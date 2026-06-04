Zjara pár fotek jara.
Tentokrát celý fotoblog promlčím, stejně bych nenašel slov a místa focení? To není důležité, prostě v hlavní roli je JARO všude možně.
Zde si vstup neodpustím, kdo zná stav řeky Svitavy ve městě, těžko
uvěří, že tohle je podoba jejího dolního toku mezi Adamovem a Brnem.
Jaro a zelená v sobě patří, a tak je na čase vyšlápnout stylově
na šest se špenátem
a jedno navrch.
Ale všeho moc škodí, což platí o zelené taky.
PŘEDEŠLÁ FOTOREPORTÁŽ KDYŽ DO LÁZNÍ TAK DO LUHAČOVIC
Jaromír Šiša
O tom, jak mi Němci sebrali barák po Němcích.
Za komančů k nám do Sudet občas přijeli barák omrknout, vyfotit a zase odjeli, ale teď, posíleni výsledky brněnského srazu, to už je jinej levl.
Jaromír Šiša
Veselá romance plná rozverných velorexů.
Díky trubkové karoserii potažené koženkou, byl velorex jediné homologované vozidlo na světě s plátěnou karoserií. Nebylo vozidla, které by mělo tolik přezdívek a neodolám je ve fotoreportáži používat.
Jaromír Šiša
Litomyšl Lázně ducha, pro dušičku skvělá sprcha.
Vřídlo ani blahodárný pramen v Litomyšli nenajdete. Jako lázeňská terapie se tu ordinuje úsměv, dobrá nálada a skvělá zábava, což nestojí ani kačku. Ani vstupní prohlídka se nevyžaduje, postačí se zúčastnit.
Jaromír Šiša
Famózní veteráni aneb fotoblog na jedno báječný brdo
Když je člověk šikovný, je to hezký, když tím vrací staré věci zpět do života je to moc hezký, a když se s tím podělí s ostatními, je to nejhezčí. To obzvlášť platí pro veterány.
Jaromír Šiša
O tom, jak jsem za komančů hrával bigbít.
Prolajdačená hudebka mi dala nedokončené základní vzdělání. Se stejným nadšením přistupoval k výuce hudby i syn, ale nemohl jsem dopustit, aby následoval příkladu otce, a tak na večírku absolventů zvládl Bugatti step
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