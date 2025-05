Adieu & díky

Další články autora

Dvojí život Veroniky V.

Její muž byl přesný jak švýcarské hodinky. „Čau, co je k večeři?“ zamručel. A sladký jak jejich čokoláda.„Co jsi celé odpoledne dělala, to jsi nemohla alespoň uklidit?“ Charakterově byl jako jejich sýr. Kvalita, co každému nevoní.