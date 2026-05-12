Veselá romance plná rozverných velorexů.
Měl jsem to čest být jedním z mála šťastlivců, kteří Prchající stan dlouhodobě řídili, a to už svých šestnácti let, protože na něj stačil řidičák na motorku. Však pod kapotou motorku vlastně měl a mnoho dalších zvláštností. Třeba na zpátečku se jen otočil chod motoru a stroj měl rázem čtyři rychlosti i dozadu. Celkem tedy osm. No kdo to má?
Zde je historický důkaz z rodinného alba. Máma táta, švagrová a neteř tvoří komparz rodinnému pokladu.
Mimo jiné velorexy rozdělujeme podle barev. V zeleném prý na předvolební mítinky s důchodci jezdil i předseda strany stejné barvy.
Červený Hadrák byl viděn i jako Safety Car při závodech formule 1.
Bíločervenou kombinaci používali hasiči jako vozidlo rychlého zákroku. Dalo se v něm do epicentra požáru přepravit až pět minimaxů.
Modrými Hadroplány jezdili nepostradatelní úředníci Československých státních drah, aby se dostali do práce dříve než vlakem.
Zhýčkaní miliardáři jezdí dodnes na golf jako vysmáté šedé myši, aby nebyli středem pozornosti a parkují mezi kontejnery.
Elegantně decetní Hadráček jako za škatulky.
Splašené trubky s původní karoserií.
Reprezentační krajkovaný Cyklo Král latinsky Velo Rex. pro hlavy států.
Netopýři měli různá využití, třeba jako vozidla k přepravě turistů,
nebo svatební specialisté, protože do karoserie se dobře špendlí stuhy,
dále vozidlo velitelské nebo
jen k běžným nákupům.
Rozdělit se dají také podle států zaregistrované SPZetky aneb Montgomerák ve švýcarských barvách.
Německý Das ungewöhnliche Dreirad v překladu Neobvyklá tříkolka s kolečkem navíc.
V Maďarsku, je velice početný Velorex klub. Nejčastější přezdívku tu má Bőregér aneb Kožená myš.
Tento Hadrolet přijel patrně z Albánie.
Velorexové mají také svoje muzeum. Najdete ho v České Třebové. Mají zde rodiště, kde ho vymysleli bratři Stránští.
Potrhlé trubky samozřejmě mají také srazy. Menší a komorní až
po monstr sraz v Boskovicích, kde má český klub základnu.
Pohybují se jednotlivě,
v organizovaných skupinách
nebo v nekonečných kolonách.
Pokud řidiči v Motorce v pytli nestačí jedno po jízdě,
umí si s tím poradit. Stáčecí zařízení vozí pod nohama vedle baterky.
Přestože mají startér, je prozíravé postavit Rychlé trubky z mírného
kopce, protože startér ne vždy funguje.
Interiér mají skromný, nezaplácaný ovládacími prvky a elektronikou,
ale současně s tím i elegantní.
Pokud se nejedná přímo o koženkového piráta, drobné prohřešky jsou s řidičem řešeny domluvou.
Historek s Velorexem mám nepočítaně některé až neuvěřitelné, a tak třeba jednu čerstvou. Nedávno v Poličce postávaly čtyři stroje, zjevně hledající kontrolní bod orientační jízdy.
Na to bylo třeba kolonu otočit. Jeden z řidičů vznesl otázku, zda to dají na jeden zátah. Moje odpověď ze zkušenosti byla rozhodně NE. Jestli mi něco na mazlovi vadilo, tak krátký rejd a otáčení na několikrát, i když na to většinou stačilo vystrčit nohu a stroj pár tempy od volantu odstrkat.
Vznikla z toho báječná motanice k úsměvům všech přítomných.
Platěný mercedes svoji elegancí předčí i věhlasné značky a navíc je to
dravec.
Jaromír Šiša
Litomyšl Lázně ducha, pro dušičku skvělá sprcha.
Vřídlo ani blahodárný pramen v Litomyšli nenajdete. Jako lázeňská terapie se tu ordinuje úsměv, dobrá nálada a skvělá zábava, což nestojí ani kačku. Ani vstupní prohlídka se nevyžaduje, postačí se zúčastnit.
Jaromír Šiša
Famózní veteráni aneb fotoblog na jedno báječný brdo
Když je člověk šikovný, je to hezký, když tím vrací staré věci zpět do života je to moc hezký, a když se s tím podělí s ostatními, je to nejhezčí. To obzvlášť platí pro veterány.
Jaromír Šiša
O tom, jak jsem za komančů hrával bigbít.
Prolajdačená hudebka mi dala nedokončené základní vzdělání. Se stejným nadšením přistupoval k výuce hudby i syn, ale nemohl jsem dopustit, aby následoval příkladu otce, a tak na večírku absolventů zvládl Bugatti step
Jaromír Šiša
Večerníček 60 let, výstava pro děti a seniory jako dělaná.
Jsou témata, která sjednocují bez ohledu na politické smýšlení a pokud byla výstava primárně určena dětem, tak věkový průměr kazili dříve narození. Zahlédl jsem i ucelený zájezd seniorů.
Jaromír Šiša
Když do lázní, tak do Luhačovic, když na výlet, tak do Zlína.
Zdraví je na prvním místě, zvláště pro seniory heslo každého dne, a tak se pravidelně na pár dnů jezdíme léčit se stabilní partou. Po Mariánkách, Varech, Třeboni, Velkých Losinách....přišly řada na Luhačovice.
