O neviditelné spolužačce
Velkou část puberty a ještě pár let na vejšce jsem se naproto ztotožňovala s heslem, že každá reakce je lepší než žádná reakce – tedy i ta záporná. A taky se jím samozřejmě řídila.
No, teď po více než dvaceti letech můžu říct, že většinu času jsem nejspokojenější, když mi okolí dává pokoj a nijak nereaguje. A přesto stále dostávám víceméně stejnou porci pomluv a hejtů. Proč? To se možná dozvíme na konci článku.
Ale teď už konkrétní zážitek, na němž jsem si naplno uvědomila, co je ještě horší, než když vás někdo pomlouvá.
Do zaměstnání, v němž tehdy pracoval můj přítel, nastoupila nová kolegyně. Na tom by nebylo nic zásadního, kdyby ta kolegyně po nějakým čase neprohlásila, že mě zná. Což by taky nestálo za zmínku, jenže já pořád nemohla přijít na to, která to vlastně je. Prý mě zná z antropologie – dobře, studovaly jsme tedy stejný obor. Jméno – Pavlína Novotná mi absolutně nic neříká. Ani podle popisu netuším, kdo by to mohl být. Když uvidím její fotku, přísahala bych, že tuhle holku jsem v životě neviděla. Což se mi stává výjimečně. Já bývám ta, která si pamatuje všechny lidi, s kterýma si hrála před třiceti lety na dvorku (navíc celým jménem), a když se k nim přihlásí, civí na ni jak na zjevení.
„A neplete si mě náhodou s někým?“ ujišťuju se. „Ne, ne, vypadá, že si vzpomíná hodně dobře... říká, že jsi ve škole pořád něco hlásila, hlavně prý na jednom semináři z antropologie. A nevyjadřuje se o tobě zrovna lichotivě“, povídá přítel. Aha. Začíná mi svítat. Tehdy na semináři...
... náplň hodin měly být především diskuze o textech, které jsme dostávali za úkol přečíst doma. Jenže on nikdo nediskutoval. A to byl problém. Náš učitel, doktorand, se marně snažil rozproudit debatu, takže jsem se toho brzy ujala a neříkám, že nerada. V první řadě mi dělalo dobře být středem pozornosti a diskutovat s mladým, sympatickým chlápkem. Ovšem bavilo mě i samotný rozebírání textů, zamýšlení se nad nimi, hledání souvislostí a vymýšlení nových. A taky mi ho bylo líto. Představila jsem si, jak nepříjemný musí být, když se snažíš, vymýšlíš, připravuješ se poctivě na kažou hodinu a studenti na to kašlou. On totiž profesně nedělal vůbec nic špatně, o tématech a textech věděl nejmenší podrobnosti, do toho pokládal konstruktivní a promyšlený otázky a ještě navíc uměl ocenit iniciativu studentů. Jenže bohužel, působil hrozně nejistě a jak spolužáci pochopili, že když nebudou reagovat, nic jim neudělá, jen se bude víc a víc utápět ve svý nejistotě a bezmoci, přicházeli si seminář jen odsedět.
Takže jsem nastoupila já. V prvních hodinách jsem s ním mluvila téměř sama, ale postupně se přidávali další a další lidi, který jsem vyprovokovala k nějaký reakci. Kolikrát jsme se tam už i slušně dohadovali, protože jsem chtěla se svými názory samozřejmě vyhrát... No, zkrátka, stal se z toho diskuzní seminář, jak má být.
Navíc mi jednou po hodině ten učitel povídá: „Já jsem hrozně rád, že Vás tu mám! Kolikrát vůbec nevím, jak ty lidi rozmluvit, rozproudit debatu a vy se toho vždycky tak ujmete a ostatní se přidají. A je vidět, že texty poctivě čtete a přemýšlíte nad nimi, to se mi líbí.“ A mně se zase moc líbilo, co mi řekl... nemyslete si, i tehdy jsem oplývala jistou dávkou seberelexe a občas mě napadlo, jestli ho svými „hlášeními“ neobtěžuju...
Tohle jsem si tehdy celý přehrávala znovu v hlavě, když přítel vykládal, jak mě ta Pavlína kritizuje. Nejdřív jsem se rozčílila – za prvý – co mě má co pomlouvat před přítelem? Za druhý – co mě má vůbec co pomlouvat? A za třetí – jak si dovoluje mě pomlouvat za aktivitu, když ona se evidentně nikdy o nic nepokusila? Navíc tak dokonale, že jsem si jí za celý rok ani nevšimla.
Jenže pak se na celou situaci podívám jinak. Jasně, klidně jsem tehdy mohla někomu připadat protivná. Chtěla jsem být středem pozornosti, pořád jsem se hlásila o slovo, když měl někdo jiný pohled než já, snažila jsem se mu ho okamžitě vyvrátit a ukázat, že ten můj je lepší. Rejpala jsem do všeho. Na všechno jsem měla odpověď. Celá hodina se točila kolem mě.
Na druhou stranu, všichni začínali na startovní pozici jako já, ale o slovo se nehlásili. Nechali mi dobrovolně volný pole působnostia, a tak jsem jen využila díru na trhu.
A teď si představ, že jsi obézní, zanedbaná a zřejmě dost zakomplexovaná holka – Pavlína Novotná. Bojíš se mluvit před ostatními nebo ani nevíš, co říct. Nenapadají tě pádný argumenty a pokud jo, nedokážeš je sdělit, natož prosadit. Radši jen sedíš a o nic se nepokoušíš - co kdyby ses ztrapnila? A pak chodíš rok na seminář s protivnou holkou, která „pořád něco hlásí“, v práci zjistíš, že žije s tvým kolegou (který se ti možná líbí) a ty se nezmůžeš na nic jinýho, než že ji před ním pomlouváš. A nejsmutnější na celý tý věci je, že ta protivná holka dodnes netušila, že vůbec existuješ.
Jak jsem si tohle uvědomila, vztek mě pomalu přešel. Vždyť jsem mohla dopadnout o dost hůř, než že mě nějaká nána pomluví. Neříkám, sama po těch letech vidím, čím jsem ostatní štvala, co jsem mohla udělat líp, co nedělat, co se naučit... a myslím, že jsem spoustu věcí vytříbila nebo odstranila. Ale rozhodně jsem se nezačala řídit heslem: „Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“ Poněvadž logicky – ani ničeho nedosáhne...
Tenkrát jsem si dělala, co jsem chtěla, a nebála se. Šla jsem do věcí i za cenu toho, že se nepovedou. Dělala jsem si je po svým, což se snažím doteď. Ale už ne primárně proto, abych byla vidět, ale abych byla spokojená. Protože kdo žije podle jiných, spokojený nebývá.
K tomu, aby vás někteří neměli rádi, často stačí jen fakt, že si žijete podle sebe a nezajímá vás, co si o tom myslí oni. A ani jim to nemusíte nijak cpát pod nos. Oni sledují a moc dobře vidí. Vidí, co děláte, kam chodíte, jak se oblékáte, s kým se bavíte nebo co jíte. A když nezapadáte, řeší vás s ostatními. Což ukazuje, že jste pro ně nějakým způsobem zajímaví, takže se netrapte. Horší by bylo, kdyby o vaší existenci neměli ani tušení.
Alena Šnajdrová
Jak se se mnou Alan rozešel
Jeden z nejabsurdnějších rozchodů, co jsem zažila... Na druhou stranu, pokud přihlídneme k jeho věku, dá se pochopit, že se chlapec zachoval jako rozmazlený dítě, který zahodí hračku a jakmile po ní sáhne někdo jinej, je zle.
Alena Šnajdrová
Jak jsem se s tebou vyspala
Kde jsme to minule skončili? Ano - u šťávy z kuřecího, u toho, že jsem byla ve svým „pokročilým věku“ ještě panna... u tvýho šoku, našich věčných hádek a mýho remcání. A dnes se jednoduše podíváme na to, jestli jsi byl ten pravý.
Alena Šnajdrová
Jak jsem se ti líbila
Je to skoro dvacet let, co jsme se poznali na jedný internetový seznamce. Potácela jsem se zrovna v jednom z nejšílenějších období svýho života a asi hlavně proto jsem ti dala šanci. No, ještě proto, že ses mi fyzicky líbil...
Alena Šnajdrová
Začalo jaro, vylezly smažky
Bydlím v poměrně klidné části města a ještě před pár lety jsem tu bezdomovce vídala výjimečně. A i když pořád jsem vcelku spokojená, rok od roku se situace zhoršuje a to, co se mi dělo poslední týden, už byl extrém.
Alena Šnajdrová
Holky to chtěj taky... a Tonda chce holky
Dnes zase jeden příběh z tanečních. Tentokrát o Tondovi Opici, který balí kámošku, ale ta ho k jeho smůle nechce. Rozhodneme se dotěrného ctitele odradit, jenže se nám to trochu vymkne z rukou.
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Smíchov čeká velká tramvajová výluka, 6 linek změní trasu. Jak to bude s náhradní autobusy?
Smíchov čeká tramvajová výluka, která potrvá déle než dva týdny. Kvůli instalaci železničního mostu...
Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka
Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...
Letecký obr se vrací do Prahy! Airbus A380 přiveze i luxusní novinku pro cestující
Na Ruzyni se vrací pořádný obr. Milovníci letadel si mohou do kalendářů zakroužkovat čtvrtek 1....
U soudu v Ostravě stane bývalý poslanec Wolf obžalovaný za vyhýbání se vězení
Před Okresním soudem v Ostravě dnes stane bývalý poslanec za ČSSD (nyní SOCDEM) Petr Wolf...
A hop!!! Tělocvična v Bohdalově na Žďársku patřila o víkendu králičímu sportu
Z tělocvičny v Bohdalově na Žďársku se o víkendu chvílemi ozývá hlasité mlaskání. Po kobercích na...
Senior na Šumpersku vjel na železniční přejezd, střet s vlakem nepřežil
Řidič osobního automobilu zahynul v neděli odpoledne v Bohdíkově na Šumpersku po střetu s osobním...
Na jihu Čech zasahovali u dvou nehod. Letadlo vyjelo z dráhy a spadl parašutista
Policisté v neděli na jihu Čech řešili nehodu letadla v Hosíně na Českobudějovicku a pád...
Pronájem bytu 1+kk 52m2 - Veselice - Vavřinec v okrese Blansko cena je uvedena včetně energií
Vavřinec, okres Blansko
15 000 Kč/měsíc
- Počet článků 193
- Celková karma 14,80
- Průměrná čtenost 1218x