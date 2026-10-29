Všechny kouřily, tak jsem taky zahulil.
Parní stroj pohání pára, to dá rozum, ale před tím je třeba ji vyrobit, což znamená zatopit a udržovat oheň. Platí to jak pro lokomotivy
tak pro hasiče.
Nedílnou součástí je také pořádný komín. Takto rozkvetlý vévodil svého času okolí České Skalice.
Když byl komín moc dlouhý, tak se jednoduše sklopil.
Papiňák žádný komín nemá, ale přesto je to trochu parní stroj nebo přístroj, teda když se pod ním zatopí v kamnech. Plynem to už neplatí.
Nejlíp čudí parní lokomotivy, ale aby se tak stalo, trvá hodiny
než se předtopí a vytvoří potřebný tlak.
Zdá se vám že Rosnička kouří nějak divně proti srsti? Neni tomu tak, protože strká na konci vlaku, odborně je na postrku.
Lokotky kouří bez rozdílu velikosti.
Když ještě jezdily páry, tak v létě uhlíky občas zapálily okolí tratě, pak měly pohotovost hasiči....pokud sami něco nezapálili.
Blízkosti vody bylo ideální řešení,
to se to pak stříkalo a hasila voda.
Pokud nebyla voda v dosahu, nezbyla než lidská síla.
S vodou obklopené parníky neměly problém. S uhlím to už bylo horší. Třeba Titanic měl při vyplutí v útrobách 6 600 tun uhlí a denně z toho spotřeboval 600 tun. To je lopat.
A pak pokrok vymyslel pohon, kdy kotelny nahradily kajuty pro turisty.
Na páru jezdily i auta, jak o třeba sentinel z muzea starých strojů a technologií v Žamberku. Více ZDE a
tamtéž, přímo v názvu měly páru parní válce.
Ještě zajdeme do dílny. Transmise byla pro svoji dobu skvělý nápad,
stroje poháněla centrální parní jednotka.
Tento obr pluh je mazec. Stroj v pozadí nějak dojel na kraj pole a už se oralo sem tam, pomocí navijáku. Toto soustrojí prý pracovalo ještě v roce 1974 na slovenském Žitném ostrově.
Precizní mechanická práce nezůstala zapomenuta, i když na ukázky už nejezdí po vlastní ose.
Také MHD poháněla svého času pára, jako třeba v Brně. Více ZDE
No a ještě před tím...
Pára na úzkorozchodných tratích pomáhala u Mladějova v šamotových dolech. Zde také měli i parní elektrárnu pro vlastní potřebu, a protože
v hale bylo teplo, chodili sem místní sušit jabka na křížaly a houby.
Dnes už zde vozí, jako všechny ostatní úzkorozchodky, jen turisty.
Třeba ve Zbýšově na uhelné vlečce.
Na Osoblažce, sloužila převážně pro potřeby místního cukrovaru.
Asi nejznámější úzkorozchodka Jindřichův Hradec- Bystřice. Jejím úkolem bylo přiblížit region Novobystřicka na hlavní železniční síť. Zde stojí u napajedla, kterému se odborně říkalo vodní jeřáb.
Na zastávce Kaproun tu nezapomenutelnou stopu zanechal Jára Cimrman. Jak napovídá pomník, byl zde vyhozen z vlaku.
Také na Slovensku jezdili po úzkých, například lesní Čiernohronská železnica.
Pohled na pokuřující a naleštěné lokotky je úžasný.
A co teprve když kouří za jízdy, i když jedou v obráceném gardu.
nebo odfukují, když nabírají vodu, čemuž se odborně říká zbrojení. V současné době zajišťují vodu hasiči, ale dříve se
používalo napajedlo, zvané vodní jeřáb. Ještě nadávno takový stál v osobním nádraží v České Třebové. Vidíte ho vedle Velkého Bejčka.
Setkáváme se s nimi také v technických muzeích jako v Praze
nebo v Bratislavě.
Ale co naplat, pokrok se nadá zastavit, což dokládá sraz v Dolní Lipce.
Co byla dřív revoluce, dnes už je pouze nostalgickou vzpomínkou, a tak
století páry je minulostí, nic méně člověk je nepoučitelný
a hulí dál.
Úplně bych zapomněl...
Předešlá fotoreportáž ČESKÝ RÁJ TO NAPOHLED
Jaromír Šiša
Sobotka, rozevřená brána do Českého ráje.
Oblast je zaslíbená turistům. Pěší chodí sem a tam a cyklisté jezdí tam a sem. Všichni jsou spokojení, protože je na co dívat.
Jaromír Šiša
Koncert George & Beatovens, vzpomínka na Petra Nováka aneb nostagie na entou.
Stárnutí poznáme na dětech, ale také na hudbě mládí, která se zakousla pod kůži, uložila do hlavy a zabydlela v srdci.
Jaromír Šiša
Svitavy letos slaví 770 let od založení, tak pojďte nás ve fotoreportáži navštívit.
Roku 1256 o nás jednali olomoucký biskup s litomyšlským klášterem premonstrátů, z čehož vznikl zápis, kde jsou Svitavy poprve písemně uvedeny, a to je třeba velkolepě oslavit. Dokonce byla k tomuto výročí složena i opera.
Jaromír Šiša
Morbidně nechutný příběh o tom, jak jsem vyháněl vlka.
Limity cyklistů jsou různé. Počet kilometrů, převýšení, počasí, ale především vlk. Poučka, že se nejlépe vyžene, když se běží přímo, a pak prudce uhne, aby vlk pokračoval rovně dál, je nic neřešící pověra. Dá se sice dobře
Jaromír Šiša
V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo.
To vše zarámovalo ideální počasí, hojná účast a dobrá nálada. Když se to sečte i podtrhne, svitavské letní slavnosti se nadmíru vydařily.
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