to mě musí milovat, když mi dal tebe!“ kontroval živitel.

NEJSLUŠNĚJŠÍ ŘIDIČ VE STŘEDNÍ EVROPĚ

Když je váš otec zapálený řidič z povolání, který miluje vůni benzínu, oleje a řev motoru i ve volném čase je nasnadě, že chce svou vášeň sdílet i se svým jediným synem. Když je jeho jediný syn knihomol s volšovýma rukama vznikne mnohaletý spor, který přeroste v synův odpor k veškerým technickým dovednostem.

A ne že by se malý Tonda nesnažil dávat otci všemožně najevo, že se jablko zakutálelo hodně, ale hodně daleko od stromu. Táta ho bral do garáže už jako caparta ledva jeslím odrostlého. Tonda tam ale jen tak bezcílně bloumal a o úkony, které otec prováděl na jejich Škodě 110 ke své vlastní škodě nejevil zájem. Mnohem víc ho fascinovalo závaží u garážových vrat. Plechová vrata garáže byla výklopná do vodorovné pozice pomocí dvou závaží na levé a pravé straně. A malý Tonda mockrát zkoušel to závaží vší silou nadzvednout. Alespoň o kousek. A jednou se mu to skutečně podařilo. Vrata tím pádem klesla o nějakých dvacet čísel. Bohužel to bylo zrovna v momentě, kdy otec vylezl zpod auta a zvednul se. Majznul se do makovice takovou silou, že na chvíli omdlel. První, co ho napadlo, když přišel k sobě, bylo: já toho malýho parchanta zabiju.

Jenže jakmile otevřel oči a uzřel, že nad tím Toník klečí a pláče, své rozhodnutí přehodnotil. A později toho mnohokrát litoval. Do dílny i garáže ho totiž bral i nadále, ale Tonda vynalezl způsob, jak se zde zdržet co nejkratší dobu a vrátit se k milovaným knížkám a seriálům. Stačilo veškerou práci, co mu otec svěřil, podělat, zmršit, zpackat, zfušovat. Otec se pak rozpálil do běla a od ponku a svěráku ho vyhnal.

Tonda si během následujících let nespočetněkrát vyslechl, že snad ani nemůže být jeho syn.

„Nespustila ses náhodou s Kryšpínem?“ ptal se ironicky otec Míra manželky Markéty. Kryšpín byl jeho dlouholetý kamarád, který byl dle jeho soudu stejně neschopný jako ten kluk, co mu říkal táto.

Markéta se samozřejmě s Kryšpínem nikdy nespustila a ta obvinění, ač byla míněna v žertu, ji zraňovala. Pořád měla potřebu se Toníka zastávat a chránit ho. I když chtě nechtě musela sama sobě přiznat, že je jak hrom do police, slon v porcelánu.

Jediná činnost, v níž našel stejné zalíbení jako otec, bylo pití piva. Už od tří let tuze rád dopíjel zbytky na dně sklenic a půllitrů. A když nebylo k mání skutečné pivo, tak si k večeři a k víkendovému obědu nalil jablečnou šťávu. Ta měla barvou k zlatavému moku nejblíže a Toník požitkářky prohlašoval, „dám si pivíčko.“

Jen byl trošku jako stařec s Parkinsonovou chorobou. Protože toho víc vylil, než vypil.

„Chraň tě ruka Páně to zase rozlít,“ napomínala ho mamka, když viděla, jak si nese plnou sklenici ke stolu.

„Přetrhnu tě jak hada,“ přidal se táta.

„A ta ruka Páně mě před přetrhnutím nezachrání?“ zajímalo Tondu.

Když si sedal ke stolu, drknul do něj a sklenice se zakymácela. Nahlas si ulevil, „ty jo, ještě že jsem to nerozlil.“

O chvíli později, když se natahoval pro slánku, už sklenici samozřejmě převrhl. Ještě dřív než přiletěl tátův pohlavek, stihnul poukázat i na pozitiva. „Sice jsem pivíčko rozlil, ale sklenice se nerozbila.“

Příště už měl méně štěstí, a když lepkavá tekutina stékala ze stolu na střepy na podlaze, neztratil Toník duchapřítomnost a prohlásil, „sice jsem pivíčko rozlil a sklenici rozbil, ale zase buďte rádi, že se mně nic nestalo.“ Následujících deset minut ho otec honil po bytě.

Tondu samo sebou mrzelo, že nezdědil otcův um a zápal pro spalovací motory, a tak hledal jiné cesty, jak na živitele zapůsobit a udělat dojem. V první třídě zjistil, že samé jedničky na vysvědčení to zcela jistě nebudou. Ovšem hrdinský čin během letních prázdnin, při kterém málem položil život za otcem opečovávanou Škodovku, to bylo jiné kafe. Otec onoho dne zaparkoval na trávníku před chalupou strýce Karla a byl natolik vyveden z míry jeho novým červeným Žigulíkem „vystaveným“ před vraty stodoly, že zapomněl zatáhnout ruční brzdu. Auto stálo na mírném svahu, a pak už jen stačilo, aby se Toník s bratrancem opřeli o kapotu s rukama založenýma na prsou.

„Máme auto ze zahraničí,“ prohlásil pyšně bratranec Vašek. Jeho otec právě předváděl švagrovi vůz, co vyrobili soudruzi v zemi, kde dnes znamenalo včera.

„Naše je mnohem hezčí,“ oponoval mu Tonda, ale cítil, že ztrácí opěrný bod pod zadkem.

Škodovka se dala pomalu do pohybu. Vašek začal halekat jako na lesy, zatímco Tonda běžel podél auta a horečně přemýšlel, jak ho zastavit. V tom presu si vzpomněl, jak otec podkládal kola dřevěnými špalky a nenapadlo ho nic lepšího, než pod kolo strčit chodidlo. Auto nezastavil, ale byl na mou duši přesvědčen, že zpomalilo a otec ho díky tomu doběhl a zatáhl ruční brdu. Sice se pak Tonda nemohl kvůli sádře celé prázdniny koupat, ale stálo to za těch pár zlomených kostí.

Jak šla léta dál, otec už to s Tondou trošku vzdal, protože se vzhlédl v o pět let mladší dceři Janě. Ta se měla zřejmě narodit jako chlapec, protože krom primárních pohlavních znaků měla všechno, co má správný kluk mít. Nebojácná, lehce oprasklá slečna, co hraje výborně fotbal i hokej a když chce otec podat francouzák, kombinačky nebo ráčnu, tak na něj nekouká, jak tele na nová vrata. Tonda jakoby tušil, že s ní budou v budoucnu problémy, si jí chtěl po příjezdu z porodnice, hned vzít sebou na pískoviště.

Maminka byla dojatá, že si s ní chce hrát, ale on měl naplánovaný směnný odchod. Chtěl ségru vyměnit s Jakubem za angličáka a toho angličáka zase se Standou za několik sešitů Čtyřlístku.

Máma Markéta, ač obě svá dítka milovala stejně, si nemohla nevšimnout, že její muž si Janičku staví na piedestal. Když ona něco rozbila, tak otec Míra reagoval slovy, „to nic, to se stane, já to opravím.“

Jakmile se do stejné situace dostal Tonda, spustil živitel s kulometnou kadencí litanii o tom, že je nemehlo, budižkničemu, trouba, pitomec.

„Koho má pán Bůh rád, toho zkouší utrpením,“ překvapil Tonda otce, neboť byli ateistická rodina.

„Tak to mě musí milovat, když mi dal tebe!“ kontroval živitel.

A přece v životě Tondy nastala chvíle, kdy na něj byl otec přes všechny výhrady pyšný. Byl to den, kdy Tonda rodičům představil svou nádhernou přítelkyni Zuzku. Zuzka byla svobodná matka a Tonda si ji i její dcerku Beatku zamiloval. Bezprostřední Beatka si kolem prstu omotala novou babičku Markétu a Zuzka si svým šarmem a sex-appealem zase podmanila nastávajícího tchána.

„Jediné co se mému otci na mě libí je moje přítelkyně,“ postěžoval si Tonda ironicky kamarádovi Standovi, který mu šel za svědka. Oba pak byli v šoku, když mu otec Škodovku, která byla i po těch letech jako nová, předal jako svatební dar.

„Nemám řidičák,“ chabě namítl Tonda.

„Ale Zuzka má a ty si ho uděláš,“ nakladl otec na jeho bedra nelehký úkol. „Já měl v autoškole testy bez chyby …“ připomněl mu.

A nikdy jsem neboural a ani neplatil pokutu, pokračoval v duchu ženich Tonda.

„A nikdy jsem neboural a ani neplatil pokutu,“ nezklamal otec.

O dva měsíce později už karosérie Škodovky doznala výrazných změn. To když Zuzka vezla Beatku na pohotovost a na rozkopané úzké silnici se nevyhnula náklaďáku. Nevyhnula se, protože neměla kam. Tonda zrovna pomáhal rodičům na zahradě, když mu to Zuzka volala. Otec z výrazu synovi tváře poznal, že se stalo něco strašného. Jeho autu.

„Smetl je nějaký řidič, ale jsou v pořádku,“ spadl Tondovi kámen ze srdce.

„Tys mi rozbil auto!“ vystartoval na něj otec. Ten kámen jako by spadl přímo na jeho miláčka s volantem. Ač už byla reálně Škodovka Tondy, emocionální pouto bylo silnější než přepis vozidla na dopravním inspektorátu.

„Jak jsem ti mohl rozbít auto, když jsem celou dobu tady!“ ohradil se poprvé v životě proti otci.

„To auto jsem dal tobě, ty jsi za něj zodpovědný,“ vedl si otec dál svou.

„Vjel ji tam nějaký debil s náklaďákem, co tak asi mohla dělat?!“ hájil ženu Tonda.

Každá mince má dvě strany a každý příběh může mít více vypravěčů. Co čert nechtěl, o dva dny později stále naštvaný otec Míra narazil na kamaráda, který mu po obligátní otázce, co je nového, začal líčit jak nějaká mladá kráva, se stejnou škodovkou jako má on, vjela i přes zákaz vjezdu a jeho nesouhlasnou gestikulaci na rozkopanou silnici, z které vyjížděl náklaďák. A Tonda zase dostal od otce kázání, že je nezodpovědný a nekouká na dopravní značení. Už se ani nesnažil otci vysvětlit, že on za volantem neseděl, protože když se to stalo, STÁL PŘÍMO VEDLE NĚJ.

Že si ten zatracený řidičák bude muset udělat, mu došlo, když mu Zuzka porodila syna Standu a on zjistil, že dopravovat se všude jen pěšky, busem či vlakem není možné. Otec zavětřil příležitost a sám se nabídl, že je z porodnice odveze a pomůže mu, se na zkoušky v autoškole připravit. Vyjeli spolu na polní cestu a otec ho instruoval, jak má řadit, plynule sešlapávat pedál, točit volantem.

„Tak a teď hoď blinkr a zatoč doleva,“ nařídil mu otec v místě, kde se sbíhaly tři polní cesty.

Tonda zadaný úkol provedl a byl na sebe pyšný. Pohledl do zpětného zrcátka na Beatku, která seděla v autosedačce, „jsem dobrej, viď“ dožadoval se pochvaly.

Otec i adoptivní dcera ho svorně upozornili, že to nebylo špatný, teda až na to, že zahnul vpravo.

Když se z první zkušební projížďky vraceli, neušlo Beatce, že motor dík vysokým otáčkám strašně řve, a tak stejně jako to dělal děda, napomenula tátu, „sakra, dej tam dvojku!“

Zkoušky v autoškole nakonec úspěšně složil a otec trval na tom, že musí řídit co nejčastěji, aby se vyjezdil.

„Až pojedeme s mámou na chatu, pojedeš s námi a já ti půjčím Feldu,“ rozhodl se otec pro rizikovou, citovou investici. Že mu půjčí svého nového miláčka.

Tonda si chtěl vzít jako „rukojmí“ Beatku, ale ta namítla, že ji život ještě neomrzel. A tak si schválně zapomněl vzít řidičák. Poprvé mu to prošlo, podruhé už ho otec před nasednutím do auta legitimoval.

„Řidičák, občanský a technický průkaz, zelená karta bez toho nesmíš na silnici,“ připomínal mu, než hodil blinkr a vyjel z parkoviště. V půli cesty na chatu zastavil a s Tondou si vyměnil místo. A začala lekce, z které by se psychicky sesypal i Michael Schumacher. Tonda byl během pěti minut totálně rozklepaný, zpocený a vystresovaný. Volant svíral křečovitě, pletl si spojku, brzdu, plyn a při každém jeho řazení ozubená kola motoru bolestivě sténala.

Záškuby, rachtání, vysoké otáčky a poskakování auta otce též pěkně vytočilo, a proto na něj Tonda řval, „neřvi na mě, já se snažím!“

„Já neřvu, mluvím normálně!“ ještě víc vytočil volume otec, když se snažil přeřvat motor.

Po chvíli se přeci jenom Tondovi podařilo auto dostat pod kontrolu a křeč v celém jeho těle trochu povolila. Jel po hlavní rovné, přehledné silnici a mylně nabyl dojmu, že teď už se nic nemůže stát.

„Tady zahni doprava,“ instruoval ho otec.

„Ale na chatu je to rovně,“ nechtěl si komplikovat řidičský život Tonda.

„To sice jo, ale vezmeme to oklikou, ať se něco naučíš.

Z vedlejší silnice, na kterou měl Tonda zabočit, přijížděl na křižovatku autobus a jeho řidič si všimnul Felície, která signalizovala, že bude odbočovat k němu. V souladu s pravidly silničního provozu mohl jet, ale na poslední chvíli přeci jen vyřadil a počkal. A dobře udělal, protože vystresovaný Tonda křižovatku projel rovně.

„Ty vole, chceš nás všechny zabít?!“ položil mu otec hodně nahlas, hodně zbytečnou, řečnickou otázku.

Poté, co konsternovaný Tonda zastavil na krajnici, vyběhl do pole a dlouho se odmítal k autu vrátit. O tom, že by ještě někdy sedl za volant, nemohla být v tu chvíli ani řeč. Ubrečená máma Markéta ho nakonec přesvědčila, že se otec uklidnil a že si bude moct sednout dozadu. Sama si pak sedla na sedadlo smrti vedle nasupeného manžela.

„Jezdím třicet pět let, v životě jsem neboural, neporušil žádný předpis, neplatil jedinou pokutu a můj syn mě málem zabije, protože dá blinkr a jede rovně.“

V mámě Markétě jakoby se nahromadil všechen ten smutek z toho, jak její manžel syna celý život peskuje, shazuje a sráží jeho sebevědomí. Tady na tomto místě je třeba poznamenat, že otec Míra za to tak úplně nemohl. Byl to naučený vzorec chování, který v dětství přijal od svého otce a Tonda měl co nevidět zjistit, že i on do těchto kolejí bude sklouzávat při výchově malého Standy. Ač tvrdil, že on takový rozhodně nebude.

Máma Markéta se rozbrečela a začala popotahovat. Po chvíli ji u nosu visela obrovská nudle, ale kapesník měla už celý promáčený.

„Podej mámě čistý kapesník! A ty neřvi!“ přilil oleje do ohně otec.

Tonda prohledal kapsy, ale žádný kapesník neměl. Otec už v čirém zoufalství z té scény, chtěl vytáhnout svůj, ale kvůli bezpečnostnímu pásu ho nemohl vylovit z kapsy kalhot. Proto poprvé v životě porušil předpisy a během jízdy si rozepnul pás. Než stačil kapesník vytáhnout, už ho stavěla hlídka s obligátním dotazem: pane řidiči, víte, čeho jste se dopustil?

Po nezbytných policejních procedurách a zaplacení pokuty všichni tři pasažéři seděli v autě jak zařezaní. Dokud si Tonda nesáhl na náprsní kapsu u bundy a něco nenahmatal.

„Hele, kapesník,“ podal mámě předmět základní, hygienické potřeby.

Ne všichni potomci se potatí, naštěstí naši „zlosyni“ jdou po své vlastní trati.

Loni jsme zda psal o malém zázraku, když Dáda s Majkym prvně hráli za muže a vyhráli s nimi 35. ročník Vánočního turnaje v hokejbale.

Letos jim obhajoba nevyšla a brali „pouze“ bronz, ale zdravotně indisponovaný Majky (se 14 góly ve 4 zápasech) překvapivě vyhrál cenu pro nejlepšího střelce, když za sebou nechal i extraligové hráče.

Takže Všechno nejlepší a nějaké ty příjemné překvapení v roce 2025.