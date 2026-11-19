Deník zanedbané matky
Jak jsem dopadla? Můžete hádat třikrát.
Ne, že bych ty matky někdy otevřeně kritizovala nebo se do nich navážela, to vůbec. Bylo mi jich vlastně líto a chápala jsem, že jsou unavený a vyčerpaný, ale, ač se považuju za dost empatickýho člověka, úplně se mi nedařilo do nich vžít.
Holt, většině věcí člověk naplno neporozumí, dokud je sám neprožije...
Vždyť přece nemůže být tak těžký se upravit i s miminem, pokračovala jsem v úvahách. Základní líčení mi zabere tak pět minut, k tomu stačí umýt si vlasy a hezky se oblíct – mám zajetý kombinace, co nosím do práce, to bude v pohodě. Jo a s oblibou jsem hlásala, že oblíct se hezky přece zabere úplně stejně času jako oblíct se hnusně. A nenapadlo mě nic lepšího, než tohle extra vtipný moudro vítězoslavně hlásit jednomu svému moudrému příteli. Nesmál se. Jen rozvážně pokýval hlavou a pak prohlásil: „Pleteš se.“ Tse, ten toho zase ví... ušklíbla jsem se tenkrát v duchu.
Význam jeho „pleteš se“ jsem naplno pochopila, až když jsem jako vyčerpaná, zanedbaná troska v pokydaných legínách a se spánkovým deficitem na deset let dopředu stála před skříní plnou hadrů do práce a neměla daleko do pláče. Před očima se mi míhají všechny ty barvy, střihy, sukýnky, šatičky, límečky, knoflíčky... Sakra, chci se jen trochu hezky oblíct do restaurace, tak proč tam stojím vražená do podlahy už deset minut neschopná si cokoliv vybrat? No proč... z postýlky ke mně doléhá srdcervoucí pláč dcerky a já se nedokážu zkoncentrovat na cokoliv jinýho. Copak jí je? Má hlad? Bolí bříško? Chce, abych ji pochovala? Abych tam byla s ní? A co vlastně obleču jí? Bude zima? Nebo se do tý doby oteplí, než vyrazíme? Neušpiní si oblečení? Radši jí vezmu náhradní... ale co? Ty nejlepší bodýčka má všechny špinavý. Sakra, mysli, přece tam musí ještě mít něco dalšího. Jo a plínky nesmím zapomenout. Vezmu si radši ten velkej batoh.
Ale neee, spoustřeď se, co si vezmeš ty? Tyhle šaty jsou dobrý. No jo, jenže v těch se nedá kojit. A v tamtěch taky ne... ani v těchhle. Dobře, tak šaty ne, tedy sukni a tričko. Tohle. Fuj, to je zpocený, nesmím ho zapomenout vyprat. A tohle je až ke krku, nedá se v něm kojit. Tahle sukně škrtí. A v týhle si taky neudělám pohodlí, až budu chovat malou. Přemýšlej, jaký jsi měla osvědčený kombinace do školy? No jo... jenže to bylo do školy... a vlastně si zrovna teď ani nemůžu žádnou vybavit. Tohle tílko by šlo... ne, vůbec, pod ním bude ta kojící podprsenka vypadat otřesně. Tak já nevim... Zoufale popadnu první triko, v kterým se dá nakrmit mimi a k němu první sukni, v níž si můžu udělat pohodlí. Jakou mají barvu, vzor, styl a jestli se k sobě navíc ještě hodí? Nevím, neřeším. Hlavně, že to JE oblečení.
Líčení? Už jen pomyšlení na něj ve mně vyvolává stres a vyčerpání. Znamenalo by to nechat dcerku plakat o nekonečných pět minut dýl a stejně bych si svou třesoucí se rukou napatlala řasenku všude, jen ne na řasy, v horším se píchla do oka, kruhy pod očima neskryju ani akrylovou barvou a navíc je pravděpodobný, že brzo začnu brečet, takže by se to stejně všechno rozpatlalo.
A podpatky? Na blacklistu po několik let. Jo, teoreticky by to šlo, ovšem praticky? Míra mýho fyzickýho vyčepání dosahuje vrcholu každý den a já budu ještě podupávat za kočárkem v lodičkách??? Ne, díky, nejsem masochista.
Účes? Ahahahahaaaaaa.... Ani nevím, kdy jsem si naposledy umyla vlasy, natož si motat totálně unavenejma rukama (jo, dneska jsem na nich mimčo nosila čistýho času asi dvě hodiny) nějakej pitomej copan. Dej mi pokoj. A stejně už není čas, musíme jít. Stát před skříní a navlíct na sebe květovanou sukni s pruhovaným trikem mi zabralo tři čtvrtě hodiny.
Tři čtvrtě hodiny! A oblečená jsem hnusně.
Najednou mi docvakne, že o čase to není. Je to o mentální kapacitě, o tom, čemu dávám energii, na co se soutředím, co mám v hlavě. A mně už tam několik měsíců jede jen, jestli je malá v pořádku, jestli ji něco nebolí, nemá hlad, není jí zima nebo horko. Kdy usne a kdy se vzbudí, kdy se vyspím já a kdy budu muset zase vstávat, kojit, chovat...
Vím, že vypadám hrozně. Je mi to jedno? Je a není. Jdu na nákup a vypadám jak měsíc nemytej houmles. Zahlídnu někoho známýho a radši se mu vyhnu, abychom se nemuseli střetnout. Někdy se mi to povede a jindy ne. Známá (bezdětná) dneska vzkazovala přes manžela, jestli jsem v pořádku, že jsme se potkaly a nevypadala jsem dobře. Dostanu záchvat hysterickýho smíchu. V pořádku? Nooo, jsem nevyspalá – už pár měsíců. Jsem vyčerpaná – už pár měsíců. Ale jinak dobrý. Vím, že o mě měla pravděpodobně jen upřímnou starost, ovšem obrečím to. Jsem si sakra dobře vědoma toho, jak vypadám. Jenže kolikrát, když večer dcerka po hodině úpornýho pláče konečně usne, nejdu si ani vyčistit zuby nebo se osprchovat, jelikož naprosto zoufale potřebuju spát! Natož si mýt vlasy nebo vymýšlet sladěný outfit na druhý den. Takže jo, vadí mi, jak vypadám, ale ne do tý míry, abych si například ukrojila čas z už tak žalostně krátkýho spánku.
Běží mi v hlavě všechny ty hesla, kterým jsem se snažila věřit. Jakože: „Všechno jde, když se chce/ Všechno je jen o organizaci času/ Život je otázkou priorit/ Kdo chce, čas si vždycky najde.“
Jo, všechno asi jde, ale mně se nechce!!! Chci spát, ležet, čumět do stropu! Organizovat? Musela jsem si zorganizovat čas na kojení, přebalování, koupání, chování, masírování bříška, praní, žehlení... nic dalšího se tam nevejde. Priority? Ano! Moje priorita je miminko! A ne, nechci si najít čas na líčení a oblíkání. Chci spát, jíst a odpočívat.
Jo a mimochodem, když jsem posledně potkala jinou známou, povídala, že vypadám unaveně. A to jsem byla nalíčená a vzala si pěknou sukni s tílkem, který se k ní hodilo. Takže o tom to asi nebude. Únavu a vyčerpání jen tak nepřikryješ make-upem.
A tak jsem se prostě nakonec smířila s tím, že existují určitá období života, kdy prioritou není vypadat hezky, upraveně, žensky, sexy, přitažlivě, odpočatě... ale postarat se o život, bezpečí a potřeby jinýho tvorečka a je to tak v pořádku. Dobře můžu vypadat později, to počká. Tvoreček ne.
Závěrem bych ještě ráda vyjádřila obdiv všem maminkám, které i s miminkem na sebe dbají a vypadají upraveně. Klobouk dolů. Já to nedala.
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