V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo.
Guláše hodnotila odborná komise, aby se následně prodávaly. Čím víc, tím líp.
Recepty jsou různé, do některých přijde třeba hlávka zelí.
Základ je ale vždy stejný, a pak
podle návodu míchat, míchat a
míchat, ale
samozřejmě před tím musí být nakrájeno.
Pivo se pilo v rekreačním tempu z patnácti stánků.
Zde je náš domací, ještě nenaraženej.
K některým stánkům se zákazníci barevně vytunili.
Onen zmíněný hlt vína mimo hlavní téma s vypovídajícím sloganem.
Netočilo se ale jen pivo a
nejedly jen guláše.
Všeho bylo dost, nejvíce však tatarky z nedaleké Poličky,
kde i dobré pivo vaří.
Návštěvníci přijeli ze všech možných stran, všemi možnými prostředky.
Některé skupiny byly sourodé,
některé polosourodé.
Celkový výsledek byl famózní, jak dokládá foto z dronu Jirky Zdražila.
Vyzkoušet české pivo a guláše přijela delegace ze Saint Tropez a
hádejte čím, samozřejmě Kachnou, vlastně hned dvěma.
O slavnostech se domákl i Fantomas.
Papaláši měli samozřejmě extra stání,
ale Carevny už žádné benefity neměly.
Když se někdo zapomněl,
stejně se pak našel.
Na zmrzlinu se k Montymu jezdí i traktorem a
do Slávky se zase přesunuli motocyklisté.
A že se vzorně seřadili
Hromadnou dopravu zajišťovaly autobusy.
Ertéóčko se muselo na své stání prokličkovat uličkama.
Kdo vyhrál gulášové klání vlastně neni až tak důležité. Důležitější bylo,
že zábava pokračovala až do tmy, což stánky respektovaly, včetně
a našich pilných a vysmátých spoluobčanů, kteří si s hlavním tématem hlavu nelámali.
Na závěr jsme si střihli koncert s Kamilem Střihavkou.
Kdybych měl celkové dění shrnout, netřeba hledat slov, bohatě postačí jedna fotka z dronu Jirky Zdražila.
Předešlá fotoreportáž BÁJEČNÍ VETERÁNI
Jaromír Šiša
Pozoruhodná koncentrace báječných veteránů aneb blog na jedno brdo.
Jejich svět mě fascinuje. Ti, kteří je renovují a následně o ně pečují, jsou super machři svého řemesla. Tentokrát se sraz konal v Širokém Dole u Poličky za což patří samozřejmě velký dík i nadšeným pořadatelům.
Jaromír Šiša
Různé retro předměty nejen ze socialistické doby, kdo si je pamatuje?
Retro je označení pro něco minulého, zaniklého, bývalého...no prostě označení pro cokoliv zpět v čase. Může být hezké, báječné, ale také nepříjemné, odstrašující, ale budu se věnovat první a druhé skupině.
Jaromír Šiša
Zjara pár fotek jara.
Jaro umí báječně kouzlit. Po zimě nás probudí z letargie a přírodu ze zimního spánku, a pak se pozvolna dějí barevné zázraky.
Jaromír Šiša
O tom, jak mi Němci sebrali barák po Němcích.
Za komančů k nám do Sudet občas přijeli barák omrknout, vyfotit a zase odjeli, ale teď, posíleni výsledky brněnského srazu, to už je jinej levl.
Jaromír Šiša
Veselá romance plná rozverných velorexů.
Díky trubkové karoserii potažené koženkou, byl velorex jediné homologované vozidlo na světě s plátěnou karoserií. Nebylo vozidla, které by mělo tolik přezdívek a neodolám je ve fotoreportáži používat.
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