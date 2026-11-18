Střípky z porodnice - být či nebýt prase, toť otázka
Jo, stará Indiánka bylo první, co mě napadlo při pohledu na tu militantní sestru. Věk tak padesát plus, vysušená, šlachovitá opálená, vrásčitá, dlouhý, tmavý vlasy v copu a suverénně nejkratší sukně na celým patře. Asi aby ukázala svoje dlouhý, štíhlý nohy. Ovšem efekt to mělo, pořád jsem musela na ty nohy koukat a pak se zase vracet ke svěřepýmu obličeji, který absolutně nekorespondoval s mírou odhalenosti těla.
Nicméně odpustila bych jí všechno, jen kdyby projevovala alespoň náznaky empatie. Po porodu mě nechali pár hodin odpočívat a pak do pokoje naběhla Indiánka s mladou pomocnicí a zavelely, že se musím jít povinně vyčůrat do sprchy. Ok, asi běžnej postup, takže kývnu a vstanu. Jenže když vidím, že mě následujou až do koupelny, kterou jsem měla hned za dveřma pokoje, lehce znejistím. To mě budou snad umejvat nebo co?
Stojím tam a bezradně přešlapuju. „No tak šup, svlíknout a vyčůrat.“ Obě jak zaražený do podlahy na mě zíraj. Navíc v otevřených dveřích do chodbičky. Já sice předpokládám, že se mnou šly z bezpečnostních důvodů, kdybych sebou třeba někde sekla, ovšem stejná věc se dá udělat různými způsoby. Třeba tak upřeně necivět.
Ale co, řeknu si pak, protože míra mýho vyčerpání po opuštění postele najednou dosáhla vrcholu. Ať se podívaj, když to doma nemaj... svlíknu se, vlezu do sprchy, pustím vodu. A ony furt zíraj! Kdyby aspoň nebyly dvě, nepřipadala bych si tolik jak ve výkladní skříni.
„No tak, vyčůrat“, netrpělivě přešlápne Indiánka. Joo, to bude oříšek. Svlíknout se na povel je pořád něco jinýho než se na povel vymočit... „...ucpe ti to tu chcací trubičku a pak nemůžeš“, vybaví se mi v hlavě legendární scéna z Účastníků zájezdu a já si zaboha nedokážu představit, že se za těchhle okolností normálně vyčůrám. Fakt komedie. Člověka všechno bolí, řeže a pálí, je slabej jak moucha a ještě na něj čumí tyhle dvě můry. Ke všemu se dostávám pod tlak, že MUSÍM. Teď hned. Stojím tam a už fakt zoufalá pronesu směrem k Indiánce: „Jenže to nejde.“ „Musíte se vyčůrat“, vyštěkne na mě sice, ale pak se, světe div se, ona i ta mladá najednou otočí směrem do chodby a přestanou si mě na chvíli všímat. Naštěstí ze sebe zvládnu vymáčknout pár kapek, i když si nejsem úplně jistá, jestli se mi to jen nezdá. Nicméně, když se Indiánka za pár minut zeptá: „Hotovo?“ přikývnu, protože netoužím po ničem jiným, než aby mi už daly pokoj.
Další močení bez asistence už probíhalo – jaký div – bez problémů.
Jestli jsem čekala, že pak bude klid? Vlastně ani ne... A nebyl. Druhý den se objeví zase Indiánka a jako první jí padne zrak na moji postel. Co tam, sakra...? Aha, už chápu, ta krvavá šmouha. Ať jsem se snažila sebevíc, prostě se stalo. „Vy máte špinavou postel!“ zapíchne do mě pohled a já si v tu chvíli připadám jak největší prase pod sluncem. „Víte o tom, že očistky jsou pro miminko vysoce infekční? Musíte si vždycky hned říct na sesterně, ať vám vymění prostěradlo.“ Opovržlivě mě sjede a vzápětí odchází. Normálně tam ještě pět minut stojím a chce se mi brečet.
Je mi hrozně hlavně z představy, že jsem mohla ohrozit svoje miminko. Ovšem že by ta krev byla infekční, mě opravdu nenapadlo. Vždyť tamtudy před pár hodinama vylezlo - krví obalený úplně celý...
Navíc – (a ano, jsou to věci, který Indiánka nemohla vědět a já jí je neřekla, jenže když jsem viděla, jak už se předem rozhodla, že jsem dobytek, přešla mě chuť cokoli vysvětlovat) – šmouhy asi jedenkrát dva centimetry jsem si všimla zhruba hodinu před tím než přišla, a říkala jsem si, že přece nebudu hned otravovat na sesterně. S miminkem jsem vždycky manipulovala umytýma rukama a navíc by mě ani nenapadlo ho položit na krvavou skrvnu... i bez potuchy o nějaký infekčnosti. A i kdybych ho tam nakrásně omylem položila, do postele jsem si ho brala vždycky jen ve dvou vrstvách oblečení a ještě zabalené v zavinovačce. Joo, prvorodička, bála jsem se s ním prostě manipulovat jen tak, s nahatým, připadalo mi tak křehký, že i pouhý dotek by mu mohl ublížit. Takže jsem zezačátku vždycky čekala na sestry, aby mi pomohly s vybalením,vykoupáním, přebalením a převlečením.
No, nedá mi to, a když se vymění směna, ptám se nově příchozí sestry na onu infekčnost. Ta se jen pousměje a vlídně povídá: „Nebojte se, vždyť je to vaše miminko a vaše vnitřní prostředí a ono tamtudy celý prolezlo. Nic se mu nestane, není to vůbec tak horký, jak se říká...“
A teď mi vysvětlete – jak můžou dvě sestry v jedný porodnici na jednom oddělení tvrdit tak protichůdný věci? Ono i obecně by snad měla panovat konkrétně v takovéhle záležitosti shoda nebo...?
A ještě borec nebo spíš borka na konec. Další den – šmouha na prostěradle. Plán je jasný, okamžitě na sesternu. Zaklepu, načež dveře rozrazí asi dvacetiletá holka, ani nevím, jestli sestra nebo saniťačka. Nikdo jiný v místnosti není. „No, co se děje?“ hodí po mně tak hnusný pohled, že mám chuť se otočit a zařadit zpátečku. Ale ne, nebudu prase ani srab. „Chtěla bych vás poprosit o výměnu prostěradla, mám špinavou postel.“ Nejdřív mě sjede pohledem, jako bych si z ní snad dělala srandu, a pak vztekle rozrazí skříň s takovou razancí, že se ozve rána jak z děla, až málem nadskočím. Nasupeně vytáhne prostěradlo a s ním v podpaží vyrazí na chodbu. Přísáhám, že vidím ty blesky smrti, které od ní lítají. Vrazí do mýho pokoje, začne z postele strhávat prostěradlo, se vším mlátí a ani se nesnaží svůj vztek skrýt. Kdyby byla jen kyselá, dělám, že to nevidím, každej má někdy blbej den, ovšem tady šlo o otevřenou agresi. Chvíli jen stojím, zírám na ni a přemýšlím, čeho tak strašně špatnýho jsem se dopustila. Pak povídám: „Já si to povlíknu sama.“ To kupodivu zapůsobí, že se trochu uklidní. Že by si konečně aspoň na vteřinu uvědomila, jak se chová? Nevím, poněvadž jen beze slova dokončí svůj úkol a vypadne.
Zhluboka si oddychnu, že to mám konečně za sebou a před sebou čistou postel, ovšem hlavou mi běží, že pokud mám tohle martyrium absolvovat ještě jednou, radši nechám Indiánku, ať mě považuje za prase.
Nicméně, na závěr musím poznamenat, že i přes podobné dílčí nepříjemnosti bych si tuhle porodnici vybrala znovu. Na oddělení porodnictví byl personál do jednoho naprosto skvělej a obzvlášť jedna porodní asistentka, která mě doslova zachránila. Jen díky ní jsem i přes všemožné problémy nakonec mohla přivést miminko na svět přirozenou cestou a bez komplikací. Čert vem pak všechny ty vševědoucí Indiánky na oddělení šestinedělí – tam už (snad) tolik škody napáchat nemůžou...
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