Babiš začal „mnichovskou zradou“
Postoj Andreje Babiše v Bruselu, kdy odmítl ručit za evropskou půjčku Ukrajině, v mnohém připomíná temné momenty české historie. Ne proto, že by šlo o stejnou situaci, ale kvůli podobnému vzorci chování: snaze „držet se stranou“, chránit krátkodobý zájem a vyhnout se odpovědnosti ve chvíli, kdy jde o zásadní hodnoty.
Mnichovská zrada v roce 1938 nebyla jen o podpisu pod diktátem velmocí. Byla především o tom, že demokracie ustoupily agresorovi v naději, že si koupí mír. Dnes čelíme jiné hrozbě, ale princip je podobný: pokud Západ váhá s jasnou podporou napadené země, vysílá signál slabosti a ochoty obětovat druhého ve jménu vlastního krátkodobého pohodlí.
Odmítnutí ručení za půjčku Ukrajině není neutrálním technickým krokem, jak se někdy prezentuje. Je to politické gesto, které říká: „Tohle není náš problém.“ Stejně jako v roce 1938 však platí, že ignorování agrese ji nezastaví, pouze ji posílí. Solidarita v Evropě není charita, ale investice do vlastní bezpečnosti.
Připomínka Mnichova není v tomto kontextu lacinou nálepkou, ale varováním. Česká zkušenost nás učí, že alibismus a krátkozraký pragmatismus se mohou krutě vymstít. Právě proto bychom dnes měli být citliví na rozhodnutí, která se tváří jako opatrná, ale ve skutečnosti nás staví na špatnou stranu dějin.
Babiš svým rozhodnutím naši zemi ztrapnil a uvedl do hanby. V tomto smyslu je těžké nevzpomenout na slavná slova Winstona Churchilla, že kdo si zvolí hanbu, aby se vyhnul válce, nakonec dostane obojí. Doufejme, že dnešní že Babišovo opatrnictví a strach z odpovědnosti nás znovu nedovedou do situace, kdy budeme litovat vlastní pasivity. Dějiny nám už jednou ukázaly, jak vysokou cenu má takové selhání.
Václav Smrk
Volit podle činů, ne slov
Od určité doby nesleduji předvolební kampaně. Do hesel a slibů se vejde cokoliv. Podstatné je, kdo to říká a co již ukázal. A hodnoťme kandidáty na základě své zkušenosti, ne podle toho, jak je malují jejich političtí rivalové.
Václav Smrk
Vymítač ďábla a dezinformátor děkanem fakulty Univerzity Karlovy?
Na post děkana veřejné vysoké školy placené ze státních peněz kandiduje člověk, který provozuje exorcismus, neboli vymítání ďábla a zároveň vystupuje v antisystémových, dezinformačně a konspiračně zaměřených médiích.
Václav Smrk
Koho má volit antikomunista?
Tak se nám do finále dostali dva lidé, kteří byli v komunistické straně. Koho má volit člověk, který s komunismem nechce mít nic společného?
Václav Smrk
Mafiánská radnice Prahy 5
Patří k nejhorším případům komunální politiky v ČR. Desítky let tam vládne parta politických potomků kmotra ODS Jančíka. Obsadili vůdčí posty klíčových politických stran a vytvořili kartel. K tomu starostka ignoruje střet zájmů.
Václav Smrk
Putin je Hitler
Svými kroky naplnil Vladimír Putin všechny parametry agresivního vůdce typu Adolfa Hitlera, který je na základě fanatické nacionalistické ideologie ochoten ničit svobodné země a likvidovat oponenty v té své vlastní.
