KAMENNÁ TVÁŘ
Kuba byl rozvedený otec dvou krásných dcer, majitel stejného počtu restaurací, známý šéfkuchař a účastník několika televizních show nejen o vaření. Stejně stará Laura byla již dvojnásobná vdova, abstinující alkoholička, co měla zkušenosti nejen z odmašťovny, ale i z psychiatrické léčebny. Toho času se živila jako uklízečka.
Kuba seděl s pokrčenými koleny na posteli opřený o pelest a předkloněný líbal Lauru, kterou svíral levou rukou v náručí schoulenou na jeho hrudi. Laura vůči jeho tělu ležela v úhlu devadesát stupňů a s mírně roztaženýma nohama přijímala opakovanou rozkoš. Kubovy prsty, doteky a hlazení ji po nekonečných minutách přinesly krom několika orgasmů i psychickou úlevu a únavu, po níž usnula v prenatální poloze.
V prenatálním období se ti dva před šestačtyřiceti lety poznali. Respektive jejich maminky, Markéta a Dáša, a oni se narodili ve stejný den a strávili spolu prvních pár nocí v porodnici. A jelikož si rodičky padly do oka, vídal Kuba Lauru i nadále. Laura byla od počátku jejich symbiózy ta akčnější, svobodomyslnější. To ona rozhodovala a byla hybnou silou. Kuba byl ten opatrný, co ji od rošťáren často zrazoval, ale nakonec se nechal přesvědčit, zlákat a následoval kamarádčina příkladu. A protože Laura měla i starší setru Nikolu a měly ještě dvě sestřenice, co bydlely ve vedlejším panelovém domě, vyrůstal Kuba v převážně dívčím kolektivu. Hrál si s panenkami a ke čtvrtým narozeninám si přál kuchyňku. Jeho otci to samo sebou moc nevonělo a neustále mu podsouval autíčka a vojáčky, ale holčičí gang měl na něj větší vliv než prací zaneprázdněný živitel. Vaření imaginárních pochutin ho později nasměrovalo do maminčiny kuchyně, odkud ji časem „vystrnadil“ a místo u sporáku si uzurpoval pro sebe.
Kuba taky často přespával u Lauřiných rodičů a Laura u Kubových. Dokud byli ve školce a na první stupni základky, ještě na tom nebylo nic divného. Ale jakmile přešli na gymnázium a do puberty a Lauře se pod pyžamem začala rýsovat prsa, zaoblily se jí boky a vyrostl zadek, už se do hlav rodičů vkrádaly obavy.
Holky jak známo dospívají dřív a Kuba ty proměny, kterými jeho nejlepší kamarádka procházela, tak úplně nechápal. Proč je v určité dny v měsíci podrážděná, zničehonic nemá čas na společné aktivity a vyhledává společnost starších dívek a hlavně kluků. Když se s ní o tom snažil promluvit, odbila ho, že je na to ještě mladý a že by to nepochopil. Vracel se smutně domů a až večer před spaním mu došlo, co měl Lauře odpovědět. Jsem o čtrnáct minut starší než ty.
Na každý pád se v té době poprvé odcizili a Kuba se chtě nechtě musel poohlédnout po přátelích jinde. Ne že by dřív neměl i kamarády, ale nikdy ty vazby nebyly tak pevné jako pouto, jež měl s Laurou. A tak zatímco Laura čím dál častěji vymetala s kamarádkami obchody s kosmetikou a hadříky, Kuba se „na stará kolena“ učil honit za kulatým nesmyslem zvaným kopačák. Nebo hrát tenis a košíkovou. Maminka si o něj proto dělala starosti, zatímco táta byl nadšením bez sebe. Tedy dokud se neurval z práce a neviděl ho, jak hraje.
Na Vánoce si sice tradičně předali dárky, ale když se Kuba zeptal, zda Laura přijde jako každý rok na Silvestra, kamarádka mu důležitě sdělila, že už něco má. To něco byl mejdan, kam ji přizvala o tři roky starší sestra Nikola. Mejdan pořádal spolužák Svatopluk, jehož zazobaní rodiče trávili vánoční svátky v českém Aspenu, tedy Špindlerově Mlýně.
Čtrnáctiletá Laura už měla za sebou první zkušenost s alkoholem, nikotinem i trávou. Nic z toho jí nijak zvlášť nechutnalo, ale působilo to dospělácky. Její zkušenosti z oblasti milostné byly ovšem žalostné. Líbala se sice několikrát, ale dál než na první metu se nikdy nedostala. Matně si vzpomínala, že si kdysi ukazovali, co mají tam dole s Kubou, ale to už byl úplný pravěk. Před pár měsíci si to samé vyzkoušely s holkama, když měly večerní dýchánek s přespáním u kamarádky Petry. Její rozvedená máma měla noční směnu a tak si všech šest puberťáček po lahvi jablečného Jelzina stouplo do kruhu a na povel si ukázaly prsa. Laura s úlevou v duchu konstatovala, že její prsa naštěstí nejsou nejmenší. Zlatá střední cesta. Simona měla dvě lentilky pod kobercem a nejvíce obdařená Bára mohla klidně do skautských potřeb pro dva menší stany. O dva týdny později po dvou lahvích už postoupily o level výš. A zaměřily svou pozornost níž.
Po zkušenostech z předváděčky dívčích předností si Laura před silvestrovskou párty nacpala do podprsenky ponožky a díky výraznému líčení rázem snadněji zapadla mezi sestřiny spolužáky. A to tak moc, že jí Svatopluk věnoval větší část své pozornosti. Druhou část věnoval spolužačce Ivetě, která na párty vyrazila s tím, že ona bude tou vyvolenou. Novou přítelkyní v duchu hesla jak na Nový rok, tak po celý rok. Ve třídě neměla konkurenci a teď ji najednou v cestě stála tahle malá rajda. Svatopluk s oběma dívkami umně manipuloval a po půlnoci a ohňostroji si je odvedl k sobě do podkrovního pokoje. A zatímco se dole pilo a veselilo, Sváťa se s nimi na střídačku líbal a pak holky vyzval, ať se líbají spolu. Laura s tím kupodivu měla menší problém než Iveta. Když je vyzval, ať si vzájemně hladí prsa, Iveta se naštěstí nakrkla a načuřeně odkráčela středem s hlasitými nadávkami, že je Sváťa úchylné prase. Ten jen nenuceně pokrčil rameny. Až tehdy si Laura všimla, že v pravé ruce třímá z poklopce vytažený penis.
„Chceš si sáhnout?“ vyzval ji.
Laura zvažovala, zda nenastala ta správná chvíle říct mu, že je pod zákonem.
Kuba se ten večer díval s rodiči na nějakou estrádu na TV Nova, a když zbouchali chlebíčky, přesunul se do pokojíku ke Star Wars. Představoval si, že je Han Solo a Laura princezna Leia.
Jeho „princezna“ měla po svátcích díky Ivetě na gymnáziu z ostudy kabát. Jednak na ní práskla, co jí prozradil Sváťa a jednak to, co viděla opilá půlka třídy, když sešla z jeho podkrovního pokoje. Laura s ním neměla sex, jen si s ním lehla do postele a z bezprostřední blízkosti lačně sledovala jeho ruční práci. Svatopluk ji přitom ohmatával a narazil na tuning v podprsence. Na následnou explozi to nemělo vliv. A protože gymnazijní tamtamy byly rychlejší než morová epidemie, rázem to věděla celá škola. Začalo to nenápadně stále se opakujícími poznámkami: něco na té Lauře je. Tato hláška odkazovala na komedii Něco na té Mary je, kde si Ben Stiller před rande s nádhernou Cameron Diaz na radu přítele uvolňoval napětí v poklopci nad katalogem spodního prádla. Jenže poté co napětí uvolnil, nemohl nikde najít ejakulát a Mary už klepala na dveře jeho hotelového pokoje. Když Ben dveře otevřel, kamera ho zabrala z pohledu Cameron a sperma mu viselo za uchem. Ona si ho v domnění, že to je gel, naplácala do vlasů. Chytří a kinematografie znalí studenti tu nápovědu pochopili hned, ty ostatní to trklo, když na Lauru anonymové z davu co chvíli někdo zakřičel, „nastříkal ti do vlasů, šampon ze svýho ocasu!“
Pro čtrnáctiletou holku to byla těžká psychická rána. A možná ještě horší bylo, že se jí za zády posmívaly i její domnělé nejlepší kamarádky. Ta kauza měla ale i jeden pozitivní vedlejší účinek, Laura našla pochopení v Kubově konejšivé náruči.
„Chtěla bych být pštrosice a strčit hlavu do písku,“ svěřila se mu.
„To je po staletí rozšířený omyl. Pštrosi hlavu do písku nestrkají,“ pevně ji objal Kuba.
Ten okamžik jakoby definoval jejich následujících dvaatřicet let. Když byla Laura v průšvihu, na dně, po rozchodu, vyhodili ji ze školy, z práce, prostě vždy když ji život nakopal do zadku, byl tu Kuba a s ním bylo vše na chvíli v pořádku. A Kuba si tehdy poprvé uvědomil, že Lauru miluje. A že mu z ní hučí v kládě.
Jenže Laura ho vždy brala jako nejlepšího kamaráda nebo osvojeného bratra. Nikdy ji ani na okamžik nenapadlo, o něm přemýšlet jako o dospívajícím chlapci s tělesnými potřebami. A přece když studoval na Soukromé střední škole gastronomie a Laura ho opakovaně v Praze přepadávala, Kuba pocítil, jak náruživá umí být. Jenže tato zkušenost pro něj byla spíše traumatizující.
Do Laury se totiž na první pohled zamiloval jeho spolužák a nový kamarád Pavel. A všemožně jí nadbíhal, nechal ji pozdravovat a vždy když do Prahy zavítala, dělal jí podržtašku a sponzora. Laura ho bez jakýchkoli výčitek svědomí „zneužívala“ a projevovala mu decentní vděčnost a náklonnost. Takovou, aby si od ní sliboval něco víc a přitom to víc nikdy nedostal. Stejně tak jak „zneužívala“ ona jeho, ve smyslu hloupej dává, hloupější kdo nebere, nechala se sama zneužívat od svého o patnáct let staršího přítele. Do Prahy nejezdila pro nic za nic, ale vozila sem drogy jeho dealerům.
Když ale Laura zjistila, že přítel má víc milostných doručovatelek, nevylila si vztek na něm, ale na nebohém Pavlovi, který ji utěšoval stejně, jako to dělával Kuba. Pavel byl dost naivní a tak byl nejprve zaskočen informací, že není jediný „muž“ v jejím životě. Následně Lauru i přesto, jak hnusně se k němu chovala, pozval na víkendový pobyt na chatu. Aby přišla na jiné myšlenky. Chatu měli jeho rodiče na Berounce a těmi jinými myšlenkami myslel samozřejmě nějaké milostné dobrodružství. Lauře se ten nápad líbil, ale rozhodně nechtěla být s Pavlem sama a tak bez jeho vědomí přizvala i Kubu a další dva jejich spolužáky Aleše a Jindru. Když se celá pětice sešla v pátek odpoledne na Hlavním nádraží, koukal Pavel dost nevěřícně.
„To naplánovala Laura jako překvapení k tvým narozeninám,“ vysvětlil zaskočenému Pavlovi Kuba, jejich přítomnost.
„K narozeninám, co mám za půl roku?“ ohradil se Pavel.
Začátek víkendu byl tímto „nedopatřením“ trošku poznamenán, ale s přibývajícím množstvím zkonzumovaného alkoholu se nálada všech zúčastněných zlepšila. Jen Pavel byl stále trošku otrávený a obával se, aby rozjaření kamarádi nepoškodili vybavení chaty. Nakonec i on podlehl jejich nátlaku a po pár pivech usnul jak špalek, aniž by s Laurou pokročil někam dál. To, na čem on pracoval posledního půl roku, zvládl Aleš dotáhnout do zdárného konce během jednoho večera. Třikrát. A Jindra byl o dvě zkušenosti bohatší brzy ráno, když ostatní ještě vyspávali kocovinu. Rozespalý vlezl do koupelny, kde se Laura sprchovala. A protože Laura byla při chuti, pohoršeně nevykřikla, jak by to udělala správná cudná sedmnáctiletá dívka. Na místo toho mu je ukazováčkem naznačila, ať přijde blíž.
Když se Kuba od kamarádů dozvěděl, co se stalo, byl zlostí bez sebe. Jednak mu bylo líto Pavla, jednak byl naštvaný, že Laura nezneužila jeho.
„Co sis sakra myslela?“ poprvé v životě na ni zvýšil hlas, když v lese sbírali dřevo na oheň.
„Tak nějak jsem nevěděla, jak mu taktně naznačit, že s ním spát nehodlám,“ přiznala Laura určitou nerozhodnost.
„Tím, že jsi ojela dva ze tří jeho kamarádů?“ taktně jí pro změnu naznačil on, že na někoho se nedostalo.
„To není, vařila myšička kašičku … tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic …“ pokračoval Kuba v moralizování.
„Říkala jsem si, že když se to provalí, už mě nebude chtít a nemusím mu to vysvětlovat.“ V těchto telecích letech, ale i mnohem později, se Laura chovala jak neřízená střela. Nezodpovědná, nepřemýšlející o tom, že svým chováním může někomu ublížit. Sama byla nešťastná a tápající, jen si to ještě neuvědomovala.
„Tak promiň, půjdu za ním a všechno mu vysvětlím.“
„To ať tě ani nenapadne, to se nesmí nikdy dozvědět, zlomilo by mu to srdce.“
Laura se ten večer své morální selhání rozhodla napravit a být na Kubu i na Pavla pro změnu milá. Tím, že přistoupila na Alešův návrh, aby si s nimi zahrála hru zvanou Kamenná tvář.
Dokončení příště.
