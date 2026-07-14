Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo.

To vše zarámovalo ideální počasí, hojná účast a dobrá nálada. Když se to sečte i podtrhne, svitavské letní slavnosti se nadmíru vydařily.

Guláše hodnotila odborná komise, aby se následně prodávaly. Čím víc, tím líp.

Recepty jsou různé, do některých přijde třeba hlávka zelí.

Základ je ale vždy stejný, a pak

podle návodu míchat, míchat a

míchat, ale

samozřejmě před tím musí být nakrájeno.

Pivo se pilo v rekreačním tempu z patnácti stánků.

Zde je náš domací, ještě nenaraženej.

K některým stánkům se zákazníci barevně vytunili.

Onen zmíněný hlt vína mimo hlavní téma s vypovídajícím sloganem.

Netočilo se ale jen pivo a

nejedly jen guláše.

Všeho bylo dost, nejvíce však tatarky z nedaleké Poličky,

kde i dobré pivo vaří.

Návštěvníci přijeli ze všech možných stran, všemi možnými prostředky.

Některé skupiny byly sourodé,

některé polosourodé.

Celkový výsledek byl famózní, jak dokládá foto z dronu Jirky Zdražila.

Vyzkoušet české pivo a guláše přijela delegace ze Saint Tropez a

hádejte čím, samozřejmě Kachnou, vlastně hned dvěma.

O slavnostech se domákl i Fantomas.

Papaláši měli samozřejmě extra stání,

ale Carevny už žádné benefity neměly.

Když se někdo zapomněl,

stejně se pak našel.

Na zmrzlinu se k Montymu jezdí i traktorem a

do Slávky se zase přesunuli motocyklisté.

A že se vzorně seřadili

Hromadnou dopravu zajišťovaly autobusy.

Ertéóčko se muselo na své stání prokličkovat uličkama.

Kdo vyhrál gulášové klání vlastně neni až tak důležité. Důležitější bylo,

že zábava pokračovala až do tmy, což stánky respektovaly, včetně

a našich pilných a vysmátých spoluobčanů, kteří si s hlavním tématem hlavu nelámali.

Na závěr jsme si střihli koncert s Kamilem Střihavkou.

Kdybych měl celkové dění shrnout, netřeba hledat slov, bohatě postačí jedna fotka z dronu Jirky Zdražila.

Předešlá fotoreportáž BÁJEČNÍ VETERÁNI

Autor: Jaromír Šiša | úterý 14.7.2026 10:00 | karma článku: 9,15 | přečteno: 84x

Další články autora

Jaromír Šiša

Pozoruhodná koncentrace báječných veteránů aneb blog na jedno brdo.

Jejich svět mě fascinuje. Ti, kteří je renovují a následně o ně pečují, jsou super machři svého řemesla. Tentokrát se sraz konal v Širokém Dole u Poličky za což patří samozřejmě velký dík i nadšeným pořadatelům.

7.7.2026 v 9:17 | Karma: 34,33 | Přečteno: 965x | Diskuse | Fotoblogy

Jaromír Šiša

Různé retro předměty nejen ze socialistické doby, kdo si je pamatuje?

Retro je označení pro něco minulého, zaniklého, bývalého...no prostě označení pro cokoliv zpět v čase. Může být hezké, báječné, ale také nepříjemné, odstrašující, ale budu se věnovat první a druhé skupině.

11.6.2026 v 8:27 | Karma: 39,86 | Přečteno: 2279x | Diskuse | Fotoblogy

Jaromír Šiša

Zjara pár fotek jara.

Jaro umí báječně kouzlit. Po zimě nás probudí z letargie a přírodu ze zimního spánku, a pak se pozvolna dějí barevné zázraky.

4.6.2026 v 8:02 | Karma: 34,84 | Přečteno: 629x | Diskuse | Fotoblogy

Jaromír Šiša

O tom, jak mi Němci sebrali barák po Němcích.

Za komančů k nám do Sudet občas přijeli barák omrknout, vyfotit a zase odjeli, ale teď, posíleni výsledky brněnského srazu, to už je jinej levl.

25.5.2026 v 11:05 | Karma: 39,17 | Přečteno: 3451x | Diskuse | Společnost

Jaromír Šiša

Veselá romance plná rozverných velorexů.

Díky trubkové karoserii potažené koženkou, byl velorex jediné homologované vozidlo na světě s plátěnou karoserií. Nebylo vozidla, které by mělo tolik přezdívek a neodolám je ve fotoreportáži používat.

12.5.2026 v 9:04 | Karma: 36,53 | Přečteno: 1086x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí

Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.
vydáno 10. července 2026

Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...

Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!

Zábavní park Eden ve Vršovicích byl otevřen v roce 1922. Jeho největší budovou...
7. července 2026  19:18

Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...

Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let

Karolína Hubková vydala před pár lety svůj Deník tramvajačky knižně. Řídit...
6. července 2026  16:20,  aktualizováno  20:43

Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...
10. července 2026  10:01

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.
11. července 2026  5:01

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by...

Rybitví čeká na verdikt soudu o spalovně nebezpečných odpadů

ilustrační snímek
14. července 2026  9:23,  aktualizováno  9:23

Nejvyšší správní soud v Brně se bude v příštích měsících zabývat kasační stížností společnosti AVE...

Bodal ji do hlavy, zasadil 36 ran. Za vraždu partnerky v Mírově dostal muž 27,5 let

Patrik Cigoš u soudu, je obviněný z brutální vraždy, kterou měl spáchat pár dnů...
14. července 2026  8:42,  aktualizováno  10:54

Premium Výjimečný trest 27,5 roku vězení uložil v úterý olomoucký krajský soud šestatřicetiletému Patriku...

Tramvaje v Karlíně jezdí po vedru jen do centra, přes Čechův most už bez omezení

Vysoké teploty poškodily část tramvajové tratě v Praze. (13. července 2026)
14. července 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Pražský dopravní podnik v noci plně obnovil provoz tramvají přes Čechův most. Doprava zde byla v...

Ozbrojenec zranil muže, pak se zabarikádoval v domě. Policie ho zneškodnila

K dramatické situaci došlo v úterý ráno ve Hvozdné na Zlínsku. Policejní...
14. července 2026  10:22,  aktualizováno  10:52

Houkající policejní auta, neprůstřelné vesty a přilby. Dramatická situace se v úterý ráno odehrála...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jaromír Šiša VIP

  • Počet článků 595
  • Celková karma 32,63
  • Průměrná čtenost 3630x
70 let, ve volných chvilkách pro vlastní potěšení cestující, fotící a píšící.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.