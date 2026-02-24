Jak zabít nejromantičtější bar na světě
A někdo neslyšel. Možná přes to techno valící se z repráků. No, ale nepředbíhejme...
Stalo se to jednoho večera v Portugalsku... Koupíme si s manželem flašku růžovýho vína a že ji někde v klidu u moře vypijeme. Chvíli couráme po promenádě podél pobřeží a pak se usadíme na jednu ze skal tyčících se vysoko nad hladinou a vychutnáváme kouzlo okamžiku. Slunce zapadá docela rychle, začíná se stmívat a jak se tak rozhlížím kolem, najednou mě v houstnoucím šeru upoutají nějaká světla ve skále hluboko pod námi. Nejdřív si říkám, že mě šálí zrak, pak mě napadne, že jsem skrz mezery mezi kameny zahlídla světla nějaké loďky, ale když se nahnu nad útesy, najednou to vidím! Pod námi je nějaká restaurace nebo bar!
„Hele, koukni támhle“, zatahám muže za rukáv. „Ty jo, nějaký posezení, to vypadá dobře.“ „Tak tam zítra půjdeme? To bude romanťárna jak blázen“, těsím se.
Druhý den vyrážíme. Chvíli hledáme cestu, ale pak si všimneme kamenných schůdků vedoucích hluboko do nitra skal. Ne, to trochu přeháním, ale faktem je, že musíme z útesů sestoupit hodně dolů, jen pár metrů nad hladinu moře. Už ze schodů, ještě než se před námi otevře bar v celé své kráse, dost nepříjemně vnímám hlasitou hudbu, která se sem ale vůbec nehodí. Nahoru na útesy nedolehla, stejně jako ani ostré osvětlení, které mě praští přes smysly hned vzápětí. Prostředí působí sice na první pohled úchvatně – žádné uměle vybudované zdi, jen stolky zasazené do díla přírody – jakési jeskyně beze stropu, se stěnami z béžového kamene, který vytváří nepravidelné sloupy roztodivných tvarů. Nad námi jen hvězdné nebe, pod námi šumění moře. Jenže!
Realita diametrálně odlišná. Hledáme volné místo – problém. Bar narvaný, stolky těsně u sebe, roztroušené náhodně a neútulně po prostoru. Do toho hudba z repráků na plný pecky a ještě ke všemu nějaký techno. Míň by se sem hodil už snad jen heavy metal. A všechen ten kravál završují hlasitě se bavící lidí, co se jen marně snaží překřičet repráky. Do obličeje šajn „minireflektorů“. Výsledek? Z hvězdnýho nebe nemáte nic, z šumění moře už vůbec ne.
Objednáme si Piňa Coladu, stylově, že... No, čekáme celkem dlouho, ale sedíme blízko baru, tak mám možnost sledovat, co se tam děje. Vidím chlápka míchat koktejl a pak vítězoslavně sáhnout do ledničky pro šlehačku ve spreji a šlehnout tam plnou dávku. Ano, přímo do naší Piňa Colady. Nejsem nějaký hnidopich a fajnšmekr, ale fakt by mě nenapadlo, že v Portugalsku na pobřeží v rádoby vymazleným baru mi zlejou koktejl šlehačkou ve spreji. A jako bonus ho narvou ledem takovým způsobem, až mám v žaludku pocit, že mi tam vyrostl rampouch. No, naklopíme to do sebe, já ani nedopiju a mizíme, zklamání největší. A přitom takovej zážitek to mohl být.
Nechápu. Vždyť místo samo o sobě už je tak atraktivní a romantický, že se dál nemusí vymýšlet skoro nic. Stolky (klidně úplně obyčejný) rozmístím tak, aby lidi měli soukromí a klid. Prostředí můžu doplnit tlumenou relaxační nebo romantickou (třeba orchestrální) hudbou. Jednou do týdne například i živou kapelou s možností si zatancovat. Ovšem v tomto případě méně je mnohonásobně více, takže já osobně bych nepouštěla nic a nechala vyniknout šumění moře a pleskání vln o skaliska. Osvětlení bych zvolila nejtlumenější možné (jen aby se lidi nezabili na schodech a poznali prázdný stolek) a drinků nabízela méně, ale z kvalitních surovin, klidně lokálních, a vypíchla to v nápojovém lístku. Proč nenechat vyniknout jedinečnou krásu místa, kvůli níž tam určitě většina hostů přišla?
Ovšem chápu, narváno měli, turistů celou sezónu spousta a stejně tam většina přijde jen jednou, takže proč se snažit? I když se jim tam líbit nebude, přijedou další, nechají se zlákat romantickou polohou ve skalách a podruhé už chodit nemusí. Jedna návštěva a dost, účel splněn, však přitáhnou další nevědomí... a tak pořád dokola.
Což nic nemění na tom, že mi to stále připadá jako obrovská škoda.
Alena Šnajdrová
Ženy se mají navzájem podporovat... Vážně? A mohla bych to vidět?
V článcích a diskuzích na mě dost často vyskakuje téma „Ženy sobě“. Aneb jak si máme navzájem pomáhat a podporovat se - kamarádky, kolegyně, příbuzné, sousedky, známé i neznámé... Inu, myšlenka hezká, ale...
Alena Šnajdrová
Postříkat či nepostříkat... to je, oč tu běží
Ženy, bojíte se za tmy samy venku? Nosíte něco na sebeobranu? Já svírám v ruce pepřák, cítím se s ním klidnější, ale nevím jestli by mi vůbec pomohl. Už před lety jsem totiž narazila na jedno zásadní úskalí.
Alena Šnajdrová
Jak mě sbalil Dan aneb miluju odvážný mužský
„Pamatuj si, Alenko, že chlap ženskou nikdy nesbalí, vždycky sbalí ona jeho jako první.“ Cože? Co mi to tu povídáš, dědo? To si říkáš stará škola?
Alena Šnajdrová
Mirek Houbička aneb s huličem se nedá ani tancovat
Další ze série příběhů z tanečních. Tentokrát se zaměříme na sympaťáka Mirka, s nímž to ze začátku vypadalo slibně - že by kromě tancování mohlo proběhnout i nějaké rande. Bohužel, kde jsou lysohlávky, není středa, potažmo rande.
Alena Šnajdrová
Pomoct napadené ženě nebo si hledět svýho?
Ještě před pár lety jsem měla úplně jasno - jistěže pomoct nebo se aspoň pokusit. A pokud jsi statný, (relativně) mladý chlap, stává se to téměř tvojí povinností. Pak mi ovšem můj kamarád nabídl zcela nový pohled na věc...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Dálnici D2 u Břeclavi ve směru na Brno zablokoval převrácený kamion
Dálnici D2 u Břeclavi v noci uzavřela nehoda kamionu. Nákladní vůz leží na boku a blokuje všechny...
Lidi popudilo kácení u katedrály. Bude to nejhezčí park, uklidňuje je biskup
Na Dómském pahorku v Litoměřicích začala rozsáhlá proměna prostoru. Z náměstí před katedrálou...
Pomáhají s péčí i kojením. Porodní asistentky jsou v kurzu, nemocnice ladí systém
V pohodlí domova pomohou se zvládáním základní péče o novorozence i s kojením, zkontrolují stav...
Výuku zvládli, řidičák nemají. Autoškoly berou víc žáků, než zvládnou přezkoušet
Získání řidičského průkazu v Praze nemusí nyní komplikovat ani tak samotný průběh výuky, ale spíš...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 187
- Celková karma 14,89
- Průměrná čtenost 1227x