Jak by hodnotil budoucnost Škoda Auto její šéf L Kalma, který tragicky zemřel před 30 lety
Osobní vzpomínka
Tento článek nebude jako obvykle z pera autora souhrnem a komentářem faktů a čísel v třetí osobě, ale mým osobním hodnocením a vzpomínkou. Protože jsem měl tu čest a privilegium pod vedením Ludvíka Kalmy, vynikajícího inženýra, manažera a člověka s ryzím charakterem až do jeho předčasné a tragické smrti pracovat jako tiskový mluvčí Škoda Auto. Ve funkci jsem zůstal do srpna 2002 i za Kalmova nástupce Vratislava Kulhánka.
Příčina tragické smrti Ludvíka Kalmy
Začnu popisem toho, co se stalo v onen osudný den v neděli večer 24. listopadu 1996. Ludvík Kalma, který se nechtěl vzdát svého života v milovaných Českých Budějovicích a přesunout celou rodinu do Mladé Boleslavi, měl o volném víkendu obvyklý rituál. Po odpočinku doma i na oblíbené chalupě na Šumavě si v neděli odpoledne zlepšoval kondici tenisem s přáteli a pak se vydal na cestu do Prahy, kde měl jako předseda představenstva k dispozici služební vilu. Mohl samozřejmě využít služebního řidiče, ale odmítal mu komplikovat jeho život dlouhými cestami na jih Čech a zpět. Respekt a ohleduplnost k životu jiného člověka stály Kalmu jeho vlastní život.
Profesní a životní cestu z českobudějovického domova Ludvíku Kalmovi u Horusic před Veselím nad Lužnicí přehradil v důsledku technické závady nákladní vůz. Plně naložená nákladní souprava Scania měla výjimku na dopravu dřeva, přestože v neděli neměla na silnici se zákazem jízdy trucků co dělat. Šéf Škoda Auto při služební cestě testoval jeden z nejnovějších modelů nové řady Octavia. Trefil ale se svým vozem přímo prostředek mezi nápravami nákladního vozu, který stál napříč silnicí pro poruchu brzd a nebyl z boku při listopadovém nočním šeru nijak osvětlen. Jak škodovce posléze po analýze sdělili odborníci z Porsche, z rychlosti 160 km/hod, kterou mohl šéf Škoda Auto se svým testovacím vozem s registrační značkou „F“ - tehdy bez jakéhokoli omezení rychlosti mimo obec - jet, v okamžiku nárazu srazil brzděním na rychlost 56 km. Ale ocelový boční rám scanie udělal z octavie prakticky kabriolet a setnul vše, co mu stálo v cestě.
O nedělní noci z 24. na 25. listopadu 1996 mne ze spánku vytrhl telefonát člena představenstva a personálního šéfa Škoda Auto Pavla Nováčka: „Milane, Milane, Ludvík je mrtvý!“ V pondělí 25. listopadu už netypicky před 6. hodinou ráno byl Pentagon, ve škodovácké mluvě sídlo vedení společnosti, plný lidí. Všichni měli ve tvářích zdrcení, bol, mnozí neskrývali slzy. Kdo by si z velkých šéfů takové vyjádření úcty, uznání a smutku nad odchodem (i když určitě ne za tak fatálních okolností) od svých spolupracovníků nepřál?
Asi opačné emoce mezi škodováky přineslo letos v září naprosto šokující oznámení šéfa Škoda Auto Klause Zellmera, že přestupuje ke konkurenci. Ale ne k bůhví k nějaké, ale k té úhlavní, čínské, když se po manažersky obvyklém ročním odstupu s konkurenční doložkou ujme od října 2027 řízení značky Volvo, která je majetkově v rukou čínské značky Geely.
Octavia jako nehasnoucí hvězda z nabídky automobilů Škoda
Kalmovu tragickou smrt zaznamenala významná světová média. Německý tisk zdůraznil, že Ludvík Kalma se už nedočká očekávaného úspěchu nového modelu Škoda Octavia. Ta se stala doslova senzací při své světové premiéře na pařížském autosalonu (Mondial de l’Automobile). Na výstavní dny 1. a 2. října 1996 uzavřené pro novináře a odbornou veřejnost jsme z Česka pozvali na 25 novinářů, mezinárodním návštěvníkům se expozice otevřela 3. října. Předtím byla v rámci tuzemské propagace a marketingu Octavia představena tuzemským novinářům už 4. dubna a pak byla zorganizována slavnostní show 1. září 1996 na Staroměstském náměstí v Praze. Sériová výroba nového modelu střední třídy Octavia byla zahájena 3. září 1996.
Foto (z archivu autora) ze slavnostního položení základního kamane 14. února 1995 pro novou montážní halu pro modelovou řadu Octavia. Zprava doleva: šéf koncernu VW Ferdinand Piëch, předseda představenstva Škoda Auto Ludvík Kalma, prezident ČR Václav Havel a ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
I když Škoda Auto pro mne záhadně dosud nezveřejnila celkovou výrobu svých aut od roku 1991, s ohledem na fakt, že v létě roku 2017 to bylo už 20 milionů aut, tak s přihlédnutím na známá výrobní data z let 2018 až 2025 již nepochybně značka od spojení s koncernem VW zatím vyrobila skvělých 25 milionů aut, z toho 8 milionů připadá právě na Octavii, která se již vyrábí ve 4. generaci.
Pro mne je poněkud nepochopitelné nedávné prohlášení šéfa prodeje v ČR, že se tento model se v polovině roku 2027 přestane vyrábět s oblíbeným naftovým motorem 2.0 TDI, ale zákazníkům se nabídne hybridní provedení. Prý o naftu není zájem. Spíše to bude ale úlitba koncernové a unijní strategii co nerychlejšího přechodu na elektrifikované verze. Dieselová verze ojetých škodovek je nadále nejoblíbenějším autem, které si vybírají zákazníci největšího tuzemského autobazaru AAA Auto.
Vraťme se zpět do začátku 90. let. Ještě v roce 1990 byla automobilka na okraji bankrotu kvůli druhotné platební neschopnosti. Socialistický národní podnik Škoda Mladá Boleslav a její produkty s okřídleným šípem měly pověst levné, a proto také nekvalitní značky. Charakterizovaly ji nepěkné vtipy: „Proč má škodovka vyhřívané zadní sklo? Aby při tlačení nepojízdného auta vám nemrzly ruce.“ Nebo: „Co je rychlejší než vůz Škoda? Jeho utržené zadní kolo.“
Historie vstupu koncernu VW do automobilky Škoda
Nicméně mladoboleslavská automobilka se dostala do hledáčku možné spolupráce a plánů expanze ve vedení koncernu VW poté, co značka Škoda udělala v 80. letech obrovský krok vpřed. Pod vedením ředitele svého technického vývoje a šéfkonstruktéra Petra Hrdličky, jehož 92leté narozeniny ve skvělé a stále tvůrčí kondici jsem měl tu čest také osobně letos v září oslavit, vyvinula a představila zcela nový koncept vozu Favorit. Vůz byl vyvinut ve spolupráci s prestižním designovým studiem Bertone a představen veřejnosti v roce 1987. Já sám jsem si toto auto, které jsem nazýval český golf, také koupil.
Po mezinárodní soutěži o vstup do české automobilky, jejíž okolnosti v pozdějším rozhovoru pro týdeník Ekonom popsal Miroslav Grégr jako tehdejší ministr strojírenství a elektrotechniky a klíčový iniciátor privatizace škodovky, a to za významné podpory někdejšího vicepremiéra federální vlády Františka Vlasáka. Koncern VW vstoupil do Škody v roce 1991, v prosinci 1995 zvýšil svůj podíl z 31 na 70 procent a celkem zaplatil 1,4 miliardy marek, tedy asi 27 miliard korun. V květnu 2000 se pak koncern VW stal 100% vlastníkem Škoda Auto, když doplatil 500 milionů marek, tehdy asi 13 až 14 miliard korun. I já osobně jsem si myslel, že by si Česká republika bývala měla podržet 30% podíl v automobilce, protože by ze ziskových výnosů mohla financovat řadu aktivit. Tehdejší politici rozhodli jinak, aktuální příjmy státu byly důležitější než ty dlouhodobé.
Jak jsem rozebral v obsáhlé analýze v březnu 2025 pod titulkem Jak Škoda Auto zachraňuje svou matku VW před bankrotem, jen za roky 2011 až 2023 vyplatila Škoda Auto svému jedinému akcionáři, koncernu VW, dividendy v souhrnné výši 291,77 miliard korun. Vždyť jen za rok 2025 měla automobilka provozní zisk 2,5 miliardy eur, tedy přes 60 miliard korun.
Zásadně kvalitativně přepracovaná řada Favorit a Forman se pak v počátku 90. let stala základem pro rostoucí výrobu a potřebné zisky i při prvních letech spolupráce s koncernem VW, která oficiálně započala 16. dubna 1991. Celoroční objem výroby byl tehdy 170 tisíc aut. V roce 2018 byla s dosud rekordním objemem produkce zaznamenána rekordní výroba 1 285 269 vozů. To se posléze po pandemických a energeticky a ekonomicky krizových letech (v roce 2022 klesla produkce na 764 994 aut) zopakovalo v roce 2025, kdy celosvětová výroba s 1 065 058 vozů značky Škoda znovu překročila milion. Ovšem zatímco v roce 1991 měly ještě mnohé vozy Favorit dle interních koncernových auditových známek hodnocení (ne)kvality blízké nutnosti sešrotování, dnes má 11 modelových řad v produkci takový zvuk, že Škoda je za prvních devět měsíců roku 2026 druhou nejprodávanější značkou v Evropě.
V roce 1994 pak přišel první společný produkt spolupráce Škoda a VW v malém vozu Felicia a posléze Felicia Combi a užitkové verze Felicia Pickup. A díky úspěchu Octavie a Octavie Combi se pak v koncernu otevřely souhlasné dveře k další produktové expanzi. Ta přinesla modelovou řadu Fabia (1999), zmíním dále Superb jako manažerské auto vyšší střední třídy (2001) a pak přišla velká SUV ofenzíva značky trvající dodnes – Kodiaq (2016) a Karoq (2017). K elektrifikaci svých modelů učinila Škoda Auto první kroky v roce 2019, když Škoda elektrifikovaný model Citigo iV a plug-in hybrid Superb iV. Po roce 2020 se vydala značka na cestu produkce plně elektrifikovaných modelů. Ostatně profesionální přehled dnes už 11 modelových řad včetně historie každý najde na webu Škoda Auto.
Škoda Auto ve své prodejní strategii nevnucuje zákazníkům elektromobilní technologii
Ve své obchodní politice se ovšem Škoda Auto na rozdíl od koncernu VW neřídí ideologií nátlaku na prodej co největších objemů elektromobilů, ale jednoduchou filozofií: kupte si jakýkoli automobil, s benzínovým motorem či diesel, hybrid či plně elektrický vůz. Hlavně musí mít na kapotě nápis Škoda. Značka pokračuje na rozdíl od VW ve vývoji spalovacích motorů, které považuje za významné pro řadu z mimoevropských zemí, kam celkem více než se 100 trhy automobilka vyváží a jemuž ve vývojovém centru Škoda Auto šéfuje Marčtin Hrdlička, další z ikonického škodováckého klanu Hrdličků jako škodováckých šéfů a manažerů.
Po postupném ukončování výroby a prodeje na čínském trhu, kde na vrcholu prodávala Škoda Auto až 340 000 automobilů ročně, se soustředila výrobně i odbytově na indický trh, kde loni vyrobila a prodala bezmála 74 000 aut, meziročně o 125 % více. Slibně se vyvíjí spolupráce ve Vietnamu s tamním výrobcem vozů Škoda. Na Slovensku se v závodu koncernu Volkswagen v Bratislavě vyrábí nová, čtvrtá generace modelu Superb a jeho produkce dosáhla 69 500 vozů. Odboráři Škoda Auto nyní vyjadřují obavy, aby koncern nepřemístil výrobu některých ziskových modelů Škoda do výrobní a odbytovou krizi zasažené závody VW v Německu, kdy některé jedou jen na polovinu své kapacity, což by ovšem z hlediska výrobních nákladů smysl nedávalo.
Ludvík Kalma jako klíčový muž skvělého startu Škoda Auto
Pojďme zpět k osobnosti Ludvíka Kalmy (9. 10. 1941 – 24.11. 1996). Po rozhodnutí o prodeji AZNP Mladá Boleslav koncernu Volkswagen se česká vláda a VW rozhodly postavit Ing. Kalmu do čela nové privatizované automobilky. Tehdy 50letý strojař měl totiž zásadní zkušenost z privatizace firmy Bosch v Českých Budějovicích, jejímž byl generálním ředitelem. Jeho čtyři kolegové z představenstva Škoda Auto byli Volkhard Köhler (místopředseda s odpovědností za finance a nákup), Gerald Weber (výroba a technický vývoj), JUDr. Pavel Nováček (personalistika) a Detlef Schmidt (prodej a marketingu).
Od prvního dne oficiální činnosti firmy Škoda, automobilové a.s., později Škoda Auto, se ukázalo, že česká i německá strana měla při výběru „mužů první hodiny“ více než šťastnou ruku. Všichni měli mandát a chuť uspět, ale byla zde řada bariér: jazyk, kultura, rozdílné historické zkušenosti atd. Vyzrálý, životem a prací zkušený, ale nesmírně skromný Ludvík Kalma měl charisma a zejména schopnost sjednocovat konsensuálně celý manažerský tým. Všichni akceptovali neformální vztahy a považovali se za tzv. querdenker, neboli lidi myslící napříč organizací, a nikoli jen za svou svěřenou odbornou oblast. Protože to pionýrské doby firmy vyžadovaly. Jak to, že to doslova pár let po pádu železné opony dvěma podnikům zpoza opačných stran někdejší opony tak dobře vyšlo? Když BMW i po vyslání 2000 svých expertů si koupila, ale přesto nezachránila britskou automobilku Rover před bankrotem. Rozhodující však bylo odhodlání obou stran, „starých“ i pár desítek „nových“ škodováků s německými, norskými, kanadskými a dalšími pasy překonat obtíže prvních let „manželství“ a dokázat své schopnosti ve stále lepších a nových automobilech. Škoda Auto pak svým úspěchem pro česko-německé smíření udělala daleko více než politické proklamace.
Kalmovo klíčovou a ve vrcholovém managementu vzácnou schopností bylo i celé hodiny trpělivě naslouchat svým spolupracovníkům a kolegům. A pak vydal velmi kvalifikované rozhodnutí respektované v Česku i ve vedení koncernu. Vystudovaný strojař Kalma je autorem několika patentů a zlepšovacích návrhů v oblasti strojírenství a metarulgie. Jeho zásluhou se podařilo zrealizovat licenci karburátoru Pierburg a inovovat palivové čerpadlo pro model Favorit. Ludvík Kalma rovněž nedopustil, aby v rámci úspor bylo zrušeno firemní učiliště, což široce postihlo odborná učiliště po celé republice. Naopak expandovalo do podoby špičkové střední odborné školy a logicky posléze v roce 2000 společnost založila vlastní Vysokou školu Škoda Auto. Strategie byla jasná: automobilka se bude rozvíjet tak rychlým tempem, že dostatečné množství špičkových pracovníků na trhu práce prostě nesežene a musí si je vychovat sama.
Souhra a přátelství nejvyšších mužů vedení Škoda Auto
Souhra šéfovského tandemu předseda Ludvík Kalma a Volkhard Köhler, jeho místopředseda a první muž koncernu VW ve Škoda Auto, byla ale naprosto klíčová. A dopadla skvěle, nepochybně také kvůli otevřenosti a charakterovým vlastnostem obou mužů. Nakonec se oba muži a jejich rodiny soukromě navštěvovali doma v Česku i Německu, což je opravdu zřídkavý příklad spolupráce špičkových manažerů, kteří někdy čekají na chyby svých kolegů, aby si mohli kariérně polepšit.
Volkhard Köhler (1943–2000) byl vystudovaný právník a ekonom, jako práva ruka tehdejšího šéfa koncernu Carla-Horsta Hahna měl za úkol mezinárodní expanzi koncernu, a to včetně Číny. Jeho podpis je spolu Hahnovým pod smlouvou o vstupu koncernu do automobilky Škoda. Poté si z Hahnovy nabídky manažerských postů koncernu ve světě vybral právě Mladou Boleslav. Měl odpovědnost nejen za dobré hospodaření, ale také za celkový nákup. Montáž automobilů se dá velmi rychle zorganizovat, ale spolehlivá dodávka špičkově kvalitních dílů na jejich výrobu nejlépe v režimu just-in-time, tedy bez finančně náročných skladových zásob, je mimořádně složitým úkolem. Je výsostně Köhlerovou zásluhou, že se zapojením světových špičkových dodavatelských firem s českými stalo Česko ideálním místem nejen pro Škodu a dodávky koncernu VW, ale také posléze pro Toyotu a Hyundai.
Škoda Auto jako nejziskovější značka koncernu VW
Škoda Auto se v letech 2025 a 2026 stala nejziskovější značkou a hlavní finanční oporou (“cash cow“) celého koncernu Volkswagen. Zatímco zbytek skupiny bojuje s poklesem poptávky, drahými restrukturalizacemi a problémy v Číně, mladoboleslavská automobilka generuje rekordní zisky a marže. S provozním ziskem za rok 2025 ve výši 2,5 miliardy eur překonala i tradiční luxusní tahouny koncernu, jako je Porsche AG (které ve stejném roce vydělalo jen 413 milionů eur). Za prvních devět měsíců roku 2026 dosáhla Škoda provozního zisku 1,9 miliardy eur při vysoké provozní marži 8,3 %.
Příčiny tíživých problémů koncernu VW
Celkový provozní zisk koncernu VW se ve stejném období propadl bezmála o 99 %. Od ledna do září 2026 dosáhl koncern tržeb ve výši 233,4 miliardy eur. Provozní výsledek činil podle průběžné zprávy VW pouhých 71 milionů eur. Ve stejném období předchozího roku to bylo ještě 5,4 miliardy eur.Zároveň Volkswagen prodal po celém světě přibližně 5,88 milionu vozidel. Vydělíme-li provozní výsledek tímto číslem, dostaneme přibližně 12 eur na jedno vozidlo. Provozní rentabilita tržeb tak činila pouhých 0,03 procenta.
Podle analytiků i vysvětlení z koncernu VW za dramatickým propadem nestojí samotná výroba aut, ale 8,7 miliardy eur v mimořádných jednorázových položkách. Ty tvořil zejména odpis hodnoty automobilku Porsche, kdy nepeněžní snížení hodnoty goodwillu značky Porsche činí 6,4 miliardy eur. Když to přeložíme do člověčiny, Porsche zřejmě bez jakékoli analýzy trhu slepě vsadila na to, že zavede pod touto značkou symbolizující luxus v rychlosti elektromobily. Pak s překvapením zjistila, že její zákazníci tiché ševelení elektromotorů místo dunění výkonných spalovacích motorů prostě nechtějí a taková auta ignorují. Porsche se pokorně vrací ke spalovacím motorům a investice do elektromobility odepsal. Další zhruba 1 miliardu eur spolkly odpisy ztrát na čínském trhu a náklady spojené s prodejem závodu v Osnabrücku či rušením výroby některých modelů. Jinak by prý koncern měl hrubý zisk z obratu 3,8 % a na jednom autě 1500 eur.
No připomeňme si další nedávný manažersko-podnikatelský lapsus. Jak napsaly Hospodářské noviny, vlastní software je dlouholetá bolest koncernu VW. Sázka na vlastní vývoj pod dceřinou firmou Cariad zlomila v roce 2022 vaz tehdejšímu šéfovi koncernu Herbertu Diessovi. Ani po jeho odchodu ale problémy se softwarem neskončily. Cariad dále nezvládal vývoj nových modelů, jejich uvádění na trh a zákazníci všech značek si stěžovali na zpomalený a chybující infotainment. Softwarová divize mezi lety 2022 a 2025 vykázala kumulovanou provozní ztrátu devět miliard eur (zhruba 220 miliard korun). Koncern VW v průběhu posledních let fakticky odepsal původní strategii i miliardové investice do Cariad. Místo toho uzavřel VW miliardové partnerství s jinak výrobně trpasličí americkou automobilkou Rivian (investice až 5,8 miliardy dolarů) pro západní trhy a s čínskou automobilkou Xpeng pro čínský trh. Hlavní rival západních automobilek, Čína, ale vyvíjí nejen software, ale celou architekturu elektrických vozů, jak loni na podzim dokonce s hrdostí oznámil šéf koncern Oliver Blume.
Elektromobilita prohlubuje ekonomické potíže koncernu VW
Za prvních devět měsíců roku 2026 dodal koncern Volkswagen evropským zákazníkům 586 100 čistě elektrických automobilů, což představuje meziroční nárůst o 12,1 procenta. Ve třetím čtvrtletí růst ještě zrychlil. Od července do září automobilka v Evropě předala 209 100 elektromobilů, meziročně o 19,6 procenta více. Elektrický pohon tak již představuje přibližně pětinu všech vozidel, která koncern v Evropě dodává zákazníkům. Podle vedení Volkswagenu za tímto vývojem stojí především vysoké ceny pohonných hmot a rozšiřující se nabídka dostupnějších elektrických modelů. Významnou roli hraje nová rodina městských elektromobilů, do níž patří Volkswagen ID. Polo, ID. Cross, Škoda Epiq a Cupra Raval. Koncern na tyto čtyři modely evidoval již přibližně 150 tisíc objednávek.
A jaký je s tím spojený problém? VW nemá ve své moci celý hodnotový řetězec výroby elektrických aut. Příklady: Klíčový kov lithium pro baterie se ve světě obchoduje v čínské národní měně, kobalt, jehož je v 500kg baterii vozu typu Škoda Enyaq kolem šesti kilogramu, těží při otrocké práci i děti v Demokratické republice Kongo, která je pod protektorátem Číny. Baterie se v koncernu a ve Škoda Auto vyrábějí z čínských modulů, na nichž už Čína realizuje vysoké zisky. Devět z 10 baterií elektrických aut na světě je čínských. Na tom stále nedokázaly západní automobilky nic změnit. A o (ne)funkčním software v koncernových vozech už řeč byla.
Výroba elektrických aut nepřináší očekávané zisky a podle finančního šéfa koncernu VW Arno Antlitze je už nyní v objemech, které očekával až v roce 2029. To je samozřejmě eufemismus, protože prodej elektrických aut je ve skutečně spojen s nulovou či zápornou marží. Nedávno to bez obalu na zasedání Sdružení automobilového průmyslu (AUTOSAP) v Praze řekl zástupce Škoda Auto. Podle něj i úspěšná Škoda Auto musí prodat pět elektromobilů, aby se přiblížila marži jednoho auta se spalovacím motorem.
Aby pomohla svému krizí zmítanému autoprůmyslu, vláda kancléře Friedricha Merze zvýší v roce 2027 dotace na nákup elektrických a některých plug-in-hybridů. Na tento účel má být vyčleněno 1,72 miliardy eur, přičemž původně mělo jít jen o 803 milionů eur. Financování dotací na elektromobily má pocházet z mimorozpočtového klimatického fondu, jehož financování ve výši 100 miliard eur spolková vláda kryje na dluh, stejně jako na dluh chce krýt 37 % všech výdajů z plánovaného rozpočtu ve výši 555 miliard eur na příští rok. Soukromé osoby mohou získat dotace ve výši 1 500 až 6 000 eur na jedno auto v závislosti na svém příjmu, typu vozidla a počtu dětí. Základní limit tohoto socialistického dotování je maximální hrancie 80 000 eur příjmu na rodinu ročně. V letech 2016 až 2023 různé spolkové vlády na podporu elektromobility utratily 10 miliard eur z daní občanů.
Přitom prodej elektrických aut je nesmírně důležitý, aby automobilky omezily drastické pokuty od Evropské komise. Pokud totiž nebude v součtu za roky 2025 až 2027 v jejich prodané flotile aut asi čtvrtina plně elektrických vozů, pak nesplní zákonný limit 93,6 emisí CO2 na km jízdy a za každý gram navíc zaplatí automobilka do pokladny Evropské komise 95 eur. Automobilky si už jistě vytvářejí na tyto pokuty opravné položky v řádech miliard eur a řeší účetní dilema: bude lepší prodat elektrické auto se ztrátou nebo zaplatit emisní pokutu? Proto také automobilky postupně zdražovaly modely se spalovacími motory až na úroveň elektrických aut, čímž si současně vnitropodnikově pomohly financovat ztrátovou elektromobilitu. A nekritičtí stoupenci aut na baterky ještě bohorovně vyhlašují: „Vidíte, že se cena elektromobilů dostala na roveň spalováků!“
Restrukturalizační program koncernu VWV létě 2024 zjistil koncern VW, že je v krizi a že bude propouštět 35 000 lidí. Odva roky později je situace koncernu VW ještě horší. Dosavadní restrukturalizační programy nezabraly, lukrativní čínský trh se pro koncernové vozy nezlepšil, ba právě naopak, což je problém i prémiových značek Mercedes-Benz a BMW. Přitom krizi koncernu VW mají napravovat titíž klíčoví manažeři, kteří ji zavinili. Nyní se vedení koncernu chce rozloučit dokonce se 100 000 zaměstnanci ze svých přibližně 657 000 pracovních míst v Německu i po celém světě a zavřít v Německu čtyři závody. Má se zásadně omezit příliš široká nabídka modelů a jejich výbav.
Nyní šéf koncernu Blume vyhlásil cíl zmrazení platů a mezd v koncernu na roky 2027 a 2028. Odboráři v Německu protestují. A o to více ve Škodě Auto, která by zřejmě kromě „kojení své matky“ VW skvělými zisky měla ještě odevzdávat do Wolfsburku obrazně řečeno krevní konzervy od Škodováků. Tedy jako demotivační odměnu za dobrou práci, samozřejmě prý bez bonusů a odměn? Více než 30 let nejdéle sloužící odborářský boss v Česku, šéf škodováckých odborů Jaroslav Povšík už předem varuje, že jeho lidé vyrazí na stávkové barikády.
Elektromobilita naráží na neschopnost dosahovat zisků díky úsporám z rozsahu
Problémem celé transformace automobilového průmyslu na politicky a ideologicky prosazovanou elektromobilitu je, že nemůže čerpat úspory z rozsahu. Návratnost investic do elektromobility je s nedostatečnými objemy výroby a prodeje v nedohlednu, zato emisní sankce za rohem. A vlastní západní technologie, jež by tuto oblast zlevnily, stále nejsou k dispozici. A k tomu ty miliony zřejmě „nevděčných“ zákazníků zpochybňujících spásonosnost elektromobility stále chtějí jezdit auty na benzín a naftu, přestože pohonné hmoty jsou mimořádně drahé a po zavedení nových emisních povolenek ETS2 v lednu 2028 ještě více podraží. A to vše se děje ještě před tím, než nejsilnější konkurence z Číny překoná celní bariéry a začne vyrábět svá auta přímo v EU. Už má 11% podíl na trhu a v případě celně dosud neblokovaných hybridů dokonce třetinu.
Co bude se Škoda Auto v případě prohlubujících se problémů koncernu VW
Košile je bližší než kabát, a tak si lze oprávněně položit otázku, co bude se Škoda Auto, 100% dceřinou firmou koncernu VW, pokud by skupina své ekonomické problémy nezvládla? Masové propouštění a zavírání závodů přijde koncern podle manažerských a odborářských smluv v příštích letech na desítky miliard eur kompenzací – viz krizi koncernu VW mají napravovat titíž klíčoví manažeři, kteří ji zavinili.. Ostatně VW už začal se sondáží prodeje svých některých zbytných aktiv, jako je motocyklový výrobce Ducati. Indové mají převzít většinu firmy Škoda-VW India. Chtěli by akcionáři Škoda Auto v nejvyšší nouzi výhodně prodat, i když to nyní vypadá jako vaření polévky ze slepice snášející zlatá vejce?
Kromě toho snad nepřipluje další „černá labuť“ jako aféra Dieselgate, která vypukla v roce 2015 a která se týkala falšování emisí z provozu aut na naftu. Koncern VW z jeho koncového zisku zejména v USA dosud připravila o 33 miliard eur.
Ohrožení hospodářství celé České republiky
Škoda Auto ovšem není jen tak nějaký podnik. Je to nejvýkonnější společnost tuzemské ekonomiky, který v rámci celého průmyslu výrobců aut a dodavatelů vytvářejí 10 % HDP Česka a 25 % exportu republiky. Proto musí další osud automobilky také bedlivě sledovat vláda a odpovědné státní orgány. Vždyť přímo a nepřímo autoprůmysl v Česku dává dobrou práci půl milionu lidí.
Spekulace o příčinách smrti L. Kalmy v kontextu osudu jeho kolegy Volkharda Köhlera
Když se vrátíme k onomu osudnému večeru 24. listopadu 1996, objevily se také spiklenecké teorie. Některé z nich shrnul v únoru 1997 přední německý zpravodajský týdeník Der Spiegel. Byl jsem zanedlouho po tragédii na místě nehody a do konce mých dnů mi budou její příčiny trápit hlavu.
Dobře vím jen následující: když podle koncernových personálních standardů dostal Ludvík Kalma od šéfa koncernu Ferdinanda Piëcha šest měsíců předem nabídku, aby po 16. dubnu 1997 nadále vedl Škoda Auto další tři roky, odvětil nejmocnějšímu bossovi evropského autoprůmyslu, že má jedinou podmínku – aby jeho zástupcem a místopředsedou představenstva zůstal Volkhard Köhler. Toho ovšem Piëch bytostně nesnášel stejně jako po svém nástupu do funkce v roce 1993 manažersky „popravil“ na 50 členů představenstva a vrcholných manažerů koncernu po celém světě spojených s érou jeho předchůdce Hahna a dosadil do vedení značek své lidi, zejména šéfy technického vývoje.
Kalma tragicky zemřel. K 15. dubnu 2017 Köhler, jehož už nikdo neobhajoval, dle vypršené smlouvy skončil ve funkci. Koncern pak prostřednictvím některých médií dokonce spustil proti Volkhardu Köhlerovi hanlivou kampaň s obviněním z korupce. Skončila nakonec omluvou a mnohamilionovým vyrovnáním ve prospěch Köhlera.
Volkhard Köhler zůstal působit v České republice a radil českým firmám hlavně z dodavatelského průmyslu. S naší kompatibilní chemií osobních vztahů jsme si spolu mimořádně rozuměli a s mou znalostí němčiny na úrovni rodilého mluvčího jsem to měl velmi usnadněno. Proto jsem byl vnímán ve Škoda Auto i v koncernu jako Köhlerův neformální poradce. Po odchodu ze Škoda Auto náš vzájemný vztah nabyl úrovně osobního přátelství i na úrovni tykání. A to včetně mé manželky a Ines, manželky Volkharda, s níž se stýkáme dodnes, a vzájemných návštěv na jeho statku v Německu a u mne na krkonošské chalupě. „Spíte ve stejné manželské posteli, jako spali Kalmovi,“ řekl mně a manželce Volkhard na svém statku v Barwedelu nedaleko Wolsfburgu, když jsme za Köhlerovými v létě 1997 přijeli. A společně jsme vzpomínali na báječného Ludvíka Kalmu a na společenské akce spojených manažerských týmů v oblasti působnosti obou šéfů.
Celoživotní napětí z odpovědné práce, špatná životospráva s nepravidelným jídlem, Köhlerův spánek maximálně čtyři hodiny denně a posléze stres z nactiutrhačné kampaně nakonec dospěly k logickému vyústění. Velmi mne zasáhlo, když mi jako jednomu z prvních lidí na Vánoce 1997 zatelefonoval se zjevným pohnutím, že mu lékaři diagnostikovali rakovinu. Bojoval s ní přes dva roky a nechtěl ji brát moc na vědomí. Zažil jsem s ním jako spolujezdec cestu k českým firmám, kdy si za jízdy jako řidič píchal injekci proti bolesti do těla.
15. února 2000 Volkhard Köhler v 56 letech zhoubné nemoci podlehl. Na jeho pohřbu v Barwedelu jsem pak viděl snad všechny bossy koncernu VW. Kromě jediného - Ferdinda Piëcha.
Návrh na státní vyznamenání
Jako někdejší ředitel odboru komunikace a marketingu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jsem pro tehdejšího ministra Jana Mládka připravil návrh na státní vyznamenání pro Ludvíka Kalmu a Volkharda Köhlera. Ministr s potěšením můj návrh 30. května 2014 podepsal a já ho osobně donesl na Hrad do Kanceláře prezidenta republiky Miloše Zemana.
A začala podivná komunikace, která je někdy v historii tak typická pro českou malost. Z Mladé Boleslavi jsem i z úrovně představenstva dostával na ministerstvo telefonáty, že návrh vyznamenat V. Köhlera není dobrý, protože Škoda Auto chce prosadit ocenění C.-H. Hahna. Ten ovšem byl na daleko vyšší úrovni než i významní členové jedné koncernové značky. V pozadí byl očividný a upocený strach českého managementu, že vyznamenání Köhlera se i 14 let po jeho smrti dotkne stále mocného bosse automobilového průmyslu Ferdinanda Piëcha a to dopadne na české manažery.
Nakonec 28. října 2014 dostal české státní vyznamenání skutečně a oprávněně bývalý šéf koncernu Hahn, který měl samozřejmě největší zásluhu na vstupu VW do České republiky. Protokol Hradu ovšem vyznamenání Hahna, který byl ve Valdštejnské jízdárně ve věku 88 let osobně přítomen a který se dožil 96 let, při slavnostní ceremonii dokonale zmatlal. Kancléř Hahna totiž představil jako „bývalého ředitele Škoda Auto“. Vdova po Ludvíku Kalmovi, Marie, vyznamenání za svého zesnulého chotě také na Hradě převzala. Volkhard Köhler vyšel naprázdno.
Ludvík Kalma s Volhardem Köhlerem a dalšími kolegy položili za prvních 5-6 let své práce tak skvělé základy obnovené slávy třetí nejstarší automobilky na světě, že na nich Škoda Auto staví mimořádně úspěšně dodnes. Je pravdou, že firemní majitelé se mohou měnit, rozhodující je ale zachovat špičkově kvalifikovanou práci s vysokou přidanou hodnotou. To by byl nepochybně názor Ludvíka Kalmy, pokud by se dožil dnešních dnů.
Epilog
Když přijedete do Mladé Boleslavi a z D10 sjedete do centra města paralelně podél železniční tratě po nedávno postavené dopravní tepně ulehčující mimořádně silný automobilový provoz ve městě, na jejím začátku najdete nenápadnou ceduli na tyči. Sděluje projíždějícím, že jedou po Třídě Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera.
Jinak automobilové srdce Česka zatím normálně tepe vysokým tempem práce a plného vytížení kapacit.
Zdroje:https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-doprava-konec-jedne-ery-skodovka-u-octavie-prestane-nabizet-diesel-320049https://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Hrdli%C4%8Dka_(konstrukt%C3%A9r)https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/skoda-auto-za-tri-ctvrtleti-roku-2026-solidni-vysledky-druha-nejprodavanejsi-znacka-v-evrope/https://www.skoda-auto.cz/o-spolecnosti/casova-osahttps://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-skoda-auto-zachranuje-svou-matku-vw-pred-hrozbou-bankrotu-126674https://ekonom.cz/c1-66855800-skodu-pred-krachem-zachranila-pujcka-od-volkswagenu-je-tomu-prave-30-lethttps://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-prestup-sefa-skoda-auto-k-cinanum-je-zdrcujicim-vysvedcenim-budoucnosti-vw-i-jeji-ceske-dcery-323269https://www.skoda-auto.cz/novinky/novinky-detail/2026-02-02-skoda-auto-v-roce-2025-opet-zvysila-vyrobu-a-prekrocila-hranici-milionu-vyrobenych-vozu-skodahttps://byznys.hn.cz/c1-67951290-dalsi-miliardova-investice-vnivec-vw-resi-problemy-se-softwarem-draha-brzda-koncernu-ma-mit-v-evrope-prekvapivou-nahraduhttps://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-konec-dotaci-bev-v-nemecku-zacatek-konce-nasilne-prosazovane-elektromobility-v-eu-36081https://medium.seznam.cz/clanek/milan-smutny-maji-spatnou-strategii-koncernu-vw-napravovat-titiz-manazeri-kteri-ji-zavinili-292661
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