Veteráni na kolech s motorem i bez jsou báječní.
Začnu před barákem pohledem z okna. Taky ahoj. V té prostřední garáži bydlí moje zlatá, vlastně černá holka.
Fotil jsem všude možně, občas ani nevím kde, ale v tomto případě to vím přesně, Litomyšl a Lázně ducha.
Na motorce se jezdí s úsměvem,
soustředěně a
kochá se v přírodě.
Ukrajina, město Chusť. Dal s náma dva stakany a jel dál.
Morava, město Blansko před vlakovým nádražím. Dal bez nás kafe a valil taky dál.
Kamarár Jirka, machr na všechny veterány. Bohužel už neni mezi námi.
V Morašicích na srazu závodniček. Motorizovaný příslušník VB s pávem. Asi v něm měl úřad.
Další příslušník, patrně rozvětčík, maskovaný civilní barvou stroje a
příslušníci bez SPZ, to už je fakt za hranou.
Svitavy, terasa restaurace Na kopečku.
Některá třístopá vozidla jezdí i za děště jako širóni, jen se mihnou.
Jiní zase na pohodu za jízdy pokecejí,
případně si jako správní indiáni odskočí
na bizonního stejka na slámě. Je opravdu z bizona.
Některým dokonce neznámo kam zmizel řidič.
Projedeme se trochu po Žďárských vrších s volantem vpravo.
Dejchala, kňučela, ale v pohodě vyjela. Byl to turistický pokrok.
Telecí. Ze stodoly přímo makat na pole.
Jeseníky, odpočívadlo nad Karlovou Studánkou.
Orlické hory, u polských hranic nedaleko Zemské brány.
Natřikrát svěží podívaná. Pod Neratovem,
v Moravské Třebové na námku a
ve Vysokém Mýtě na srazu v oddělení červených.
Výlet na zeleno ve Slavkově a
ve Slavkově.
Na modro u zámku v Litomyšli
Prcek mě zaujal tím, že několikrát obkroužil kruháč, než se správně trefil. Když si nejsem jist, taky to tak dělám.
Žďár nad Sázavou. Barča aneb Škoda 706R na molu.
Výlet na červeno u Nového Města na Moravě a
ve Svitavách při sjezdu z náměstí.
Žlutý výlet v Širokém Dole.
Černý a elegantní za mokra a
za sucha kdesi pod Brnem.
Elegance z každého pohledu kdekoliv krasavce potkáte.
Vendolí před obchodem.
Vozidla rozdělujeme také na krátká,
dlouhá
a extra dlouhá.
Dále na závodní,
hasičská,
vojenská a
co rizikově kácejí.
Vozidla máme také s přívěsem, elegance sama.
V Bystřici nad Pernštejnem před trafikou a
vozidla univerzální.
A zbývají nám dodávky a tímto dodávka veteránů pro tentokrát končí, ale v archivu jich mám hafo,tak
zase příště ahoooooj.
PŘEČDEŠLÁ FOTOREPORTÁŽ CHRUDIM, SEČ A OKOLÍ ZE ZEMĚ I Z NEBE
Jaromír Šiša
Výlet a let za fotkami k přehradě Seč a do Chrudimi byl báječný a bezpečný.
Město a okolí mám na turistický poměry na pantofle, ne ža bych tam nikdy nebyl nebo neprojížděl, ale podrobnější průzkum mám splněn až letos.
Jaromír Šiša
Orlické hory sem a tam i jinak.
Spolu se Žďárskými vrchy jsou to moje oblíbené kopce a kopečky, zdolávané na motorce i kole, někdy v kombinaci s vlakem, pěšky nikdy!
Jaromír Šiša
Hácha, nešťastný president i člověk.
Dnes je tomu 153 let, co se v Trhových Svinech narodil Judr. Emil Hácha, uznávaný odborník na mezinárodní právo, docent právnické fakulty University Karlovy, dvorní rada Správního dvora ve Vidni, po roce 1918
Jaromír Šiša
O tom, jak jsem naletěl šmejdům.
Jejich podvody jsou natolik mazané, že zamotají hlavu i zdatným internetistům, a tak celkem úspěšně útočí především na nás seniory,
Jaromír Šiša
O tom, jak jsem bránil vlast proti imperialistickým hrdlořezům.
Při malování se leccos ztratí, ale i najde, třeba povolávací rozkaz, oživující vzpomínky na vojnu, spolu s absurditou doby. Služba v Československé lidové armádě byla čestná povinnost a pakárna.
