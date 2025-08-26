Výlet a let za fotkami k přehradě Seč a do Chrudimi byl báječný a bezpečný.
Všechno začalo v pardubické nádražce doplněním energie segedinem se čtyřma s jedním točeným, což je něco jako redbull, dá vám to křídla.
Ubytování v Chrudimi bylo perfektní, jen dopadovou plochu z ložnice do obejváku jsme poněkud upravili.
Pak už šlo všechno podle plánu, aspoň většinou. Slatiňany, zámek. Už v roce 1947 zde bylo založeno státní hipologické muzeum. Kolem
koní se zde točí všechno, ať už živejch
dřevěnejch
nebo kovovejch. Tohoto bronzového vytvořil Bohumil Kafka, jako stěžejní přípravných model pro pomník Jana Žižky na Vítkově.
No teda ne výhradně jen kolem koní.
Kolem pozoruhodné samoobsluhy
vedla trasa první etapy dobrodružnými lesními uličkami
občas terénem méně než schůdným.
a kolem řeky Chrudimky,
až k zámku Nasavrky a
jen o kousek dál do keltské osady. Se strážníkem se znám už léta a kola nám rád pohlídal,
abychom mohli ležení proběhnout.
Někteří domorodci vypadali spíš jako mexičtí banderos.
Stále jsme se motali nějak kolem vody.
až k vykoupání v Mělickém písáku, kde stanoval kde kdo.
Tématicky tu probíhalo zápolení v hašení žízně. Ale že jsou to krasavice.
Jedna s disciplín byl záklon.
Soustředění bylo mimořádné.
Bylo vedru, a tak se nám nechtělo vodní nádrž Seč objíždět, lepší bylo obletět. Hráz na snímku snadno najdete a když trochu zaostříte,
tak právě na ni z tunelu vyjíždí dva čopříci.
Letíme dál.
Zřícenina hradu Rabštejn v současné době v rekonstrukci. Každá ruka
dobrá, ale přes nápovědu se nám aktivně zapojit do oprav nechtělo,
i když pracovní morálka nebyla kdovíjaká.
Motali jsme se různě,
třeba kolem vymazlené hájenky a
zámku Choltice. Původně měl mít podobu čtverce, ale nedostatkem financí byly další práce zastaveny, a tak stojí jenom jeho polovina.
Heřmanův Městec restaurace U slunce. To je velká pozoruhodnost, kde to za tolik mají? Zpátky na zem.
Průzkum základny Chrudim, byl samozřejmě také v plánu.
To co jsme tři dny objížděli jsme si nakonec za půl hodky obletěli.
Pak už jen hladké přistání a po svejch až domů,
protože pronájem letadla nám skončil a ani vlaky nejezdily.
