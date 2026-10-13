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Praha 5: Pokračování jančíkovských kmotrovských poměrů?

Václav Smrk
Bude v Praze 5 pokračovat éra kmotrovských machinací? Výsledky voleb umožňují pokračování jančíkovského pohrobka Herolda. Propůjčí se k tomu STAN i přes odkaz a hodnoty, ke kterým se hlásí?

Městská část Praha 5 stojí na zásadní křižovatce. Po sečtení hlasů v komunálních volbách je jasné, že i přes vítězství protikorupčních sil hrozí Smíchovu pokračování temných časů politického klientelismu. Výsledky totiž otevřely dveře s pokračování starosty Lukáše Herolda.

Tato dlouholetá tvář místní ODS bývá v kuloárech právem označována za politického pohrobka éry Milana Jančíka, který v minulosti proslavil Pětku pochybnými zakázkami, podivnými machinacemi s majetkem a neotřesitelným systémem „já na bráchu, brácha na mě“. Zdá se, že tato stará garda chytá nový dech. K tomu, aby se Herold udržel v křesle, mohou opět asistovat hnutí STAN a ANO a historie se tak může opakovat.

V minulosti Prahu 5 fakticky ovládali s Heroldem jeho dlouholetí kamarádi – Petr Lachnit a Tomáš Homola. Ti umně obsadili hlavní politické značky STAN a ANO, hráli hru na politickou konkurenci a s Heroldovou ODS si šli celá léta otevřeně na ruku, přičemž si kryli záda a udržovali status quo, ze kterého profitovala jen úzká skupina vyvolených.

Dnes je ale situace v něčem jiná, a o to víc absurdní. Místní buňku STAN vede David Dušek, radní bývalé Knihovny Václava Havla. Člověk, který se hlásí k hodnotám transparentnosti, občanské společnosti a morální integrity. Pokud by se STAN pod tímto vedením znovu přiklonil k jančíkovské platformě ODS v Praze 5, znamenalo by to nejen poškozování značky STAN, ale především ostudu pro odkaz Václava Havla, jehož jménem se tito lidé zaštiťují.

K mocenskému paktu s lidmi spojenými s kmotrovským prostředím však alternativa existuje. Logickým vyústěním voleb by totiž měla být silná protikorupční koalice s vítězným uskupením Praha 5 Sobě. Tato formace jasně ukázala, že má důvěru voličů a nabízí moderní a transparentní správu městské části bez stínů minulosti. Otázkou je, zda k ní bude odvaha. Spojení s Prahou 5 Sobě by totiž znamenalo rozsvítit světlo v temných zákoutích radnice. A vlivným hráčům v zákulisí se taková představa hrubě nelíbí. Čistá a transparentní politika by totiž rozbila dlouhodobě a pečlivě budované klientelistické sítě, ze kterých místní kmotři profitovali už od dob Jančíka.

Voliči v Praze 5 si ve volbách jasně řekli o změnu. Pokud ale STAN a ANO podlehnou starým reflexům a pomohou Heroldovi zabetonovat staré pořádky, dokážou, že jim na zájmech občanů nezáleží. Sledovat vyjednávání na Praze 5 v příštích dnech bude proto velmi zajímavé. Ukáže se, zda princip transparentnosti převáží na starým systémem politického kmotrovství.

Autor: Václav Smrk | úterý 13.10.2026 7:41 | karma článku: 0 | přečteno: 48x
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