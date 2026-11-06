STAN v Praze fatálně selhává, když se spolčuje s ODS
Občanská demokratická strana je přitom v mnoha pražských obvodech vnímána veřejností snad ještě hůře než hnutí ANO – jako přežívající symbol klientelismu, netransparentnosti a starých korupčních pořádků. Starostové zahazují po volbách jedinečnou příležitost vystavět koalice s progresivními uskupeními, zejména s místními kandidátkami Prahy Sobě a Pirátů, a přinést do pražské politiky tolik potřebný nový impulz.
Vedle Prahy 8 a Prahy 1, o kterých se píše častěji, je odstrašujícím příkladem této politické reality i městská část Praha 5, kterou díky tam žijícímu mému dobrému přiteli, mimochodem voliči STAN, dlouhodobě pozoruji. Rozhodující podíl na moci má v Praze 5 již skoro tři dekády místní ODS, kterou dnes vede starosta Lukáš Herold. Ten samý Herold, který byl v dobách legendárního a kontroverzního kmotra a starosty Milana Jančíka jeho pravou rukou a místostarostou. Hlavním tématem letošních voleb v tomto obvodu nebyl proto ani tak boj proti ANO, ale především snaha zabránit setrvání Herolda a jeho struktur ve vedení obvodu.
STAN však hned po sečtení hlasů cynicky obešel vítěze voleb, uskupení Praha 5 Sobě, ignoroval další potenciální partnery, jako jsou Piráti, a bleskově se spojil právě s Heroldovou ODS. Značnou částí voličů STAN je takový postup vnímán jako zrada. Ukazuje se, že hnutí je na lokální úrovni provázané s místní klientelistickou ODS, se kterou sdílí mocenské zájmy a ignoruje celostátní hodnotový charakter STAN. A děje se tak v řadě dalších obcí a obvodů. Tento fakt vysílá pochybný signál ohledně důvěryhodnosti celého hnutí s ohledem na příští parlamentní volby, kde se STAN chystá profilovat jako hodnotově ukotvený lídr opozice a důvěryhodná alternativa dnešní vládnoucí koalice.
Bohužel se tak ukazuje, že STAN má dvě dosti odlišné tváře: jednu celostátní, která se prezentuje jako vlídná, moderní a hodnotově ukotvená, a druhou pragmatickou místní, která se v zákulisí neštítí spolupráce s lokálními šíbry a politickými dinosaury. Pro stranu, která chce stavět na důvěře a transparentnosti, může být tato ztráta integrity do budoucna fatální.
Václav Smrk
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