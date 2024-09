Jak jsme se (my voliči) s vládou jenom nepochopili

Musel jsem si po uplynulým týdnu důkladně promnout oči, abych viděl, co se to vlastně semlelo. Nakonec mi došlo, že jsme se prostě s vládou jenom trochu nepochopili. Nebo teda spíš ona s námi - voliči.

1) Spolu nepochopilo, k čemu slouží Piráti

Voliči Spolu asi fakt nejsou nadšení z koalice s Piráty, ale tolerujou ji. Piráti, navzdory tomu, že mají 4 mandáty, přinesly koalici PirSTAN zřejmě nadpoloviční počet hlasů. KDU-ČSL mladý voliče neumí a nikdy umět nebude, pokud Grolich nevyhází zbytek strany. ODS taky ne. TOPka a STAN trochu. Piráti na sebe dokázali vázat mladší voliče relativně dobře a to dokonce i ty ryze levicový, na který si zbytek vlády těžko šáhne. Když ODS zničila, nebo spíš nechala se zničit Piráty, nezíská jejich voliče. Piráti možná skončí pod 5 %, část jim uteče do ještě míň úspěšných stran. Vládnoucím stranám můžou sakra chybět.

2) Spolu nepochopilo, že prohrává volby

Nechci křivdit všem, někteří představitelé vládní koalice chápou, že se řítí ke dnu. Ale z vyjádření premiéra to tak nezní. Asi je za tím nějaká debilní (a nefunkční) rádoby marketingová poučka, že lídr se musí tvářit silně. Ale pokud je něco nad slunce zjevný, prvním krokem je (si) to přiznat. Zvlášť, když se jeho voliči rekrutujou spíš ze vzdělanějších a náročnějších kruhů. Pak se dá teprve vyhodnotit, co k tomu vedlo a co dělat líp.

3) Spolu nepochopilo, proč prohrává volby

Esencí toho všeho byla zpátečka po konsolidačním balíčku, že už žádná další diskotéka nebude. Jenže proto je voliči volili. Ti chtěli drsné škrty, chtěli, ať to bolí. Chtěli, ať vláda realizuje všechno, s čím NERV přijde. Už se na to těšili v roce 2006 a těžko si šlo představit, že to může dopadnout hůř. Fakt nechtěli dotace na elektroauta, podporu moto GP, nebo opravovat dům po babičce (to sice nejde primárně ze státního rozpočtu, ale vyznění vzhledem k času představení bylo hrozný). Vláda se lekla odborů a podivných demonstrací na Václaváku. Jenže nikdo z nich nebyl jejich volič.

4) Spolu nepochopilo, s kým soupeří

Někteří komentátoři se snaží situaci interpretovat tak, že ODS došla trpělivost s nepohodlnými Piráty, kvůli kterým museli dělat kompromisy a slevovat ze svýho programu. Jenže voliči jsou momentálně mrzutí z vlády jako celku. Je něco jinýho odstřelit koaličního partnera, pokud vám přerůstá přes hlavu (jak se o to neúspěšně pokusil Bohuslav Sobotka). A je úplná kravina odstřelit partnera, když jste na dně společně a nepřítel je tam venku. V této situaci měl Petr Fiala poslat všechny kapacity na pomoc Bartošovi, na venek nic nedat znát, zvládnout před veřejností situaci a s Bartošem si to vyřídit jindy a jinak.

5) Spolu nepochopilo, jak co vyzní

Že jsou Piráti poraženými, to bylo jasný už po krajských volbách. Dorazili se sice tiskovkou, ale v danou chvíli už to bylo jedno. Rekonstrukce vlády jako vyvození důsledků ze špatných výsledků (voleb, digitalizace, čehokoliv, who cares) se dala udělat po nějaký strategický poradě. Sejmout toho, kdo už klečí. A zezadu do hlavy. Po telefonu. To prostě ani nemohlo vyznít dobře. Mohli pro Piráty vymyslet exit strategy, chvíli počkat a pak to udělat tak, aby nevypadali všichni jak pitomci.

6) Piráti nepochopili, co od nich voliči chtějí

Chtějí open source digitální služby státu. Pokud má mafie jádro příjmů z prodeje drog, pak je bytostně závislá na tom, aby byly drogy nelegální. Když budou legální, nikdo nebude platit mafii. Jak to souvisí s open source softwarem? Když narvete do Ústavy, že veškerý SW vyvíjený pro stát musí být open source, můžete kdykoliv měnit dodavatele za toho nejvýhodnějšího/nejlepšího. Naprosto se rozpadne kartel. Roky to fungovalo tak, že někdo vyvinul pro stát SW, který mohl rozvíjet jen on. „Jo, vy tam chcete tlačítko navíc? To bude drahý.“ Ivan Bartoš tohle věděl. Ale naprosto nepochopitelně neprodával. Na tom se dal postavit celý marketing DSŘ. A ještě by si daňoví poplatníci ty nedostatky užívali, protože by to byl konečně jejich software a ne nějakého dodavatele, co se na věky přisál.

7) Piráti nepochopili, co od nich voliči nechtějí

Nikdo, zvlášť ne voliči Pirátů, neočekával dokonalý systém stavebního řízení v den spuštění. Ne po tak krátký době, ne za tak málo peněz. Opozice bude štěkat vždycky, staré struktury budou zkostnatělé taky vždycky. Nezvládnutý byly následky. Jakmile se začaly objevovat chyby, mělo MMR spustit veřejný ticketový systém nedostatků. Každý úředník i každý stavebník by viděl svůj ticket a že je v pořadí. Každý novinář by to mohl kontrolovat. Všechny volné kapacity na hot-liny, kde by se vstřícně stížnosti přijímaly. A pak prostě odbavovat od těch, které zneprůchodňují stavební řízení, přes ty, které nejsou kritické, ale časté, až po ty raritní. Aspoň bychom si ušetřili tu nedůstojnou „zdrcující odbornou analýzu“ na pár slidech v PowerPointu.

8) Piráti nepochopili, kdo je dostane do sněmovny

Není tajemstvím, že jsou v Pirátech mainstreamoví pragmatici a „komouši“ (slovy ministra zahraničí). Nejinak tomu je mezi jejich voliči. Jenže těch „komoušů“ je hrozně málo a nemají moc na výběr, koho volit. Možná jsou o to hlasitější na twitteru, ale nikdy Pirátům ke sněmovně stačit nebudou. Čím víc se s nimi to pragmatické křídlo zabývalo, tím víc ztrácelo energii, kterou mohlo věnovat získávání (nebo aspoň udržování) těch mainstreamových voličů. Pirátští představitelé se nechali zmást vnitrostranickým bojem a vyvozovali, že to někoho venku zajímá. Nezajímá. Taky jsem se kdysi nechal zmást.

9) ANO pochopilo, že teď nemusí dělat vůbec nic

Fakt, nemusí.

* Než jsem dopsal poslední řádky, tak jsem si pustil Petrose Michopulose u Čestmíra a říká to tam jasněji a lépe, než to kdy dokážu vystihnout já.