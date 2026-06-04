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Zjara pár fotek jara.

Jaro umí báječně kouzlit. Po zimě nás probudí z letargie a přírodu ze zimního spánku, a pak se pozvolna dějí barevné zázraky.

Tentokrát celý fotoblog promlčím, stejně bych nenašel slov a místa focení? To není důležité, prostě v hlavní roli je JARO všude možně.

Zde si vstup neodpustím, kdo zná stav řeky Svitavy ve městě, těžko

uvěří, že tohle je podoba jejího dolního toku mezi Adamovem a Brnem.

Jaro a zelená v sobě patří, a tak je na čase vyšlápnout stylově

na šest se špenátem

a jedno navrch.

Ale všeho moc škodí, což platí o zelené taky.

PŘEDEŠLÁ FOTOREPORTÁŽ KDYŽ DO LÁZNÍ TAK DO LUHAČOVIC

Autor: Jaromír Šiša | čtvrtek 4.6.2026 8:02 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

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Jaromír Šiša VIP

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  • Průměrná čtenost 3640x
70 let, ve volných chvilkách pro vlastní potěšení cestující, fotící a píšící.

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