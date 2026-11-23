Střípky z porodnice: Jsem hloupá učitelka?
Na úvod do situace – v jednu hodinu v noci mi doma praskla plodová voda a po příjezdu do porodnice o dvě hodiny později si mě tam už nechali. Pod vidinou překotného porodu ze všech filmů a seriálů jsem toho v napjatém očekávání, kdy TO konečně začne, moc nenaspala. No, celou noc se samozřejmě nic nedělo, jenže nervy pracovaly, takže jsem se chvílemi propadala jen do podivného mikrospánku.
Další noc už bylo potřeba, abych porodila, ovšem pořád se to ne a ne rozběhnout, takže já celá vybuzená a nervózní vůbec oka nezamhouřila. V půl šesté ráno bylo miminko konečně na světě a další dvě hodiny jsem strávila na sále s tvorečkem na sobě. Pak mě odvezli na pokoj, kde jsem měla asi čtyři hodiny na prospání, což se zase nepovedlo, ač jsem se cítila k smrti vyčerpaná (asi právě proto to nešlo). Aspoň jsem tedy ležela ve snaze nabrat trochu síly, nicméně efekt minimální.
Odpoledne mi přivezli miminko a odešli. Starej se. Takhle – já byla ráda, že mám malou u sebe, ovšem zároveň jsem se bála, jak to všechno, ještě přes totální vyčerpání zvládnu. Sestry chodily, ukazovaly, pomáhaly, jenže já se prostě bála, že tomu tvorečkovi ublížím. Na všechno – přebalování, převlékání, přikládání k prsu, zvedání, nošení, chování – jsem se soustředila na dvě stě procent. Ovšem nejhorší položka bylo vážení před a po kojení. Nejenže jsem malou musela vždycky položit na tvrdou, kovovou, studenou misku, ale taky jsem absolutně nechápala, co si s onou váhou počít. Byla to taková ta stará, mechanická, kterou si pamatuju z dětství, že mívali v zelinářství a příkládali na ni různě velký závaží a pak nějakým zázrakem zjistili, jak těžký jsou papriky, co máma kupuje. Už tehdy jsem na celý proces čučela jak vejr a absolutně nechápala, jak to dělaj.
Tady mi sestry sice ukázaly, co s tím, jenže já se skrz všechny věci okolo miminka nebyla schopná zkoncentrovat, abych cokoli pochopila, a vždycky jsem přišla k váze a znovu nevěděla, co s ní. Jak kdyby mozek prostě vypnul a přestal fungovat. Volala jsem si několikrát sestry o pomoc a všechny byly milý a malou trpělivě vážily. Až naposledy...
Vejde sestra, přičemž já si předtím slíbila, že tentokrát už se musím přinutit konečně pochopit, jak s tou váhou, abych se mohla obsluhovat sama. Tušila jsem, že princip je asi velmi jednoduchý, jenže s mým zatměním mozku nic nešlo normálně. Osmělím se a povídám jí: „Mohla byste mi, prosím vás, ještě jednou ukázat, jak mám miminko zvážit, pořád tomu nerozumím.“ V naivní iluzi, že není ostuda se znovu zeptat, se mi dostane odpovědi: „Nechápete jo? A to jste učitelka?“ Na její posměšný tón a výraz nezapomenu. Bezmocně koukám a pak na svou chabou sebeobranu odpovím: „Ale já neučím matematiku.“ Čímž si samozřejmě naběhnu ještě víc, takže madam triumfálně smečuje: „Ale to přece patří k základním, všeobecným znalostem.“ Přeloženo: Jsi holčičko úplně blbá a říkáš si učitelka. Hormony pracují, nervy a vyčerpání taky, takže to samozřejmě po odchodu celý obrečím...
A takový paradox na závěr – druhý den vejde do pokoje usměvavá doktorka a hned od dveří zahlásí: „Dobré ráno, paní magistro, jak se dneska cítíte?“ Zarazím se a v první chvíli pocítím nutkání rozhlídnout se kolem, na koho to vlastně mluví, i když vím, že jsem v místnosti sama. O zlomek sekundy později mi dojde, že myslí mě... To oslovení působí vzhledem k okolnostem poněkud komicky – já v posteli rozbitá, vyřízená, rozcuchaná, zpocená, s mlhou na mozku a snažící se sžít s miminkem. Navíc den předtím označená za jedince s IQ tykve... Inu, všechno je o úhlu pohledu a toho, kdo se dívá...
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