Veteráni na kolech s motorem i bez jsou báječní.

Někteří jsou kapánek mladší, jiní zase starší. Rozdíl je ale mezi námi nebetyčný. Oproti mně věkem na kráse a ceně získávají.

Začnu před barákem pohledem z okna. Taky ahoj. V té prostřední garáži bydlí moje zlatá, vlastně černá holka.

Fotil jsem všude možně, občas ani nevím kde, ale v tomto případě to vím přesně, Litomyšl a Lázně ducha.

Na motorce se jezdí s úsměvem,

soustředěně a

kochá se v přírodě.

Ukrajina, město Chusť. Dal s náma dva stakany a jel dál.

Morava, město Blansko před vlakovým nádražím. Dal bez nás kafe a valil taky dál.

Kamarár Jirka, machr na všechny veterány. Bohužel už neni mezi námi.

V Morašicích na srazu závodniček. Motorizovaný příslušník VB s pávem. Asi v něm měl úřad.

Další příslušník, patrně rozvětčík, maskovaný civilní barvou stroje a

příslušníci bez SPZ, to už je fakt za hranou.

Svitavy, terasa restaurace Na kopečku.

Některá třístopá vozidla jezdí i za děště jako širóni, jen se mihnou.

Jiní zase na pohodu za jízdy pokecejí,

případně si jako správní indiáni odskočí

na bizonního stejka na slámě. Je opravdu z bizona.

Některým dokonce neznámo kam zmizel řidič.

Projedeme se trochu po Žďárských vrších s volantem vpravo.

Dejchala, kňučela, ale v pohodě vyjela. Byl to turistický pokrok.

Telecí. Ze stodoly přímo makat na pole.

Jeseníky, odpočívadlo nad Karlovou Studánkou.

Orlické hory, u polských hranic nedaleko Zemské brány.

Natřikrát svěží podívaná. Pod Neratovem,

v Moravské Třebové na námku a

ve Vysokém Mýtě na srazu v oddělení červených.

Výlet na zeleno ve Slavkově a

ve Slavkově.

Na modro u zámku v Litomyšli

Prcek mě zaujal tím, že několikrát obkroužil kruháč, než se správně trefil. Když si nejsem jist, taky to tak dělám.

Žďár nad Sázavou. Barča aneb Škoda 706R na molu.

Výlet na červeno u Nového Města na Moravě a

ve Svitavách při sjezdu z náměstí.

Žlutý výlet v Širokém Dole.

Černý a elegantní za mokra a

za sucha kdesi pod Brnem.

Elegance z každého pohledu kdekoliv krasavce potkáte.

Vendolí před obchodem.

Vozidla rozdělujeme také na krátká,

dlouhá

a extra dlouhá.

Dále na závodní,

hasičská,

vojenská a

co rizikově kácejí.

Vozidla máme také s přívěsem, elegance sama.

V Bystřici nad Pernštejnem před trafikou a

vozidla univerzální.

A zbývají nám dodávky a tímto dodávka veteránů pro tentokrát končí, ale v archivu jich mám hafo,tak

zase příště ahoooooj.

PŘEČDEŠLÁ FOTOREPORTÁŽ CHRUDIM, SEČ A OKOLÍ ZE ZEMĚ I Z NEBE

Autor: Jaromír Šiša | čtvrtek 11.9.2025 9:09 | karma článku: 0 | přečteno: 26x

Jaromír Šiša VIP

  • Počet článků 580
  • Celková karma 36,90
  • Průměrná čtenost 3672x
69 let, ve volných chvilkách pro vlastní potěšení cestující, fotící a píšící.

