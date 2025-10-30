To se nám ten podzim zase pěkně vybarvil.
Dlouhých komentářů netřeba, bohatě stačí, když uvedu jen místo focení.
Do barvení podzimu nemá člověk co kecat, maximálně může přispět, kvalitou silnic,
případně přidat pár větrníků. Někde mezi Svitavami a Křenovem.
Údolí Moravské Sázavy.
Svoji zemědělskou činností člověk občas vytvoří přijatelné rozhrání.
Jako třeba ve Žďárských vrších.
Taky se mu občas podaří vložit do přírody svoje stavení, které celkový ráz nekazí. Vesnická památková rezervace Krátká u Sněžného.
Pod Rohoznou.
Před Jimramovem.
Blatiny.
Borovnice.
V konfrontaci však člověk s přírodou prohrává. Adamovské stráně.
Svitavy, park Jana Palacha.
Loučná nad Desnou zámecký park.
Obdivujeme nejen panoramata, ale i jednotlivé modely. Orlické hory.
Dolní Lipka.
a ještě jednou Slavkov. Výše uvedený strom vidíte vpravo. Samostatná fotoreportáž ZDE
Kousek od Bystrého, Hartmanice, kaple svatého Jana Nepomuckého. U ní jsou náhrobky bysterské hraběnky Marie Rebeky z Hohenembusu a baronky Emestiny z Langetu, poslední majitelky bysterského panství. Tak, a teď víte možná víc než domorodci a už mlčím.
Jeseníky, směr Karlova Studánka.
Žďárské vrchy.
Nad Blanskem, Rudice zatopený kaolínový lom.
Hřebeč, haldy, součást okruhu Důlní stezky. Více viz fotoreportáž ZDE
Jedete a jedete po důlních stezkách a lístí pod vámi šustí, šustí a šustí.
Pohled z vyhlídky na Hřebči do kraje u Moravské Třebové.
Svratka.
Labe.
Orlice.
Svitava.
ale v botanické zahradě, třeba v Brně, je vlhké teplé léto furt.
a v Olomoci suché mexické taky.
A tak už jenom jedna povinná fotka u Vírské přehrady,
a pak už zazimovat stroj. Polička, pivnice u nádraží.
Mimochodem, poličské pivo vůbec neni špatné.
Předchozí fotoreportáž PARNÍ LOKOMOTIVY.
Jaromír Šiša
Parní fotoblog na jedno báječný lokomotivní brdo.
Čudí nebo decentně kouří, ukrývají se do páry, zapalují meze, ale vše je odpuštěno, protože jsou famózní. Fascinující je elegance a mechanická dokonalost různě propojených páček a hejblat.
Jaromír Šiša
Karel IV., jedenáctý král český, měl jedenáct dětí se čtyřmi manželkami.
Kdo by to řekl, zvláště když v paměti máme pořádně jen Václava a Zikmunda, ale i mnozí další jsou zajímavé persony.
Jaromír Šiša
Veteráni na kolech s motorem i bez jsou báječní.
Někteří jsou kapánek mladší, jiní zase starší. Rozdíl je ale mezi námi nebetyčný. Oproti mně věkem na kráse a ceně získávají.
Jaromír Šiša
Výlet a let za fotkami k přehradě Seč a do Chrudimi byl báječný a bezpečný.
Město a okolí mám na turistický poměry na pantofle, ne ža bych tam nikdy nebyl nebo neprojížděl, ale podrobnější průzkum mám splněn až letos.
Jaromír Šiša
Orlické hory sem a tam i jinak.
Spolu se Žďárskými vrchy jsou to moje oblíbené kopce a kopečky, zdolávané na motorce i kole, někdy v kombinaci s vlakem, pěšky nikdy!
Další články autora
