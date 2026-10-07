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Praha 5: příklad dlouhodobého kartelu ODS a ANO

Václav Smrk
Praha 5 je příkladem, jak komunální varianta „opoziční smlouvy“, jinými slovy kartel rádoby politických oponentů ODS a ANO, přináší benefity oběma stranám, ovšem na úkor komunální politiky a občanů.

Městská část Praha 5, kde bydlí můj známý, který mi vždy vypráví „šťavnaté historky“ z komunálu, se v posledních letech stala učebnicovým příkladem toho, jak vypadá mocenský kartel v praxi. Již několik volebních období po sobě se pravidelně vrací k moci parta starých přátel, kterým se podařilo obsadit různé politické značky. Největším paradoxem je dlouhodobé spojení místních buněk ODS a ANO v čele s dlouholetými politickými matadory Lukášem Heroldem za ODS a Petrem Lachnitem za ANO. Jejich spolupráce funguje jako dokonale promazaný stroj na udržení moci. Tito dávní přátelé v zákulisí dlouhodobě ukazují, že politická příslušnost je pro ně jen formalita. Když jde o rozdělení pozic a rozhodovacích pravomocí na radnici, dokážou vždy najít cestu, jak si moc pojistit – ať už jde o politické pletichy, zákulisní dohody či přetahování klíčových figur z jiných stran.

Poslední ukázkou této taktiky byl tah s bývalým pirátským zastupitelem Štěpánem Rattayem realizovaný v posledním volebním období. Rattayovo podivné sblížení s Heroldem a následné přeběhnutí od Pirátů a původní koalice nebylo náhodné; posloužilo jako efektivní nástroj k rozbití dosavadního vedení a k otevření dveří pro návrat dvojice Herold–Lachnit zpět do křesel, ze kterých mohou pohodlně diktovat směr obvodu. Místo stabilní a transparentní správy tak veřejnost sledovala další kapitolu politického pragmatismu, kde zájmy voličů ustoupily úzké skupině politiků a jejich touze po moci.

Mezitím však Praha 5 viditelně chřadne a v mnoha ohledech se stává jedním z nejzanedbanějších obvodů metropole. Obyvatelé se denně potýkají s nepořádkem, zanedbaným veřejným prostorem a narůstajícím problémem otevřené drogové scény. Situace je alarmující zejména v okolí škol například v oblasti Klamovky, kde se drogový problém odehrává doslova před očima dětí. Reakce starosty Herolda je však dlouhodobě vlažná – namísto systémového řešení bezpečnosti a čistoty přichází jen nečinnost a přehlížení reálných potřeb místních lidí.

Zájem o běžné občany se u vedení radnice probouzí zpravidla až těsně před volbami, kdy se rozjede festival velkolepých slibů. Jakmile je však po hlasování, realita se vrací do starých kolejí. Místo toho, aby starosta Herold z ODS a jeho přítelé z ANO fungovali jako zástupci občanů a voličů, připomíná jejich působení spíše servis pro zájmy velkých developerů a investorů. Nekonečné ústupky stavebním projektům na úkor veřejného zájmu a kvality života obyvatel vyvolávají opodstatněné otázky, čí zájmy vlastně toto vedení obvodu skutečně zastupuje a jakým způsobem z toho benefituje.

Autor: Václav Smrk | středa 7.10.2026 7:00 | karma článku: 0 | přečteno: 18x
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