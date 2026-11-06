Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

STAN v Praze fatálně selhává, když se spolčuje s ODS

Václav Smrk
Hnutí STAN v Praze po komunálních volbách ztrácí tvář před vlastními voliči. Namísto vytváření liberálních a progresivních koalicí totiž v řadě městských částí znovu volí pragmatické spojenectví s klientelisticku ODS.

Občanská demokratická strana je přitom v mnoha pražských obvodech vnímána veřejností snad ještě hůře než hnutí ANO – jako přežívající symbol klientelismu, netransparentnosti a starých korupčních pořádků. Starostové zahazují po volbách jedinečnou příležitost vystavět koalice s progresivními uskupeními, zejména s místními kandidátkami Prahy Sobě a Pirátů, a přinést do pražské politiky tolik potřebný nový impulz.

Vedle Prahy 8 a Prahy 1, o kterých se píše častěji, je odstrašujícím příkladem této politické reality i městská část Praha 5, kterou díky tam žijícímu mému dobrému přiteli, mimochodem voliči STAN, dlouhodobě pozoruji. Rozhodující podíl na moci má v Praze 5 již skoro tři dekády místní ODS, kterou dnes vede starosta Lukáš Herold. Ten samý Herold, který byl v dobách legendárního a kontroverzního kmotra a starosty Milana Jančíka jeho pravou rukou a místostarostou. Hlavním tématem letošních voleb v tomto obvodu nebyl proto ani tak boj proti ANO, ale především snaha zabránit setrvání Herolda a jeho struktur ve vedení obvodu.

STAN však hned po sečtení hlasů cynicky obešel vítěze voleb, uskupení Praha 5 Sobě, ignoroval další potenciální partnery, jako jsou Piráti, a bleskově se spojil právě s Heroldovou ODS. Značnou částí voličů STAN je takový postup vnímán jako zrada. Ukazuje se, že hnutí je na lokální úrovni provázané s místní klientelistickou ODS, se kterou sdílí mocenské zájmy a ignoruje celostátní hodnotový charakter STAN. A děje se tak v řadě dalších obcí a obvodů. Tento fakt vysílá pochybný signál ohledně důvěryhodnosti celého hnutí s ohledem na příští parlamentní volby, kde se STAN chystá profilovat jako hodnotově ukotvený lídr opozice a důvěryhodná alternativa dnešní vládnoucí koalice.

Bohužel se tak ukazuje, že STAN má dvě dosti odlišné tváře: jednu celostátní, která se prezentuje jako vlídná, moderní a hodnotově ukotvená, a druhou pragmatickou místní, která se v zákulisí neštítí spolupráce s lokálními šíbry a politickými dinosaury. Pro stranu, která chce stavět na důvěře a transparentnosti, může být tato ztráta integrity do budoucna fatální.

Autor: Václav Smrk | pátek 6.11.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Václav Smrk

Praha 5: Pokračování jančíkovských kmotrovských poměrů?

Bude v Praze 5 pokračovat éra kmotrovských machinací? Výsledky voleb umožňují pokračování jančíkovského pohrobka Herolda. Propůjčí se k tomu STAN i přes odkaz a hodnoty, ke kterým se hlásí?

13.10.2026 v 7:41 | Karma: 8,60 | Přečteno: 159x | Politika

Václav Smrk

Praha 5: příklad dlouhodobého kartelu ODS a ANO

Praha 5 je příkladem, jak komunální varianta „opoziční smlouvy“, jinými slovy kartel rádoby politických oponentů ODS a ANO, přináší benefity oběma stranám, ovšem na úkor komunální politiky a občanů.

7.10.2026 v 7:00 | Karma: 16,01 | Přečteno: 363x | Diskuse | Politika

Václav Smrk

Okamura: amplion kremelské propagandy

Výroky Tomia Okamury v novoročním projevu kopírují ty nejtvrdší prvky ruské dezinformační rétoriky a propagandy. Ohrozil tím bezpečnost našeho státu. Dluží tudíž omluvu on i ti političtí činitelé, kteří se ho zastávají.

5.1.2026 v 7:00 | Karma: 17,15 | Přečteno: 219x | Politika

Václav Smrk

Babiš začal „mnichovskou zradou“

Bylo zajímavé sledovat, s čím nás v Evropě představí Babiš na jednání Evropské rady. Výsledek je smutný. Posunul nás mezi ty, kteří mají image sobců a hlupáků. V jistém smyslu sem zapadá i analogie s mnichovskou zradou.

19.12.2025 v 22:27 | Karma: 20,51 | Přečteno: 401x | Politika

Václav Smrk

Volit podle činů, ne slov

Od určité doby nesleduji předvolební kampaně. Do hesel a slibů se vejde cokoliv. Podstatné je, kdo to říká a co již ukázal. A hodnoťme kandidáty na základě své zkušenosti, ne podle toho, jak je malují jejich političtí rivalové.

2.10.2025 v 18:50 | Karma: 8,26 | Přečteno: 170x | Diskuse | Politika
Další články autora

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+
3. listopadu 2026

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...

Newyorská stanice duchů už 80 let zeje prázdnotou. Překvapí podobnost s Prahou

Stanice City Hall z roku 1904 s klenbami a mosaznými lustry je pro veřejnost...
29. října 2026  6:06,  aktualizováno  7:39

Pod rušnými ulicemi New Yorku se ukrývá jedna z nejkrásnějších stanic metra na světě. Má elegantní...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...
31. října 2026  19:14

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová
30. října 2026  19:30,  aktualizováno  31. 10. 11:30

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale...

Praha se mění v kulisy Dana Browna. Natáčení seriálu od Netflixu omezí hlavně knihomoly

Dan Brown během natáčení
4. listopadu 2026  7:30

Natáčení seriálu podle Dana Browna uzavře ve středu a ve čtvrtek Mariánské náměstí. Praha se tak...

Roudničtí Sokolové promění kino v moderní kulturní a kreativní centrum

Léta chátrající kino Sokol v Roudnici nad Labem sokolové promění na moderní...
6. listopadu 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

Po sto letech od postavení se dlouhodobě nevyužívaná budova sokolského kina v Roudnici nad Labem...

Podepsáno. Spalovnu odpadů začnou v Opatovicích stavět v únoru

Elektrárna v Opatovicích nad Labem patří Danielovi Křetínskému.
6. listopadu 2026  6:42,  aktualizováno  6:42

Po roce a půl od vydání stavebního povolení podepsaly Elektrárny Opatovice smlouvu na výstavbu...

Tipy na víkend: V Jistebníku vyloví rybník Bezruč, nejen v Orlové budou běhat

Výlov rybníka Bezruč u Jistebníku. Největší rybník v severomoravském kraji byl...
6. listopadu 2026  6:33

Bohatá je nabídka akcí, které můžete navštívit o víkendu v Moravskoslezském kraji. Vyberete si z...

V chátrajícím chrámu na Libavé zachraňují vzácné fresky. Na lešení přispěli dárci

Tesaři budují dřevěné lešení pro restaurování stropní fresky v poutním kostele...
6. listopadu 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Padesátitunové dřevěné lešení pro restaurování vzácné stropní fresky budují tesaři v poutním...

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Václav Smrk

  • Počet článků 94
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1873x
pedagog, kterému leží na srdci budoucnost naší země...

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.