Večerníček 60 let, výstava pro děti a seniory jako dělaná.
Barbie, Ken, Buzz rakeťák...to jsou postavičky dnešních dětí. Krteček, Maxipes Fík, Křemílek a Vochomůrka...to jsou zase hrdinové našich dětských let.
Tak to je on, poprvé se klanivší před 60 lety.
Hodilo by se začít u loutkových seniorů. Spejbl a Hurvínek, věřte nebo ne, jejich první vystoupení se konalo 2. května 1926, tedy před 100 lety.
Jako jedni z mála dětských postav mají svoje pomníky.
Třeba v Plzni hned dva.
Fotka jakoby se tématicky nehodila, ale tomuto motoráčku se říkalo Hurvajs, protože byl taky hodně ze dřeva.
Dalším hrdinou mých dětských let je slavný krteček Zdeňka Milera.
Natočil s ním 50 filmů a první se jmenoval, Jak krtek ke kalhotkám přišel, vznikl v roce 1957, kdy prý autor zakopl o krtinec. To mi byly dva roky.
Je to můj nejoblíbenější hrdina a stále se mnou bydlí. Jen vloni mně ti jeho příbuzní přeryli zahradu.
Runcajs se na obrazovce objevil v roce 1967. Spolu s Mankou, Cipískem, lesem Řáholcem a hlasem Karla Högra, vytvořili dokonalý tým. Pohádky byly natolik oblíbené, že vyšly ve slovenštině, polštině, bulharštině, němčině, maďarštině, rumunštině, estonštině...
V Jičíně mají svoje muzeum. Jejich autorem je Václav Čtvrtek a vizuální podobu jim vtiskl Radek Pilař.
Vstávat cvičit...a prooooč? Dva králici z klobouku Vladimíra Jiránka nás těší od roku 1979.
Pohádky z mechu a kapradí. Námětem byla stejnojmenná kniha Václava Čtvrtka. Postavy nakreslil Zdeněk Smetana. V hlavní roli mechová
chaloupka, Křemílek, Vochomůrka a Jiřina Bohdalová. Líp už to propojit nešlo. První vystoupení se odehrálo v roce 1968.
Kdopak nám to přifrčel, no jasně, maxipes Fík.
Večerníčkovou premiéru měl 12. prosince 1976. Scénář napsal Rudolf Čechura, namluvil Josef Dvořák, nakreslil Jiří Šalamoun, hudbou orámoval Petr Skoumal. No vidíte, málem bych zapomněl na Áju.
My jsme žáci třetí bééé a bereme na sebééé...Mach a Šebestová, pani Kadrnožková a pes Jonatán, poprvé v roce 1982.
Nenapodobitelná kresba Adolfa Borna a hlas Petra Nárožného. V roce 2008 Divadlo Lampion Kladno uvedlo jevištní podobu seriálu.
Ve výčtu večerníčků nemohou samozřejmě chybět Hrusice a kocour Mikeš. Letos už po 19. proběhne Pochod cestou kocoura Mikeše a Minipochod pohádkové Hrusice, plný zábavy pro děti.
Ladovský hastrman, úplně největší klasika.
o zimě nemluvě.
S Krakonošem se mohl každý vyfotit. Trautenberk, Anče a Kuba mi nějak unikli. Volný seriál s podpisem režisérky Věry Jordánové se skládá z 20 dílů. Prvních sedm vzniklo roku 1973, poslední v roku 1984.
Příběhy o mašinkách s nejvyšším panem železničářem a kouzelníkem Zababou. Podle knihy Pavla Naumana režíroval Eduard Hofman a namluvil Vladimír Ráž. Premiéra 25. října 1987.
Pohádky ovčí babičky z roku 1966. Autorkou předlohy byla Dagmar Spanlangová. Bohumil Šiška dodal výtvarné návrhy. Bylo natočeno 13 dílů, všechny černobílé a namluvila je Jiřina Bohdalová.
Štaflík a Špagetka. Seriál podle námětu Jiřího Munka, scénáristky Aleny Munkové a výtvarníka Zdeňka Smetany má celkem 39 dílů a vzniknul v roce 1968. Původní název Psí život museli autoři kvůli tehdejší politické atmosféře změnit. Co kdyby si to někdo špatně dosadil.
Dášenka byla natočena na motivy knihy Karla Čapka. Namluvil král Kazisvět, tedy Martin Růžek. Kniha vznikla v roce 1933.
Maková panenka, motýl Emanuel a Ibrahím, veverka Barka
a krtek Bonifác. Večerníček z roku 1972 podle knihy Václava Čtvrtka, režiroval Václav Bedřich. Hlas propůjčil Vlastimil Brodský.
Byla jednou koťata, z roku 1977. Námět i scénář Ljuba Štíplová výtvarně připravil Josef Váňa.
Co se koček týče, těch u nás nemáme nouzi.
Rok 1973 a veverka z pohádky O víle Amálce. Předloha Václav Čtvrtek. Seriál nakreslil a režíroval Václav Bedřich, namluvil Jiří Hrzán.
O človíčkovi, poprvé jako večerníček od roku 1985. Přestože žije v pravěku, dokáže si mezi prazvířaty najít kamarády. Autoři Pavel a Zdenka Teisingerovi. Scénář Josef Lamka.
Chaloupka na vršku, světnice u Koudelků.
Seriál mapuje cyklus a ročních období. Režii a výtvarná stránka Šárka Váchová, hlavní vypravěč Ladislav Mrkvička.
Pro děti byly připraveny různý hejblátka, hry, počítačové vymalovánky, stavebnice a také si mohly vyrobit papírovou večerníčkovou čepici
a nebo si s Martinem a čerty zahrát pekelný mariáš.
K vidění bylo i studio. Návštěvníkovi o to víc dojde, jaká je to piplačka.
Na výstavě mi vyhládlo, tak jsem zašel do čínské restaurace
vybrat si něco dobrýho.
a valil domů, abych stihnul večerníček, a pak hajdy spát.
No dobře, dobře, ještě zastávka na Mendláku na dvě točený Esbéčka.
