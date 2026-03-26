Kamenná tvář II. (dokončení)
KAMENNÁ TVÁŘ II.
„A co je to ta Kamenná tvář a jak se hraje?“ jako první se pídil po významu a pravidlech Pavel.
„To je něco z pokeru, ne? Poker Face, kamenná tvář, mimika obličeje, nedáváš najevo emoce,“ přispěchal s nápovědou Kuba.
„Taky to může být Möbiův syndrom,“ překvapil svými lékařskými znalostmi Jindra.
„Sám jsi syndrom,“ odbyl ho Aleš. „Kamenná tvář je zábavná společenská desková hra.“
„Něco jako Člověče, nezlob?“ vzpomněla si Laura. „To mě nikdy nebavilo, vždycky jsem byla naštvaná, když mě někdo vyhodil.“
„Tady budeš mít speciální postavení a nikdo tě nevyhodí.“
„A já někoho vyhodím?“
„Ty někoho vyhoníš,“ vyložil karty na stůl.
Protože už byla pokročilejší noční hodina a všichni měli dost upito, domnívali se, že se přeslechli.
„Cože?“ vzpamatoval se jako první Pavel.
„Jak jsem říkal, je to zábavná společenská desková hra. My čtyři si sedneme k desce stolu, Laura si vleze pod stůl, vybere si jednoho z nás a toho vykouří a vyhoní …“
Laura se vzpamatovala jako první a její reakce Kubu, Pavla i Jindru zaskočila. Aleše nikoliv.
Laura se začala smát. „A v čem tkví princip?“
„Kouříš ho tak dlouho, dokud si udrží Kamennou tvář a ostatní ho neodhalí.
O tom kdo tehdy vyhrál, vedou dodnes dva účastnící spory. Třetí se to všechno snažil vytěsnit z hlavy a Kuba si do konce života bude pamatovat, že první felace nebyla žádná legrace. A ačkoli ho mimika obličeje prozradila, Laura mu v rozporu s pravidly hry dopřála rozkoš až do sladkého konce. Tedy sladkého ... spíše kyselého, když se z nich o dvacet šest let později stali kamarádi s výhodami, prozradila mu, že chuťově nepatřil k nejlepším. Ale teď, díky zdravé výživě a dostatku ovoce je to jiné kafe.
Po tomto divokém víkendu už byl Pavel z náklonnosti k Lauře definitivně vyléčen a i Kubova platonická láska k ní byla stěží poloviční. Nástrahy života, Lauřiny průšvihy a Kubovo následné studium na kulinářské akademii ve Švýcarsku do jejich přátelství hodily trošku vidle. I nadále si psali a volali, ale ta aktivita byla více z Kubovy strany. Když si pak uvědomil, že má pro Lauru uschované dva dárky k narozeninám a jeden k Vánocům, což v překladu znamenalo, že se takřka dva roky neviděli, neboť Laura to vždy na poslední chvíli zrušila, zlomil nad ní hůl.
Na rozdíl od mladých, jejich rodičky spolu stále udržovaly pevné přátelství. Lauřina máma Dáša si byla od jejich puberty moc dobře vědoma, že Kuba její dceru miluje. Ale tehdy si myslela, že Laura má navíc. Věděla, že Kubík je hodný kluk, ale přišel ji takový nemastný, neslaný. Když se pak stal úspěšným kuchařem a Laura za sebou měla čtyři rozchody a dva potraty, své dřívější názory radikálně přehodnotila. A dceři okatě naznačovala, že by měla přátelství s Kubou obnovit. Než se kolem něj začnou motat vdavek a peněz chtivé supice. Jenže to už bylo pozdě.
„Představ si, že Kuba má holku,“ sdělila do telefonu Markéta Dáše novinku. A neznělo to, že by se úplně chlubila.
„Tak to je super, ne?“ přeslechla starostlivost v hlase Dáša.
„No jo, ale ona je stejně stará …“
„To je snad dobře, ne? Ještě aby randil s nějakou školačkou,“ zasmála se Dáša.
„Ona je stejně stará … jako my dvě,“ objasnila ji Markéta.
Kubova první vážná známost Bára byla manažerkou hotelu v Praze, kde po návratu do Čech rozjížděl kariéru.
A když ho tam Laura s Dášou a Markétou přijely na Velikonoce navštívit, naservíroval jim k obědu bramborovo-kopřivový krém a jehněčí na víně. A samo sebou jim Báru pyšně představil. Ačkoli Bára na svých čtyřiačtyřicet rozhodně nevypadala, Laura ji začala posměšně říkat Pozdní sběr.
Později se jí za to v duchu mnohokrát omluvila, neboť musela uznat, že Bára je úžasná ženská. Hlavně díky ní a jejím kontaktům nabrala Kubova kariéra kuchaře raketový start. Nahlas, z očí do očí, jí to Laura řekla, až když společně o pět let později zapíjely Kubovou novou známost Denisku. Deniska byla průměrná modelka a influencerka s nadprůměrnými silikony a v duchu slyšela svatební zvony. Vztah s mediálně známým kuchařem ji přinesl více pozornosti, kšeftů a followerů. A introvertní Kuba, který dříve před každým televizním přenosem trpěl trémou a žaludečními problémy se díky jejímu působení proměnil ze srandovního kuchaře v zástěře v charismatického šviháka se štíhlou, ale svalnatou postavou. A díky potajmu vysazené antikoncepci i v nastávajícího otce a ženicha.
Kuba na velkolepou svatbu pozval obě své bývalé lásky, ale pozvání přijala jen ta platonická, Laura. Bára se vymluvila na nemoc, byť zlomené srdce na seznamu diagnóz nefiguruje. Laura se rozhodla kamarádku „pomstít“ a na svatební hostině se ve večerních hodinách do Kuby při tanci pustila. Vychrlila na něj všechno, co měla na srdci. Jenže Kuba už nebyl ten uťáplý nesmělý hošík a nenechal si to líbit. A tak zatímco nevěsta sdílela se svými sledujícími rodinné štěstíčko a hodokvas plný celebrit druhé a třetí kategorie, na pozadí toho pozlátka se odehrávala pěkně ostrá slovní šarvátka. Ta potom pokračovala i na chodbě a na panských toaletách a změnila se v divoké milování, kdy si Kuba na Lauře vybil tu mnoho let potlačovanou frustraci. Přitiskl ji na zeď, začal líbat a s rozhodností, kterou u něj nečekala, jí vyhrnul sukni, strhl kalhotky do půli stehen a vrazil dva prsty do vlhké kundičky. Po chvilce intenzivního dráždění ji prudce otočil čelem ke zdi a nedočkavě do ní vnikl. S tělem a tváří přitištěnou na hrubé zdi Laura přijímala přirážení jeho pánve na svůj zadek.
„Tak co, dala jsi mu za vyučenou, jak jsi slibovala?“ zeptala se Laury o pár dní později Dáša, když se sešly v kavárně.
Neměla to srdce kamarádce lhát a tak jen mnohoznačně přikývla. „Skoro by se dalo říct, že jsem ho pěkně zjebala,“ kasala se Laura, jakmile viděla, že zdánlivý souhlas Dášu potěšil. Ač sukni vykasanou měla jen ona.
Na to co se mezi nimi stalo, mysleli oba a to takřka neustále. Po Kubově svatební cestě se proto za ním vypravila do restaurace. Bylo už po zavíračce a on si s personálem dopřával jedno malé pivo.
„Stalo se něco?“ ztuhnul, když ji uviděl, jak k němu kráčí mezi stoly.
„Chci si promluvit, abychom měli čistý stůl,“ nastínila mu důvod své návštěvy.
Kuba Lauru odvedl k sobě do kanceláře, a když tam spolu sami dva za zavřenými dveřmi stanuli tváří v tvář, ani jeden z nich se nezmohl na slovo. Kuba tu nekonečnou chvíli mlčení přerušil i pro něj nečekaným spontánním gestem. Rukou strhl většinu věcí na zem a na takřka čistý stůl o chvíli později dosedl Lauřin nahý zadek. Hlavou mu sice problesklo: kdo ten bordel bude uklízet, ale to bylo v ten moment nepodstatné. Jedním ze dvou předmětů, které na stole zůstaly, byl stříbrný rámeček s Denisinou fotografií ze soutěže Miss. V závěru toho divokého tornáda se na stole ocitla Laura celá. V Kubovi se totiž v její přítomnosti probouzely animální pudy a Lauře zase na mysl vytanuly vzpomínky na gymnazijní trauma, když na ni spolužáci křičeli: nastříkal ti do vlasů šampon ze svýho vocasu. Kuba měl její vlasy omotané kolem dlaně, takže hlavou položenou na desce stolu nemohla ani hnout a v ústech cítila jeho pulzující mužství. V momentě kdy i Kuba dosáhl vrcholu, Laura naposledy rozhodila nohama a Deniska i s rámečkem putovala na zem.
A Kuba … ten se zachoval jako blázen. Hned druhý den se Denisce přiznal. Na rovinu jí vysvětlil, že Lauru miluje od dob, kam až jeho paměť sahá. Jenže když k Lauře bez ohlášení o další den později dorazil, otevřel mu takřka dvoumetrový kulturista, co se málem nevešel mezi futra. A ten mu vysvětlil, že hlídá její byt, protože zničehonic vyrazila zpět do ciziny. A neví přesně do které.
Šéfkuchař měl tak máslo na hlavě a pár následujících dní a týdnů spal v restauraci nebo na hotelu. Bulvár si na té jejich kauze smlsnul a Deniska, která to těm hyenám sama naservírovala, u většiny čtenářů a diváků stoupla v ceně. Udělali z ní skoro Matku Terezu. Odpustila nevěrnému novomanželovi a nedopustila, aby její ještě nenarozená dcera přišla o otce. Z dlouhodobého hlediska to neublížilo ani Kubovi, neboť mediální zájem mu přinesl víc rezervací i pozvaní do televizních show. A rok poté co s Deniskou přivítali na svět Grace, otevřel si Kuba další restauraci. Grace, jak informovala Deniska své sledující, znamená milost či odpuštění, a my se rozhodli jít v životě dál. Navzdory všem nepřejícím a pochybovačům.
Tou nepřející samozřejmě mínila Lauru, která se ocitla na seznamu nežádoucích, a Kuba měl nakázáno s ní přerušit veškeré styky. O těch fyzických nemohla být ani řeč a písemný a telefonní byl v letech následujících minimální. A maximálně tajný. Většinou prostřednictvím Lauřiny mámy.
Lauřina následující životní etapa byla i nadále divoká a neukotvená. A ještě víc intenzivní. Její první manžel Alex spáchal sebevraždu, když zjistil, že ho Laura podvádí s jeho obchodním partnerem. Druhý manžel Ryan byl automobilový závodník, který nedojel do cíle v den výročí jejich svatby. Když se Laura vrátila po dvanácti letech zpět do Čech, už to dávno nebyla ta oslňující energická femme fatale. Pořád bylo patrné, že byla kdysi krásná, ale všechny ty přešlapy a kotrmelce se jí vepsaly do tváře. O postavě nemluvě.
Laura si v šatně oblékla pracovní blůzu, upravila si vlasy pod síťkou, kterou uklizečky musely nosit a hlasitě si povzdechla, „vypadám jak vyzobaná slunečnice.“
O osm let starší, stále sexu chtivá kolegyně Dorota měla rovněž co říct k tématu flóry, „to já budu večer taky jako slunečnice.“ Po tázavých pohledech kolegyň dodala na vysvětlenou, „plná semene.“
O dva dny později holky uklízečky probíraly Kubou novou kuchařskou show S Jakubem v kuchyni okouzlíš i tchyni.
„Ten kdyby mě chytil za pánev, tak bych byla rozpálená natotata,“ rozplývala se slunečnice Dorota a přidaly se i další.
„Kubu já znám,“ plácla nerozvážně Laura. „Už od porodnice, chodili jsme spolu do školky i do školy ...“
„No jasně že jo a připravil tě o věneček, ne?“ smála se kolegyně Zita.
„Ne, jen jsem byla první holka co ho vykouřila,“ vzpomněla si na Kamennou tvář.
„Prosím tě, ten je tak minimálně o pět let mladší než ty,“ přidala se i málomluvná Andrea. „Byl ženatý s tou influencerkou, druhou dceru má s tou herečkou z Ulice, ten by o nás obyčejný holky nezavadil ani pohledem.
Lauru štvalo, že ji nevěří a chtěla kolegyním vytřít zrak. Proto hned jak vytřela podlahu, napsala mámě, jestli má stále na Kubu kontakt. Sice to trvalo dva dny, než si její zprávu přečetl a odpověděl, ale pak už jejich grafomanská romance nabrala na obrátkách. Což bylo s podivem, neboť Laura nikdy nebyla na dlouhé vypisování. Setkání se bála. Bála se toho, jak Kuba bude reagovat. Když ji viděl naposledy, měla štíhlé a pružného tělo a jeho penis ve svých ústech. Teď už si týden odpírala od úst, aby něco málo zhubla. Její obavy byly ovšem liché. Kuba se choval stejně jako kdysi. Všiml si, že má o cca patnáct kilo víc než dřív, ale on ji stejně stále vnímal tím pohledem zamilovaného puberťáka. I on se toho setkání trochu bál. Bál se, že opět zahoří tou starou láskou, Laura mu zase zlomí srdce a zmizí. Ačkoliv v práci vystupoval jako dominantní rozhodný šéf a v televizi a před novináři jako ten největší sympaťák a profík, s Laurou byl nesvůj. První společné kafe i přes tu počáteční ostražitost dopadlo dobře a tak následovalo další. A jednou takhle odpoledne na Lauru osobně čekal se svým Audi před bránou do fabriky. Tak to Laura chtěla. Kolegyním spadla čelist, když ji Kuba políbil a oběhl auto, aby jí otevřel dveře.
„Tak zítra u mopu na značkách,“ vychutnala si Zitu, Andreu i Dorotu.
Ten večer z jeho Audi přesedlala do jeho postele a než se ráno vzbudil, zase se z ní vypařila. Později Kubovi po zprávách vysvětlila, že má přítele, s kterým ji to moc neklape, a omlouvá se, že ho zneužila, aby se cítila líp.
Kuba odvětil, že byl rád zneužit. A protože ten nesoulad mezi Laurou a Vladislavem a hlavně jeho dcerou Kateřinou byl častý, zneužívala Kubovi přívětivé touhy s železnou pravidelností.
Kuba seděl s pokrčenými koleny na posteli opřený o pelest a předkloněný líbal Lauru, kterou svíral levou rukou v náručí schoulenou na jeho hrudi. Laura vůči jeho tělu ležela v úhlu devadesát stupňů a s mírně roztaženýma nohama přijímala opakovanou rozkoš. Kubovy prsty, doteky a hlazení ji po nekonečných minutách přinesly krom několika orgasmů i psychickou úlevu a únavu, po níž usnula v prenatální poloze.
Tentokrát se nevypařila nad ránem, ale nasnídali se spolu. „Co se vlastně včera stalo?“ odvážil se zeptat Kuba. Věděl, že Laura nerada mluví o svém soukromí, ale měl o ní strach.
„Ale, zase ta malá potvora Karolína. Nalhala Vláďovi, že jsem ji dala na zadek, přitom já se jí ani nedotkla.“
Kuba už už měl na jazyku, že by neměla být s Vláďou, ale s ním, ihned se v duchu napomenul, že by o Lauru mohl zase přijít. Pořád mu bylo milejší mít ji občas než vůbec. Laura se v duchu též zhrozila. Fiktivní dcera mého fiktivního přítele se přece jmenuje Kateřina ne Karolína. A tak rozhodně nemohla dostat na zadek. Laura Kubovu přítomnost a náruč vyhledávala kvůli úzkostně depresivní poruše. S Kubou jí bylo dobře. Zaháněl její smutky. Věděla, že jí vždy podá pomocnou ruku i jiný úd, ale zároveň si uvědomovala, že holky uklízečky mají pravdu. Ona pro něj není dost dobrá. Nemohla by ho doprovázet na večírky a společenské akce. Kuba by schytal spousty hejtů.
A protože ani jeden z nich nebyl k tomu druhému upřímný, po více jak třech desítkách let se obratem vrátili ke hře Kamenná tvář. Jenže tentokrát to byla partie jen pro dva a k jejich vlastní škodě oba dokázali držet Poker Face.
David Snítilý
